Slotcall: Damage control op de beurs

De beurzen zijn niet om aan te zien. Het is weer een daaldagje voor de AEX (-1,1%). Toch wist de hoofdindex de bloedrode koersen tegen het einde van de middag ietwat terug te dringen.

We begonnen de dag namelijk een stuk slechter en koersten lange tijd zo'n 2,5% in het rood. Nu zou ik u het liefste haarfijn uitleggen waardoor de koersen richting het einde van de dag deels wisten te herstellen, maar die uitleg blijf ik u verschuldigd. In volatiele tijden zoals deze bewegen koersen nou eenmaal vaak met grote stappen, zonder dat daar een directe aanleiding voor is.

Het beginnetje dat ik vanmiddag alvast maakte voor de slotcall op https://t.co/uxifITFGDS kon de shredder in. Neem bijvoorbeeld #Adyen, rond de klok van drie nog zo’n 7% in het rood, maar toen de beursdeuren sloten noteerde het techfonds slechts -0,2%. pic.twitter.com/sXp56dd3ME — Coen Grutters (@CoenGrutters) May 12, 2022

Het zijn overigens niet alleen de koersen die dalen, maar ook de rentes gaan met rasse schreden naar beneden. Beleggers vluchten namelijk naar de veiligere obligaties. Een ware sell-off die weergeeft dat het economisch sentiment gewoonweg ontzettend slecht is op dit moment.

Op de cryptomarkt gaat het trouwens niet veel beter. Stablecoin tether (+1,3%) kregen het vandaag flink te verduren. Hoewel de digitale munt er weer redelijk bovenop kwam, had dit natuurlijk niet gemogen. Als men stablecoins niet meer vertrouwen kan, kan het een penibele situatie worden op de cryptomarkt.

Markten herstellen nu wat en ook #tether (een vd smeermiddelen cryptomarkt) lijkt gat te dichten. Dit had alleen niet gemogen (Mr. Market is alleen heel goed in ik doe het lekker toch) en zeg maar wat dit voor vertrouwen in tether betekent. Want er is dus wél risico pic.twitter.com/zfxObUQQL9 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 12, 2022

Macro's

Naast het algehele sentiment waren ook de initial jobless claims niet goed. Het cijfer, dat aangeeft hoeveel nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering er in de Verenigde Staten zijn binnengekomen, steeg afgelopen week terwijl een daling was voorspeld.

Economen rekenden erop dat het aantal zou dalen van 202.000 tot 195.000 aanvragen, maar in plaats daarvan steeg het tot 203.000. Problematisch is dit overigens niet, aangezien de Amerikaanse arbeidsmarkt op volle toeren draait. Daar komt bij dat het werkelijke cijfer niet ver afwijkt van de consensus.

De Amerikaanse producentenprijzen die vandaag ook verschenen waren wel conform de verwachting. Deze stegen in april op maandbasis met 0,5% en dat is een stuk minder dan in de voorgaande maanden. In maart stegen de producentenprijzen in de Verenigde Staten namelijk nog met 1,6% en in februari met 1,1%.

OCI straalt op een rode beurs

Een van de weinige bedrijven die wel weten te stralen op deze beurs is OCI (+2,4%). Het concern zag de omzet over het eerste kwartaal met 108% stijgen tot $2,3 miljard. Het onderliggende Ebitda nam met 115% toe tot $970 miljoen. Hogere prijzen voor kunstmest en methanol compenseerden lagere volumes en hogere gasprijzen. OCI gebruikt de torenhoge winsten voor schuldafbouw en de uitkering van dividend.

Voor aandeelhouders allemaal gunstige berichten, vooral omdat het bedrijf denkt dat de marktomstandigheden tot zeker 2024 positief zullen blijven. Benieuwd naar het koersdoel en advies van de IEX Beleggersdesk? Lees dan de uitgebreide analyse van OCI.

Cruciaal jaar voor Pharming

Het goede nieuws bij de Q1-cijfers van Pharming (-1,9%) vanochtend was dat de verkopen van Ruconest aardig in de lift zaten. Helaas kosten de pre-lanceringsactiviteiten voor leniolisib handenvol geld, zonder enige garantie dat het middel wordt goedgekeurd. Dit jaar is daarin cruciaal voor Pharming.

De risico's in biotech zijn groot, maar mocht het Pharming lukken een tweede winstgevende product te lanceren dan ziet het plaatje er volgens senior analist Martin Crum ineens heel anders uit. Als u daar meer over wilt weten, verwijs ik u door naar de uitvoerige analyse van Pharming.

De spanning stijgt bij Pharming. De pre-lanceringsactiviteiten van leniolisib kosten het biotechbedrijf handenvol geld en garanties dat #Pharming groen licht krijgt van de autoriteiten zijn er - uiteraard - niet.



Lees hier de analyse: https://t.co/aEProZKL9A pic.twitter.com/QdEYRzMxtR — IEX.nl (@IEXnl) May 12, 2022

Vraag maar raak

Rentes

De rentes dalen flink nu beleggers obligaties als toevluchtsoord zien. De Nederlandse tienjaarsrente staat op 1,16% nadat er vandaag twaalf basispunten afgingen.

Brede markt

De AEX (-1,1%) presteerde vandaag slechter dan Frankrijk (-1%) en de Duitse DAX (-0,8%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt tot 32,8 punten.

Wall Street koerst in het rood: S&P 500 (-0,7%), Dow Jones (-0,8%) en de met tech gevulde Nasdaq gek genoeg slechts -0,2%.

De euro daalt met 1,2% erg hard en noteert nu 1,039 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-1%) en zilver (-3,1%). De een daalt nog harder dan de ander.

Olie: WTI (-0,5%) en Brent (+0,8%) zijn het niet eens.

Bitcoin (+1,5%) stijgt.

Het Damrak:

Aegon (+0,7%) heeft een prima eerste kwartaal achter de rug. Het operationeel resultaat dikte met 7% aan tot €463 miljoen en dat is een tikje beter dan de €428 miljoen waarop analisten rekenden. Toch zijn niet alle cijfers van de verzekeraar zo mooi. De vrije kasstroom blijft namelijk zwak. U leest hier meer over in de analyse van Aegon.

(+0,7%) heeft een prima eerste kwartaal achter de rug. Het operationeel resultaat dikte met 7% aan tot €463 miljoen en dat is een tikje beter dan de €428 miljoen waarop analisten rekenden. Toch zijn niet alle cijfers van de verzekeraar zo mooi. De vrije kasstroom blijft namelijk zwak. U leest hier meer over in de analyse van Aegon. Berenberg heeft zijn koersdoel voor Shell (-2,8%) verhoogd van €28,40 naar €32,50 met behoud van een koopadvies.

(-2,8%) verhoogd van €28,40 naar €32,50 met behoud van een koopadvies. Daarnaast worden alle schelpen binnenkort van de Shell-tankstations in Rusland gerukt. Het Russische Lukoil neemt de downstreamactiviteiten van Shell in Rusland namelijk over. Onder de downstreaktak valt onder andere het transport, raffinage en verkoop van de olie en het gas.

SBM Offshore (-0,6%) heeft in de eerste drie maanden van dit jaar de onderliggende omzet scherp zien stijgen en handhaafde de outlook voor het gehele boekjaar.

(-0,6%) heeft in de eerste drie maanden van dit jaar de onderliggende omzet scherp zien stijgen en handhaafde de outlook voor het gehele boekjaar. Een beetje een non-event, de trading update van Boskalis (+0,3%). Geen standpunt over het overnamebod van HAL. Verder ziet Boskalis na het eerste kwartaal ruimte de winstprognose op te krikken: waar het eerst een evenaring van het Ebitda van €462 miljoen van 2021 voorzag, spreekt het nu van een hoger resultaat. Lees de analyse van Boskalis voor meer informatie, een koersdoel en advies.

(+0,3%). Geen standpunt over het overnamebod van HAL. Verder ziet Boskalis na het eerste kwartaal ruimte de winstprognose op te krikken: waar het eerst een evenaring van het Ebitda van €462 miljoen van 2021 voorzag, spreekt het nu van een hoger resultaat. Lees de analyse van Boskalis voor meer informatie, een koersdoel en advies. Een flinke koersdoelverhoging voor Galapagos (+0,7%). Ondanks de enorme upside die de zakenbank ziet in het aandeel, laat UBS het advies op neutraal.

Adviezen

Signify: naar €55 van €65 en kopen - ING

Besi: naar €75 van €95 en kopen - ING

Aegon: naar €110 van €88 en kopen - Berenberg

PostNL: naar €2,60 van €3,10 en verkopen - Bank of America

InPost: naar €6,20 van €16,50 en houden - Bank of America

SBM Offshore: naar €24 van €22 en kopen - Degroof Petercam

Shell: naar €32,50 van €28,40 en kopen - Berenberg

Galapagos: naar €70 van €52 en houden - UBS

Alfen: naar €110 van €88 en kopen - Berenberg

Agenda woensdag 13 mei 2022

06:30 Faillissementen - April (NL)

08:45 Inflatie - April def. (Fra)

11:00 Industriële productie - Maart (eur)

14:30 Importprijzen - April (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Mei vlpg (VS)