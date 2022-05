"Dit is het meest extreme wat ik ooit heb gezien in tech"

Het is weer vrijdag dus hebben we voor u een nieuwe podcast in de aanbieding. Zoals u van ons gewend bent, bespreken Arend Jan en ik op een luchtige wijze de belangrijkste beursontwikkelingen. Dit keer is Paul Weeteling te gast. Hij is de techanalist van de IEX-Beleggersdesk. We bespreken de volgende onderwerpen

Elon Musk wil Twitter met korting

Wat te doen in de huidige bearmarket

De koersdaling van technologieaandelen

Het drama rondom de stablecoins

De prachtcijfers van Alfen

De teleurstelling bij PostNL

Uber versus Just Eat Takeaway

FlatexDegiro

Is Philips geschikt als langetermijnbelegging?

Wat kan Prosus doen om de korting in het aandeel te verlagen?

Aegon

Coinbase

"Beursgang Bol.com gaat niet door"

AMG