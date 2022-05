Willem Middelkoop spreekt op de IEX Beleggersdag

Waarom deze man nog steeds een podium krijgt is mij een raadsel, hij kleunt al 15 jaar mis. Al vele jaren geleuter over tekorten aan zilver ed, prijzen die gaan exploderen en ga zo maar door. Nu promoot hij ook bitcoin als een veilige haven, tja.Zelf woont hij in Zwitserland, lekker buiten het bereik van de Ned. fiscus. Reist zich helemaal wezenloos all over the world om goudmijntjes te discoveren of om klanten te bezoeken. In Aerdenhout, waar zijn CDF kantoor staat zie ik hem weinig meer.Willem is erg rijk geworden met de provisies die hij berekend over zijn fonds, zijn participanten verdienen helemaal niets en ik schat dat de meesten op verlies staan.Zie: www.cdfund.com/track-record.html