Slotcall: markt mist zelfvertrouwen

Echt heel fris oogt de AEX vooralsnog niet. Enig herstel afgelopen week krijgt geen vervolg er is flink wat twijfel in de markt geslopen. Het bekende lijstje van verkrappende centrale banken, oplopende rentes, uit de hand gelopen inflatie, de voortdurende oorlog in de Oekraïne, recessievrees, het lijstje is best lang.

En daar zijn uiterst sombere berichten over de staat van de Chinese economie nog bijgekomen en het feit dat de NY Empire State Index onverwachts een stevige krimp liet optekenen.

Feitelijk blijft de markt nog relatief goed liggen, al zijn er bij een aantal individuele fondsen rake klappen uitgedeeld. En ook vandaag is het rijtje uitschieters, naar boven en beneden, tamelijk lang.

In deze fase van de financiële markten liggen de energie gerelateerde bedrijven onverminderd sterk. en dat betekent op het Damrak opnieuw mooie winsten voor aandelen als Shell, SBM Offshore en Fugro. Daarnaast doen defensieve fondsen als Ahold en Wolters Kluwer het relatief goed.

De chippers liggen relatief zwak, evenals InPost en PostNL. Sommige fondsen, zoals Arcadis, noteren ex-dividend waarmee de daling goed verklaarbaar is.

De bulls zijn even moe gestreden en de AEX moest het vandaag doen met een redelijk bescheiden stijging van 0,1% en sloot op een stand van 694,62 punten.

Dan nog even dit

IEX houdt op 1 juli aanstaande in het Spant in Bussum de IEX Beleggersdag. Wij verwelkomen sprekers als topman Frans Muller van Ahold, ceo Peter Bijvelds van nieuwkomer Ebusco en grondstoffenspecialist Willem Middelkoop. Uiteraard zal ook de voltallige IEX Beleggersdesk voor u aanwezig zijn.

Een prachtevent met een line up om trots op te zijn. En let op: vol is vol!

Wij verwelkomen u graag!

B&S Group

Een flink stijgende omzet bij B&S Group, maar ook margedruk. Inflatie en supply chain issues maken het niet eenvoudig voor het concern de marges op peil te houden. De relatief lage koers weerspiegelt een en ander. Koopkans, of afblijven, lees daarvoor de analyse van IEX Premium:

Accell

Er ligt een vrij stevig, concreet bod op fietsenfabrikant Accell van €58 per aandeel. Niet genoeg volgens diverse morrende grootaandeelhouders. De twijfels over het slagen van het bod zetten de koers wat onder druk. Een update bij IEX Premium:





Interessant schaakspel rond overnamepoging op Accell #Accell https://t.co/5e3wYwq1Vm — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 16, 2022

$11.000 miljard in rook op gegaan

We laten het slagveld op de cryptomarkten even voor wat het is, daar heeft Arend Jan al uitgebreid bij stil gestaan in zijn vooruitblik, en kijken wat de huidige schade op de gereguleerde financiële markten is.

Welnu, die is aanzienlijk. Wat heet er is volgens berichtgeving op Bloomberg, daar durven wij in dit geval wel op af te gaan, zo'n $11.000 miljard aan waarde verdampt.

Dergelijke verliezen traden voor het laatst op in 2008 - beleggers die al wat langer meelopen kunnen zich dat ongetwijfeld nog herinneren - toen een financiële crisis bijna tot de afschaffing van Excel-sheets leidde.

De oorzaken van de stevige correctie - eer is het echt nog niet - zijn bekend en een blik in de achteruitkijkspiegel kan weliswaar uiterst leerzaam zijn, maar interessanter is natuurlijk wat beleggers de komende tijd te wachten staat.

Vooropgesteld, met zekerheid te voorspellen valt er niets, anders dan dat de koersen de komende tijd waarschijnlijk nog niet verlost zijn van het manisch-depressieve gedrag van de afgelopen tijd. Oftewel, aanhoudende volatiliteit is wel een zekerheidje.

Hoe staan de professionele partijen erin?

Bank of America ziet nog zo'n 14% downside

Comdirect bank wil pas een bodembel luiden als het sentiment nog veel verder onderuit gaat

Goldman Sachs toont bereidheid de dip te kopen

Morgan Stanley blijft ook wat bearish en vindt de S&P 500 nog "te duur"

Citigroup denkt dat de koersen verder zullen dalen

Berenberg vindt de huidige waarderingen nog altijd een tikje prijzig

Cannacord verwacht nog meer portefeuille liquidaties (margin calls)

Ga er maar aanstaan als particuliere belegger: de meningen zijn verdeeld, al is de teneur bij de meeste professionele partijen per saldo wel bearish. Contrarians kunnen wat dat betreft dus - mogelijk - hun lol op, maar dat kan ook faliekant verkeerd uitpakken.

