AEX raakt uitverkocht, er gloort een tussentijds herstel

Loopt de AEX-correctie technisch op z'n laatste benen, nu de markt langzaam oversold, dus uitverkocht, raakt?

De Europese beurzen hebben een flink daling achter de rug. Maar gezien de eerste signalen van een 'oversold'-conditie - de markten raken langzaamaan uitverkocht - dringt de vraag zich op of er geen tussentijds herstel boven de markt hangt.

Met andere woorden, zijn de koopjesjagers hun geld al aan het tellen en zijn boodschappenlijstjes uit de la gehaald?

Verkoopdruk boven de markt

Thans ogen de meest aandelenmarkten, met lagere toppen, nog zwakjes. Zolang er verkoopdruk boven de markt blijft hangen, is er nog geen groen licht voor een verder herstel.

Beleggers volgen argwanend de centrale banken, of die de recente volatiliteit tot tevredenheid kunnen bevechten.

Vandaag bekijk ik de beurs van Amsterdam.

Omdat ik wil beoordelen of en in hoeverre de Nederlandse beurs ook echt is uitverkocht, bekijk ik ook de OBOS-indicator (overbought-oversold indicator).

Daarnaast neem ik ook de Europese paniekbarometer, de VIX-index, mee in mijn beoordelingen.

Op de eerste afbeelding hieronder heb ik drie plaatjes in één grafiek gecombineerd:

Boven: korte termijn grafiek van de AEX

Midden: OBOS-indicator van de AEX

Onder: Europese VIX index inverse weergegeven

AEX raakt langzaam uitverkocht

Op bovenstaande combigrafiek is goed te zien dat alle marktbodems van de AEX in de afgelopen maanden redelijk samenvallen met oversold-waarden op de OBOS-indicator. De paarse en groene cirkels lopen redelijk synchroon.

De OBOS-indicator gaf in de afgelopen maanden steeds een oversoldconditie aan bij waardes onder 20. Oversold wil zeggen dat de markt, soms slechts tijdelijk, uitverkocht raakt.

Beleggers zijn in een 'oversold' status, van hun stukken af, de verkoopportefeuilles zijn leeg en er is niets meer te verkopen.

Zowel bij bodem III als bodem IV heeft de AEX steeds een paar dagen nodig gehad om de bodem neer te zetten.

OBOS-indicator nog niet gedraaid

Bij de meest recente koersval van de AEX (bodem V) is de oversold-grens op de OBOS-indicator eveneens bereikt. Maar deze is nog niet gedraaid. We zouden dus kunnen vaststellen dat de markt een uitverkocht-conditie bereikt.

De tweede beoordeling die ik heb gemaakt is aan de hand van de Europese paniekbarometer, de VIX index. Om de vergelijking te vergemakkelijken, heb ik de VIX op de grafiek omgekeerd afgebeeld.

Europese paniekbarometer (VIX index)

VIX-bodems worden op de grafiek als toppen weergegeven en vice versa.

Achteraf is alles makkelijk te verklaren, maar de conclusie is wel dat belangrijke AEX-bodems corresponderen met zowel de VIX-bodems, als de OBOS-indicator-bodems.

Met één uitzondering: bij de laatste bodem (bodem V) van de AEX is de OBOS-indicator wel, maar de VIX nog niet, gedraaid. Mijn conclusie is dat het te vroeg is om DE bodem in de AEX af te kondigen.

Wel staat vast dat in de correctie van 77 indexpunten de AEX de steun rond 647,90 punten (de bodem van 26 februari 2021) tot op een paar procent is genaderd.

Het intraday low van maandag lag op 666,17 punten. Op de laatste top noteerde de AEX 743,05 punten. De Nederlandse beurs heeft dus een dip van zo'n 10% achter de rug.

Nog even alle conclusies op een rij: