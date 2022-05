Over Chinese tech, Tesla, ASML, Nvidia, TSMC en Qualcomm

Het is maar net welke insteek u kiest. Vandaag in de Chinese pers:

A total of 10,000 vehicles had rolled off the production line by April 30 in U.S. carmaker Tesla's Shanghai Gigafactory since it resumed production on April 19 after a brief hiatus, according to the company https://t.co/1J23CMCtRN pic.twitter.com/kjXPHbqCE9 — China Xinhua News (@XHNews) May 10, 2022

En vandaag in de westerse pers:

Exclusive: Tesla halts production at its Shanghai plant due to issues with supplies https://t.co/t32hIGT5qM pic.twitter.com/BN8nP3gQFm — Reuters Business (@ReutersBiz) May 10, 2022

Chinese tech in zwaar weer

Het beroemde Reuters Breaking Views, zeg maar het Bartjens van het persbureau, gaat vandaag over China. Chinese technologie welteverstaan. U weet hoe dat erbij staat, zie hier snel nog even de Hang Seng-techindex en de Nasdaq China Golden Dragon Index. Het verschil in percentages komt door valuta.



Alibaba, Tencent, JD.com. Baidu, Xiaomi en noem maar op: zat mooie bedrijven die daar in zitten en de onderliggende fundamentals en waarderingen zien er soms begerenswaardig uit. Dat is tot dusverre een valkuil gebleken. Of de koersen verder dalen weet niemand, maar is er weer meer slecht nieuws op komst?

Het gaat om de Chinese cloudbedrijven en -business. Misschien moet u zich afvragen of China eigenlijk wel van die grote (tech-)bedrijven wil hebben.







Kansen voor westerse tech?

Westerse tech bakt er natuurlijk ook niks van, maar dit brengt zeker kansen mee. De waarderingen vallen in ieder geval van een klif af. Niet alleen van niet-winstgevende tech en de Mooie Verhalen-groeiaandelen, maar ook van zeer lucratieve aandelen die dikke business hebben en die bakken met winst maken.

ASML en Nvidia

Zo doet ASML inmiddels weer minder dan dertig keer de winst en keert zo weer een beetje in de bewoonde wereld terug. Ja, ASML heeft heel veel last van de supply chain, maar de vraag is eindeloos en toekomst lijkt goudgerand met die outlook 2025-verhoging. Zie het advies van onze desk.



Idem dito voor Nvidia. Laat u echter verrassen door het advies van onze desk.



TSMC en Qualcomm

Wat dacht u van TSMC? Let wel, het lijkt een kleine daling, maar dat was wel -40%. Maar als u dan het winstlijntje als een SpaceX-raket ziet speren... Onze desk oordeelt aldus.



Wat dacht u van Qualcomm? Pardon, nooit van gehoord? Lees ons advies maar.



Nog een keertje Reuters Breaking Views, dat ook is opgevallen dat die waarderingen...



Ja, heel langetermijn-buy & hold-beleggers kunnen - why not? - plukjes van deze aandelen oppikken (ik doe dat zelf bij ASMl - AJK). Of heb cash klaar als u wilt timen, of meent dat er een bodem op het bord staat. Wacht anders tot de technische trends zijn gebroken - ook al duurt dat nog maanden of jaren. Lees dit stuk voor meer.

Uitkijken naar kansen

Waar het om gaat is dat een bear market niet alleen een tijd van verliezen, pas op de plaats en zelfreflectie is, maar ook om naar kansen uit te kijken. De chipsector biedt die zeker, met de immer grotere honger naar chips in de wereld en al die prachtige bedrijven met een fantastisch track record.

Ze waren alleen veel te duur geworden, naar nu blijkt. Hoeveel goedkoper ze nog kunnen of moeten worden weet niemand. Maar een belegging kan ook heel lucratief zijn als u niet exact top en bodem hebt. Vinger opsteken trouwens wie dat ooit ook maar één keer is gelukt.