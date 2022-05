Euronext lanceert groene AEX: welke aandelen zitten daarin?

In navolgingen van de beurzen in Frankrijk, Italië en Noorwegen, lanceerde Euronext deze week een duurzame AEX-index. In deze index – de AEX ESG - zitten de 25 meest duurzame aandelen uit de AEX en de AMX.

Deze aandelen zijn zowel op basis van uitsluiting als door middel van duurzame data geselecteerd. Uitgesloten van de index zijn bedrijven die zich niet aan de duurzame regels van de VN houden, die bij het akkoord van Parijs zijn vastgesteld en doelen, normen en waarden omvatten op bijvoorbeeld het gebied van milieu, mensenrechten en arbeid.

Daarmee zijn ook wapenfabrikanten, sigarettenmakers en grootverbruikers van bijvoorbeeld steenkool uitgesloten van deelname aan deze nieuwe index.

Beste van de klas

Geen Shell dus, maar wel de nodige technologie-bedrijven én SBM Offshore. Opvallend genoeg staat DSM – door ons recent in IEX Magazine (voor abo's) nog bestempeld als duurzame verrassing niet in het lijstje.

PostNL en Besi, die wij ook noemden in ons verhaal over onverwacht duurzame aandelen, staan wel in de nieuwe AEX ESG-index. Euronext werkt bij het samenstellen van de index samen met Sustainalytics, onderdeel van Morningstar.

Zij hebben alle aandelen in het universum (50 in totaal) beoordeelt op het best-in-class-principe op basis van hun eigen ESG Risk Rating-criteria. Daarnaast worden nieuwe duurzame regels en standaarden vanuit de Europese Unie – als die afgesproken zijn - ook direct in de selectiemethode geïmplementeerd.

Meest duurzaam

Herwegen gaat bij deze nieuwe AEX net zoals bij de rest van de indexfamilie. Vier keer per jaar, met maart als belangrijkste ijkpunt. Qua weging zit de index ook hetzelfde in elkaar als de gewone AEX. Aandelen krijgen een weging op basis van marktkapitalisatie met een maximum gewicht van 15%.



Dit is het lijstje met aandelen in de AEX ESG. In alfabetische volgorde, want uit het lijstje van Sustainalytics bleek Unibail-Rodamco het meest duurzame aandeel en stond Heineken veel meer onderaan in de ranking.

Accel Adyen Aegon AkzoNobel Arcadis ASMI ASML ASR BESI CTP Fagron Heineken IMCD KPN NN Group POSTNL Prosus Randstad RELX SBM Offshore Signify UMG Unibail-Rodamco WDP Wolters Kluwer

Oeps

Wat betreft rendement, doet de duurzame AEX het beter dan de gewone AEX. Dat is op zich niet verrassend; Uit verschillende onderzoeken hiernaar blijkt dat duurzame aandelen het doorgaans beter doen.

Zij hebben minder te maken met – bijvoorbeeld – schandalen, boetes of boze aandeelhouders. Alhoewel, Volkswagen maakte toen het dieselschandaal uitkwam ook deel uit van een duurzame index, de Dow Jones Sustainability-index, en werd gezien als een lichtend (duurzaam) voorbeeld binnen de automobielsector.

Daar zijn ze toen wel uitgezet. Een garantie op outperformance is het niet dus, zo’n opname in een duurzame index.

Bron: Euronext

Nog geen producten

Er zijn volgens Euronext nog geen ETF-providers die een product maken op de nieuwe index. Die hebben zich nog niet gemeld, althans. In Frankrijk is de verwachting dat de eerste nieuwe duurzame CAC-ETF deze zomer de markt op komt.

In Frankrijk is het dan anderhalf jaar geleden dat de ESG CAC40 werd geïntroduceerd. Er zijn al wel Franse ETF’s die verduurzaamd zijn. Zo heeft BNP Paribas AM zijn reguliere CAC40-ETF al omgezet in de duurzame versie. Dat kan natuurlijk ook; er hoeven geen nieuwe producten gemaakt te worden als de oude aangepast kunnen worden.

Dat is er eentje zonder Total en Renault, net als dat in Nederland Shell en Arcelor Mittal bijvoorbeeld niet in aanmerking komen voor een indexplaats.