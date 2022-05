Over Chinese tech, Tesla, ASML, Nvidia, TSMC en Qualcomm

Dank weer voor deze waardevolle informatie. Die Chinese techbedrijven laten vaak prachtige omzetten en omzetgroei zien, maar de winstmarges staan soms zwaar onder druk. De laatste jaren zijn enorme aantallen medewerkers aangenomen en dan ook nog die 'speciale afdrachten' (soms miljarden (in $), alles in het kader van de 'Chinese common prosperity'. Aandeelhouders staan in de ogen van de Chinese Staat ergens helemaal achteraan. Er viel ooit geld te verdienen in China, maar m.i. niet meer in beursgenoteerde Techbedrijven. Alibaba wordt heel stilletjes vakkundig gesloopt door de Chinese overheid/CCP. Zo zijn er wel meer slachtoffers in wording, jullie noemen zelf al de Chinese cloudbedrijven en -business.