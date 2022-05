Oh oh oh, het is echt heel slecht en naar voorbeurs

Ik snap stablecoins niet. Waarom zijn die er eigenlijk? Als je iets wil dat is gekoppeld aan de dollar, dan neem je toch gewoon de dollar zelf? Die is per definitie gekoppeld aan de dollar en dus loop je geen risico op dat vlak. Dat is de enige manier. Alles dat niet de dollar zelf is, is alleen maar kunstmatig gekoppeld en die koppeling kan dus kapot. Dat hebben we al jaren geleden gezien met de Argentijnse peso. Die was ook gekoppeld aan de dollar, totdat hij dat niet meer was en ineens door drie ging.



Als je iets tegen de Fed hebt, dan los je dat niet op met iets dat aan de dollar is gekoppeld, want die gaat dus mee met alle goede of verkeerde beslissingen van de Fed. En de Fed doet het niet zo slecht. De dollar van nu heeft niet dezelfde koopkracht als een dollar van George Washington, maar het is nog steeds dezelfde dollar. Er is nooit behoefte geweest om een nieuwe dollar in te voeren die een stuk of drie nullen schrapt. En de dollar heeft nog steeds een redelijke waarde. Het is niet zo dat een brood $100 kost of zo. Dat is gewoon een goede prestatie over die tijdsperiode.



Ik zie dus het bestaansrecht niet. We hebben een dollar die al een paar eeuwen functioneert. Waarom moet het ineens anders? Met iets dat zich nog helemaal niet heeft bewezen? En waarom raken mensen in paniek als zoiets dan niet blijkt te werken? Het zou een verrassing moeten zijn als zoiets wel blijkt te werken.