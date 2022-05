Slotcall: AEX laat ons weer alle hoeken van de vloer zien

AEX +1,9%?! Waar komt die nou weer vandaan? It's the volatility, stupid!

Ja, het is weer zo'n typische 2022 beursdag. De koersen vliegen intradag weer met hele procenten heen en weer. Reden, verklaring en duiding is vaak niet te geven. Gewoon omdat het kan is een dooddoener, maar u bent op de beurs om geld te verdienen en niet om de markt te verklaren en te duiden, toch?

Het is vandaag weer bal met een reeks cijfers bij ons het Damrak, die overwegend goed zijn, maar zeer wisselend worden ontvangen. Rentes, dollar, commodities doen van spreken - olie giert nu weer omhoog - en de reuring van de dag zit in de crypromarkt, waar het ouderwets dik hout zaagt met planken is.

Het cijfer van de dag is zijn de Amerikaanse consumentenprijzen van 14:30 uur. Die vielen iets tegen, maar waren net lager dan over maart. Let ook even op het bovenste regeltje die er eigenlijk niet bij hoort, maar ook weer wel.

Gaat u er even goed voor zitten, echt? In juli?

De koersen reageren echt op die inflatiecijfers - dollar stijgt en aandelenkoersen dippen er in eerste instantie op - en dat effect is er nu op het slot nog niet overal uit. Hier de Amerikaanse tienjaars rente:

Waar het vandaag pas echt los ging is de cryptomarkt. De trigger is een stablecoin die nat gaat, wat dus niet zou mogen, of zou moeten kunnen. En toch kan het. Dat is Mr. Market wel toevertrouwd, om dingen op het bord te zetten waar wij nooit rekening mee houden.

Controversial stablecoin UST — which is meant to be pegged to the dollar — plummets below 50 cents https://t.co/5BJGmmfYVL — CNBC (@CNBC) May 11, 2022

Inmiddels is er een herstel rally gaande, want de verliezen waren gruwelijk vanmiddag. En dan zijn er nu weer mooie winsten. Voor de durfals en de echte traders. En da's doorgaans niet de grote kudde.

Bij bitcoin is het vinger aan de knop, want technisch telt die $30.000.

Tot slot, gelukkig valt er ook nog wat te lachen in de huidige markt. Het lot van de HR manager of recruiter staat er niet bij. Dat kunt u wel raden?

Over naar de brede markt, geklokt op het Amsterdamse slot. Het is nog een heuse rally geworden!

Alle Europese beurzen stijgen lekker en hier en daar ziet u zelfs een twee voor de komma

Wall Street hobbelt er maar een beetje achteraan en tech hannest daar alweer

De volatiliteit (VIX Index) zakt 4,4% naar 31,6

De dollar doet wild vandaag, maar per saldo verandert er niet veel

Olie hééft het en stijgt de hele dag al gestaag, geen strepen in de daggrafiek

De rentes smijten ook weer met basispunten. Merk op hoe groot het verschil tussen EU Noord en EU Zuid is.

Beursplein 5

Dit. Als er iets tricky is op de beurs, is het wel raden wat een fonds op cijfers doet, Ahold Delhaize levert prima cijfers af, verhoogt de outlook, is niet al te duur en... gaat nat en af als een gieter. Aan de titel van dit stuk ziet u dat onze beleggersdesk dat ook verrast.

Rugwind voor Ahold Delhaize dankzij sterke dollar #AholdDelhaize https://t.co/YTwdoeegkO — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 11, 2022

Nog zo een, Alfen. Ook goede cijfers, outlook-verhoging, maar het aandeel is prijzig. En hop, u ziet wat er op het bord staat.

Verbazingwekkend goede cijfers van Alfen https://t.co/VgGO1QSuvL via @IEXnl



Het bedrijf blijft vanaf de beursgang continu verrassen. — Niels Koerts (@KoertsNiels) May 11, 2022

Hoe vaak handelt InPost met een nul voor de komma? Vandaag. Op cijfers nog wel. En die zijn een mixed bag, volgens onze desk.

Superdividend... Kom daar es bij ING en ABN Amro om. Van Lanschot Kempen dus:

Van Lanschot stelt opnieuw superdividend in het vooruitzicht #VanLanschotKempenNV https://t.co/e3J4SOgq1O — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 11, 2022

Tot slot nog een ideetje voor wie zat is van JustEatTakeawayers...?

Beurswaarde Uber extreem laag gezien langetermijnpotentie #UberTechnologies https://t.co/mVQGyrPj1o — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 11, 2022

Jefferies fröbelt wat aan het koersdoel van Ahold Delhaize en UBS stoeit wat met ING en zo bent u weer bij.

Verder nog iets? Marktbreed zijn er moeilijk grote gemene delers aan te wijzen, hoewel tech de uitblinkers levert. Alfen is dat echter strikt genomen weer niet.