De markt 'timen' is maar weinigen gegeven, al suggereren veel partijen dat wel te kunnen. Uiteindelijk bent u als belegger vooral op uzelf aangewezen. Het hoofd koel houden, selectief wat kwaliteit inslaan tegen lage (-re) prijzen en vooral niet in emotie aandelen verkopen omdat deze niet - gelijk - doen wat ervan werd verwacht, kan al veel schelen.

Markten oversold



Bron: Bloomberg





En hoewel de financiële markten voor de korte termijn 'oversold' dreigen te geraken, vormt dat gegeven an sich geen reden dús vol in de markt te stappen. De marktwaarderingen zijn weliswaar gezakt, maar daarmee niet automatisch goedkoop. Bovendien kan goedkoop altijd nóg goedkoper.

Profs gaan ook nat

Koersverliezen horen - helaas - ook bij beleggen. Dat geldt voor particuliere beleggers, maar even zozeer voor professionele partijen. Of dacht u dat die wél over een glazen bol beschikten?

Hedge funds met focus op Amerikaanse aandelen bouwen hun risico in rap tempo af nu de S&P 500 al zes weken op rij daalt. Ergens teleurstellend: long-short hedge funds hebben hun waarde dit jaar nog niet kunnen bewijzen.

Normaliter doen dergelijke fondsen het in een marktbrede sell off duidelijk beter dan de bredere markt omdat veel posities per saldo marktneutraal zijn. Dat wil zeggen: tegenover elke longpositie staat ook een bijpassende shortpositie.

Goldman Sachs komt voor dit segment met een berekening waarbij het jaarverlies zo'n 18,3% bedraagt. Dat wijkt amper tot niet af van de ontwikkeling van de S&P 500 dit jaar.

Mogelijk wreekt zich hier het feit dat ook dit soort funds nog wel eens met leverage willen werken. U weet wel, beleggen met geleend geld dat u - terecht - sterk wordt afgeraden.

Diverse grote Amerikaanse zakenbanken zoals Goldman Sachs en Morgan Stanley zien in ieder geval een terugtrekkende beweging van professionele hedge funds, ergo, de leverage wordt versneld afgebouwd.

Junk bonds onderuit

Het is al eventjes 'risk off' op de financiële markten. Een plek waar beleggers dan zeker niet kunnen schuilen, is de zogeheten junk bond market. Leningen met een luchtje, of beter: uitstaande leningen aan bedrijven niet er toch al niet te florissant voorstaan. High yield, high risk.

Het is ergens verwonderlijk dat het segment van 'rommelleningen' zich nog vrij lang heeft weten te onttrekken aan de turbulentie op de financiële markten. De afgelopen week is hierin dan toch verandering gekomen.

Mindere berichten van producent van pinautomaten (ATM's) Diebold Nixdorf en farmaceut Bausch Health trokken de gehele high yield market onderuit tot het laagste niveau van de laatste zeventien maanden.

En dat ziet er bijvoorbeeld bij Diebold Nixdorf als volgt uit:





De opslag die beleggers inmiddels eisen bovenop 'veilige leningen' is opgelopen tot 4,77%. Ter vergelijking: eind 2021 bedroeg die opslag nog 3,1%. Of dat genoeg is, mag sterk betwijfeld worden.

Die risico-opslag kan in economisch zwaar weer nog fors oplopen. En de kans op economisch zwaarder weer is levensgroot. Sterker nog, het zal een klein wonder vergen om een recessie te vermijden in de westerse wereld.

Het junk bond segment van de obligatiemarkt is voor een gemiddelde particuliere belegger niet geschikt. De risico's zijn erg hoog, zelfs goed ingevoerde marktpartijen lopen regelmatig een bloedneus op, ondanks dat zij over aanzienlijk meer expertise beschikken dan de gemiddelde marktparticipant.

Wall Street

Ook in de VS vertonen de bulls tekenen van vermoeidheid. De markt is in afwachting van signalen die of een nieuwe ronde koersdalingen in zal luiden, of enige voedingsbodem zal geven voor - op zijn minst - een adempauze.

opvallend is wel dat diverse voormalige hoogvliegers opnieuw in de aanbieding gaan. We noemen een Beyond Meat, Palantir, maar ook opnieuw ARK. En ook de grote techfondsen als Apple en Microsoft leveren weer wat in. Het echt véél te zwaar afgestrafte Netflix krabbelt overigens terecht wel enigszins op.

De stemming op Wall Street is negatief, alledrie de grote indices leveren wat in, met de Nasdaq als negatieve uitschieter met een tussentijdse daling van 1,3%.

Rentes

De rentes kwamen vandaag wat af na een langere reeks stijgingen. Veel had het niet om het lijf, maar de tienjaarsrente in de VS is wel weer onder de magische grens van 3% gezakt.







