Oh oh oh, het is echt heel slecht en naar voorbeurs

De AEX-indicatie is -2,2% en berg u maar weer voor tech en groei? En crypto momenteel.

Ongelooflijk, Wall Street zakte gisteren - gewoon omdat het kan, maak het niet te moeilijk - weg en daarmee verdampte ook de winst voor de AEX. Ja, dit is nou een bear market. Iedere keer als u denkt dat we er nu zijn, ploffen we weer een lagere low op het bord. Het vertrouwen is weg en het sentiment is stuk.

Europese futures openen rond -2,0%...

De Amerikaanse spartelen ook alseer een halfje na een dikke (tech) sell-off

In Azië staat alles ook 1 à 2 % lager, China echter maar rond -0,5%. Tencent doet -1,9% in Hongkong

De volatiliteit (CBOE VIX-index) zakte ondanks die koerszeperds 1,3% naar 32,6

De dollar stijgt 0,1% naar 1,050 rond

Goud doet -0,1% en olie is verdeeld: WTI -2,0% en Brent -0,6%

De rentes moeten apart, want de basispunten vliegen eraf. Onverwacht dit en mogen we dan ook een draai op de aandelenmarkt verwachten...?



De actie zit nu vooral in de cryptomarkt.



Bitcoin is nu toch echt door die beroemde $30.000 aan het zakken?



Tja, goede raad is... nog wel duur.

Crypto is feeling the market heat. Here’s what you should do https://t.co/G4hC5SDuu2 — Bloomberg Crypto (@crypto) May 12, 2022

Intussen begint het op Wall Street voor de brede markt ook penibel te worden. Er dreigt nu toch ook een bear market - 20% vanaf de top en dan twee maanden volhouden - voor de S&P 500. Op intradagbasis is de score -18,5%.



De Nasdaq 100 begint er intussen echt slecht uit te zien.



Technologie zonder Big Tech en chippers op Wall Street is helemaal hopeloos. Dit is de Nasdaq Internet Index, de bear market is al sinds vorig jaar februari gaande.



We zijn er nog lang niet, want er zijn heel veel cijfers op het Damrak. Boskalis staat ook aangekondigd, maar er is nog niks te zien. Even heel snel. Aegon's Q1's zijn beter dan verwacht, zeker in de VS met claims en fees.



Bij OCI is het feest:



SBM Offshore levert en handhaaft outlook:



Bij Pharming staat de winst onder druk. Dit is nog niet alles, want Sif is er ook nog met Q1's.



Tot slot nog de scores nabeurs Wall Street. Walt Disney deed -3,3% op tegenvallende Q1's, Rivian 5,6% op handhaven productiedoelstelling en Beyond Meat beleefde een ouderwetse woensdag gehaktdag. Aandeel was ooit ook hip & happening...

De AFM meldt deze shorts met weer heel veel PostNL:



Per saldo is er niet zoveel verandering:



08:00 SBM Offshore Q1-cijfers

08:00 Boskalis Q1-cijfers

08:00 Pharming Q1-cijfers

08:00 Ontex Q1-cijfers

08:00 OCI Q1-cijfers

08:00 KBC Q1-cijfers

08:00 Aegon Q1-cijfers

09:00 DSM notering €1,70 ex-dividend

09:00 Philips notering €0,85 ex-dividend

13:00 OPEC-maandelijks rapport

14:30 VS inflatie PPI apr +0,5% MoM

Zucht:

WATCH: Stocks ended sharply lower after flirting with gains early in the session, as April inflation data did little to ease investor concerns over interest rates https://t.co/0l7AqBzl6V pic.twitter.com/AMa8sQoUGd — Reuters Business (@ReutersBiz) May 12, 2022

Nergens veilig?

Stablecoins besides TerraUSD are failing to live up to their billing as the collapse of the algorithmic token has investors pondering the implications of the tumult for the broader market https://t.co/7uXzTyKwCG — Bloomberg Markets (@markets) May 12, 2022

Besmetting:

Asian shares related to cryptocurrencies declined after the collapse of the TerraUSD stablecoin triggered a stampede out of many of the digital-asset market’s most popular tokens https://t.co/S8DX9TeLsA — Bloomberg Markets (@markets) May 12, 2022

Volgende week:

China plans to host a forum with some of the nation’s largest private-sector firms including Baidu, an event that will be closely scrutinized by investors debating whether Beijing will dial back its clampdown on the technology industry https://t.co/y9GTvkMbb9 — Bloomberg Markets (@markets) May 12, 2022

Jaja, Netflix:

Walt Disney eased concerns about the future of streaming video by picking up 7.9 million new Disney+ customers. More here: https://t.co/6tRvM7F7jR pic.twitter.com/1HgVdowvis — Reuters Business (@ReutersBiz) May 12, 2022

Chinees vastgoed, is ook zo:

Developer Sunac China missed the deadline for coupon payments on a $742 million offshore bond and said it doesn't expect to make payments coming due on other bonds https://t.co/4VaGzfsyKZ — Reuters Business (@ReutersBiz) May 12, 2022

Er staat nog $46,09 op het bord:

Twitter shares have plunged to their lowest level since the social media company agreed to sell itself to Elon Musk for $44 billion on April 25, raising questions over whether the world's richest person will try to renegotiate the deal. More here: https://t.co/U0afxzEqBd pic.twitter.com/S6w1fQzEXC — Reuters Business (@ReutersBiz) May 12, 2022

Haha en vergeet vooral de koersdalingen niet:

With traders in the dark on the true state of the Chinese economy and no end in sight for the country’s Covid troubles, it’s a fertile time for conspiracy theories and paranoia in the stock market, @shuli_ren finds https://t.co/ApeYzwEoKl via @bopinion — Bloomberg Markets (@markets) May 12, 2022

