Gordels om voorbeurs, we cijferen er op los en wekker op 14:30 uur

De AEX indicatie is +1,1% met technologie in het voordeel (?) na een weer een tussen hoop- en vrees rit op Wall Street.

Europese futures openen maar een tienden hoger, de AEX indicatie springt er echt goed uit

De Amerikaanse futures doen ook net hoger met ook weer tech beter, sneller en hoger

In Azië blijft alles dicht bij huis, op de Chinese beurzen na. Die gaan hard. De Hang Seng doet +2,0% en Tencent staat zelfs +5,1% daar in het blommige Hong Kong

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot -5,1% op 33,0

De dollar daalt 0,2% tot 1,055, de stijgingssnelheid richting pariteit is er even uit

De Duitse tienjaars rente stijgt drie basispunten naar 1,03% en de Amerikaanse zakt er één naar 3,01%

Goud doet vlak, olie stijgt +2,5% en crypto loopt ook procenten op

Over crypto gesproken, Coinbase had gisteren Q1-cijfers: 27% minder omzet dan een jaar geleden. En dan dit. Dit is het lot dit voorjaar van niet-winstgevende en onvoldoende groeiende groeiaandelen: de shredder.



Tweejaarsplaatje, want dan zit u goed waarom de huidige bitcoinkoers voor wat technische onrust zorgt. Met uw ogen trekt u misschien ook onwillekeurig een horizontaal lijntje.



Om met de deur in huis te vallen, we doen het marktbreed vandaag met Chinese:



Duitse:

En Amerikaanse inflatiecijfers gezien. Peak-inflation, is dat eindelijk in zicht?



We moeten snel door, want er is weer veel. Vink maar vast groen af, over naar het Damrak waar Ahold Delhaize beter dan verwachte Q1's heeft én de outlook verhoogt. Bol.com moet in H2 naar de beurs.

Alfen levert puike Q1-cijfers plus outlook-verhoging af, maar blijft last hebben van die eeuwige supply chain.



Het flink geblutste InPost heeft ook Q1's: groeicijfers behaald en het bedrijf verhoogt de prijzen. Zeg maar wat de koers hier mee doet... Van Lanschot Kempen heeft ook Q1's, net als Aedifica (hier) en die zien er op het eerste gezicht goed uit.



Tot slot was Elon Musk flink aan het quoten op de FT future of the Car congres. Beter kan ik u het niet weergeven, over Tesla, Twitter, SpaceX en een mijnbouwbedrijf. Vis is deze zin nog uit originele bron FT:

The future of Tesla is “incredibly bright,” Musk said. “And we will throw off a tremendous amount of free cash flow.”

Veel plezier en succes vandaag.