Bron: Reuters

Brede markt

Echt heel spannend is het niet op de bredere markt, tenzij u geld heb zitten in bitcoin. De $30k grens schijnt in de bitcoin community nogal een dingetje te zijn. Of dat heel relevant is, laat ik verder in het midden. Feit is wel dat bitcoin herhaaldelijk onder dat 'cruciaal geachte niveau' is gezakt.

Het Damrak

ArcelorMittal (+ 2,7%) reageert niet op economisch sombere geluiden uit Azië en dat is opvallend

(+ 2,7%) reageert niet op economisch sombere geluiden uit Azië en dat is opvallend AkzoNobel (+ 0,4%) kreeg een fraaie advies- en koersdoelverhoging van een Amerikaanse zakenbank, de koersstijging valt wat tegen

(+ 0,4%) kreeg een fraaie advies- en koersdoelverhoging van een Amerikaanse zakenbank, de koersstijging valt wat tegen Philips (+ 0,9%) weet de voeten aardig droog te houden en dat is gezien de recente koersdalingen al een opsteker voor beleggers

(+ 0,9%) weet de voeten aardig droog te houden en dat is gezien de recente koersdalingen al een opsteker voor beleggers Unilever (- 0,3%) ligt er opnieuw als de spreekwoordelijke natte krant bij. Sombere economische geluiden uit Azië liggen hieraan mogelijk ten grondslag

(- 0,3%) ligt er opnieuw als de spreekwoordelijke natte krant bij. Sombere economische geluiden uit Azië liggen hieraan mogelijk ten grondslag JDE Peet's (+ 1,3%) gaat óók voor duurzaam, in het geval van de koffieproducent is dat beslist meer dan alleen maar een labeltje

(+ 1,3%) gaat óók voor duurzaam, in het geval van de koffieproducent is dat beslist meer dan alleen maar een labeltje PostNL (- 0,6%) is lelijk weggezakt na een onvervalste winstwaarschuwing en zal mogelijk ook de verlaagde outlook niet behalen

(- 0,6%) is lelijk weggezakt na een onvervalste winstwaarschuwing en zal mogelijk ook de verlaagde outlook niet behalen SBM Offshore (+ 3,3%) heeft nog een inhaalslag te maken als gekeken wordt naar de koersontwikkeling van Shell en Fugro

(+ 3,3%) heeft nog een inhaalslag te maken als gekeken wordt naar de koersontwikkeling van Shell en Fugro Acomo (+ 1,5%) blijft in het barre beursklimaat een opvallend stabiel aandeel, mede dankzij de aard van de activiteiten

(+ 1,5%) blijft in het barre beursklimaat een opvallend stabiel aandeel, mede dankzij de aard van de activiteiten BAM Groep (+ 3,5%) staat an sich mooie jaren te wachten, maar dan zal het wel eens moeten stoppen met aanhoudende tegenvallers te melden

(+ 3,5%) staat an sich mooie jaren te wachten, maar dan zal het wel eens moeten stoppen met aanhoudende tegenvallers te melden Ebusco (+ 4,2%) zal sterk kunnen profiteren van een verder versnelde, broodnodige energietransitie

(+ 4,2%) zal sterk kunnen profiteren van een verder versnelde, broodnodige energietransitie Fugro (+ 3,8%) blijft er ijzersterk bij liggen en dat is gezien de verwachte toekomstige ordergroei volkomen terecht

(+ 3,8%) blijft er ijzersterk bij liggen en dat is gezien de verwachte toekomstige ordergroei volkomen terecht Op de lokale markt (+ 5%) zet CCEP er aardig de sokken in

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Boskalis: naar €32,50 van €32 en naar houden van kopen - KBC

Ahold: naar €27,40 van €28 en houden - Berenberg

AkzoNobel: naar €100 van €85 en naar kopen van houden - UBS

Euronav: naar €15,90 van €12,30 en kopen - Kepler Cheuvreux

Mithra: naar €27,50 van €33,20 en kopen - Degroof Petercam

Netflix: naar $300 van $605 en naar houden van kopen - JPMorgan

Agenda 17 mei

00:00 B&S Group - Jaarvergadering

00:00 Signify - Jaarvergadering

08:00 Werkloosheid - Maart (VK)

09:30 Economische groei - Eerste kwartaal vlpg (NL)

09:30 Consumptie huishoudens - Maart (NL)

09:30 Internationale handel - Maart (NL)

11:00 Economische groei - Eerste kwartaal 2e raming (eur)

13:00 Home Depot - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Walmart - Cijfers eerste kwartaal (VS)

14:30 Detailhandelsverkopen - April (VS)

15:15 Industriële productie - April (VS)

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - Mei (VS)

16:00 Bedrijfsvoorraden - Maart (VS)

18:00 Euronext - Cijfers eerste kwartaal