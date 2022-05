Juist nu is een actief beleid van belang

Sinds eind november van het vorig jaar bevinden de wereldwijde financiële markten zich in een achtbaan. Dit heeft alles te maken met de hoeveelheid nieuwe ontwikkelingen waar beleggers niet of onvoldoende rekening mee hadden gehouden.

Door Drs. Richard de Jong RBA

Ter herinnering, eind november werd de wereld geconfronteerd met een nieuw Coronavirus en een dag later maakte de Amerikaanse Centrale Bank (Fed) bekend inflatie niet meer als iets tijdelijks te zien. In de weken en maanden daarna werd steeds duidelijker dat de Fed voornemens is de korte rente agressief te verhogen en ook haar balans versneld af te bouwen, waardoor de lange rente ook toeneemt.

Daar kwam nog eens bij dat de Europese Centrale Bank niet van plan is agressief de inflatie te bestrijden, met alle gevolgen van dien voor de wisselkoers van de euro ten opzichte van de dollar. En als klap op de vuurpijl werd de wereld geconfronteerd met een oorlog tussen het grootste en het op één na grootste Europese land.

Blijven zitten of portefeuille aanpassen?

Al deze ontwikkelingen zorgden ervoor dat niet alleen aandelenkoersen, maar ook de koersen van obligaties, grondstoffen, crypto’s en vastgoed bijzonder volatiel werden. De grote vraag voor beleggers is uiteraard hoe hiermee om te gaan. Kun je beter stil blijven zitten, moet je elke dag gaan handelen of zijn er wellicht andere oplossingen?

Bij Van Lieshout & Partners zijn wij van mening dat beleggers zich moeten richten op de lange termijn en beter niet kunnen reageren op elke rimpeling in de markt. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld niet direct een aandeel verkopen als de kwartaalwinst een keertje tegenvalt.

Dat wil echter niet zeggen dat beleggers maar altijd stil moeten zitten en stilletjes moeten hopen op betere tijden. Als de omstandigheden echt veranderen, moet je ook je portefeuille (deels) aanpassen. Immers, de nieuwe omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat de portefeuille niet meer aansluit bij de langetermijndoelstellingen. Kortom, soms moeten beleggers hun bakens verzetten. Zoals nu.

Aanpassen portefeuille bij majeure wijzigingen

Zoals hierboven al beschreven is de wereld in korte tijd aanzienlijk veranderd. Deze veranderingen zijn dusdanig belangrijk dat wij van mening zijn dat beleggers een deel van hun portefeuille moeten aanpassen (indien dat nog niet is gedaan).

Een belangrijke variabele waar beleggers rekening mee moeten houden is schaarste. De oorlog in Oekraïne en de hiermee verband houdende sancties tegen Rusland zorgen ervoor dat veel materialen, grondstoffen en halffabricaten minder voorhanden zijn. Daar komt nog eens bij China vaak en veelvuldig steden en fabrieken sluit om het Covid-virus te bestrijden. Ook dit zero-tolerancebeleid zorgt ervoor dat er wereldwijd een chronisch gebrek is aan microchips, goederen en halffabricaten.

Hoewel veel ondernemingen hier last van hebben en vanwege het gebrek aan bijvoorbeeld microchips niet aan hun vraag kunnen voldoen, zijn er weer andere ondernemingen die hiervan profiteren. Te denken valt bijvoorbeeld aan ondernemingen die wel grondstoffen kunnen leveren (mijnbedrijven, oliemajors etc).

De schaarste in combinatie met de enorme geldhoeveelheid zorgt er ook voor dat prijzen fors zijn gestegen. Hoewel de Fed de inflatie probeert te bestrijden, zijn wij van mening dat de inflatie wellicht kan afnemen, maar dat de hoge prijzen niet snel zullen dalen. Dit betekent dat rentestijgingen na jaren van rentedalingen wellicht de komende jaren de nieuwe werkelijkheid worden.

Deze stijgende rente zorgen ervoor dat waarderingen van aandelen en obligaties afnemen. Met name aandelen die een hoge waardering hebben (lees: een hoge koers/winstverhouding) zijn hierdoor uit de gratie. En aangezien veel van dit soort aandelen, ondanks de huidige correctie, nog steeds een aanzienlijke waardering kennen, is langdurig koersherstel niet waarschijnlijk.

De bijzonder hoge wereldwijde inflatie zorgt er ook voor dat de economische groei waarschijnlijk flink zal afnemen en wellicht zelfs negatief zal worden. In Europa is de Europese Centrale Bank op dit moment nog niet bezig om de hoge inflatie actief te bestrijden via het verhogen van de korte rente en het verkopen van obligaties om de lange rente te verhogen.

In de rest van de wereld doen de Centrale Banken dat wel. Deze renteverhogingen in combinatie met het koopkrachtverlies zorgen ervoor dat de economische groei zal afnemen en dat er op termijn wellicht een recessie aan zit te komen.

Aangezien de rente in Europa nog niet fors wordt verhoogd, zal de afnemende groei hier wellicht minder zijn. Nadeel is echter wel dat door het uitblijven van maatregelen om de inflatie te bestrijden, de afnemende groei hier waarschijnlijk wel langer zal aanhouden.

Beleggers doen er in een periode van lage economische groei verstandig aan zich vooral te richten op kwaliteit: ondernemingen met een sterke balans, een mooi dividend of een degelijk aandeleninkoop-programma die ondanks de afnemende economische groei toch een mooie winstgroei weten te realiseren. Te denken valt hierbij aan grote tech-ondernemingen als Microsoft en Alphabet en aan ondernemingen met voorspelbare vooruitzichten en pricing power (Nestle, Nike, Procter & Gamble).

Tot slot doen beleggers er wellicht verstandig aan om aandelen van ondernemingen op te nemen die profiteren van de zeer grote toekomstige investeringen in defensie en de energietransitie. Dit laatste was uiteraard al een belangrijk investeringsthema, maar is door de oorlog in Oekraïne nog hoger op de beleggingsagenda gekomen.

Wie zijn Van Lieshout & Partners? Van Lieshout & Partners, gevestigd in Hilversum, is in 1998 opgericht vanuit het streven om beleggen en financiële planning dichter bij elkaar te brengen. Als je zorgt voor meer onderlinge samenhang, gaat het één het ander versterken en krijgen mensen meer grip op hun (financiële) toekomstdoelen. In 2012 zijn Richard de Jong en Erik Beekes directeur geworden. Zij sturen een team aan van zeven partners, stuk voor stuk gepokt en gemazeld in de beleggingswereld.



Drs. Richard de Jong RBA is directeur vermogensbeheer bij en mede-eigenaar van Van Lieshout & Partners N.V. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien Van Lieshout & Partners noch de opsteller van dit artikel inzicht heeft in de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Aan de publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Van Lieshout & Partners garandeert niet dat de inhoud van de publicatie juist en volledig is en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan.