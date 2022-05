Voorbeurs komen we een beetje bij en crypto heeft de geest

Dat valt mee, maar zoals iedere dag is er weer garantie tot de voordeur. Vraag niet waarom - want dáárom - maar de AEX indicatie is +1,3%, nadat de S&P 500 gisteren op een haar na de bear market miste.

Het opvallende, leuke, stomme, lucratieve, risicovolle, maar vooral vermoeiende aan de huidige markt is, dat het overal bal is: valuta, rentes, aandelen, commodities en crypto.

Om met de laatste te beginnen, daar is nu een double digit opluchtingsrally gaande. Zo meer. En dan is het nog vrijdag de dertiende ook.

Geen paniek, want statistisch is er niets geks met deze (beurs)dag. Er is geen significant gemiddeld. Wel is het zo dat niet één bedrijf met cijfers komt, zal wel toeval zijn.

Europese en Amerikaanse futures staan allemaal rond een procent hoger

In Azië gaat alles hard, 1 à dik 25 hoger zelfs. Tencent doet +2,8% in Hong Kong

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot -2,4% op 31,8

Pariteit is just around the corner? De dollar zakt nu wel 0,2% naar 1,040 rond

De Duitse tienjaars rente ligt valk op 0,86% en de Amerikaanse stijgt zeven basispunten naar 2,91%

Goud lig vlak en olie stijgt ronds +1,5%

Intradag is de score nu -19,9% vanaf hoogste top tot laagste bodem, maar de S&P 500 is nog niet door de bear market grens van -20% heen. Technologie, groeiaandelen en small caps liggen wel in de goot.



Over stablecoins en cryptocurrencies, momenteel de meest verbijsterende hoek van de beurs is de cryptomarkt. Misschien is dit nu al de meest iconische beursgrafiek van dit jaar, of er moeten nog meer komen. Dit is luna, ofwel Terra/USD. In één keer al uw geld weg, het kan dus.



Intussen is het lek dicht bij stablecoin tether, maar wat is de (reputatie)schade? Er is geen systeemrisico, zei de Amerikaanse minfin Janet Yellen gisteren. Dit is natuurlijk het grote gevaar: besmetting en dat marktpartijen op hun handen gaan zitten en elkaar gaan aankijken. Daar weten we sinds Kredietcrisis 2008 alles van.





And it's gone, waar kennen we die ook alweeer van?

Hier het verhaal voor wie dit geen gesneden koek is.

Cryptocurrency luna now almost worthless after controversial stablecoin it is linked to loses peg https://t.co/ik4vkTotBe — CNBC International (@CNBCi) May 12, 2022

Intussen is bitcoin zelf aan het - zoals het technisch heet - opveren van die tik naar beneden gisteren. Een tweejaars grafiek, want dan ziet u meteen hoe belangrijk die $30.000 is.



Geen cijfers dus vandaag en ook amper interessante macrodata. Vandaag moeten we het dus allemaal zelf doen, maar dat is ons wel toevertrouwd gezien de volatiliteit en koersuitslagen zeker deze week.

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan mei 63,8

Veel plezier en succes vandaag.