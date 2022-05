Er is even lucht voorbeurs, maar voor veel tech komt het al te laat?

De AEX indicatie is +0,4% na weer een afstraffing op Wall Street (vooral tech). Het is een vallend mes deze dagen, rente, inflatie, supply chain, geopolitiek en economie zijn blijkbaar even te veel van het goede. Zo meer, veel VS tech is compleet gedecimeerd. Alsof het 2000-2003 is.

Bescheiden rebound dus nu, maar met die torenhoge volatiliteit kan het zo iedere minuut weer drastisch draaien. Goed, de AEX zit nu formeel sinds 18 november vorig jaar in een bear market en dit is van onderen.

De actualiteit:

Europese futures harken nu 0,4% tot 0,9% terug van alle verliezen

De Amerikaanse stijgen 0,5% naar 1,1% (tech)

In Azië plust China een procent, Hang Seng doet -1,9% en Nikkei 225 en Kospi dalen een halfje. Tencent staat -2,0% in Hong Kong

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot +15,1% op 34,8

Rally gestuit? De dollar daalt +0,2% naar 1,058

De Duitse tienjaars rente stijft één basispunt naar 1,10% en de Amerikaanse ook eentje naar 3,15%

Goud +0,5%, olie -0,4%, bitcoin +2.5% en ethereum +4,6%

Allereerst dit, geen paniek en houd moed, mensen. Dit is de vrijwel dag en nacht voortploegende doorlopende Nasdaq 100 mini future sinds het Fed-rentebesluit vorige week. Kijk nou, precies op de dip... :-)







Er zijn geen Nederlandse Q1-bedrijfsrapportages vandaag, maar in de VS cijfert online sportschool Peloton. Een van de aandelen die misschien wel symbool staat voor de tech boom & bust sinds Covid-19. What goes up, must go down... Het fonds staat nu lager dan voor de rally begon, u ziet het. En fors ook.

Er wordt $0,83 verlies per aandeel verwacht op $973 miljoen omzet. Tja, verlieslatende groeiers zijn even niet zo populair op de vloer met al die economische issues, rente en inflatie. Inflatie?



Er is bij ons wel al een ander en zelfs grimmig cijfer vanochtend vroeg doorgekomen: onze Christine Price Index (CPI) over april. Ja, de inflatie daalt: naar 9,6% over april van 9,7% YoY in maart, maar daar is dan ook alles mee gezegd.



Inflatie vermoordt vele verlieslatende fondsen. Dit is Catie Wood's Ark Innovation ETF, dat is net als Peleton bijna weer geheel terug bij af.



Deurtje verderop staan de SPDR US Dividend Aristocrats (ETF) nog in de plus dit jaar. de meest defensieve aandelen. Wat een wereld van verschil. U ziet het ook bij ons, waarde-aandelen blijven veel beter liggen dan tech, groei en cyclisch. Ja, speelkwartier op de beurs is over. Er moet weer echt worden belegd en gerekend.



Is er op de valreep nog een Nederlands nieuwtje. Fastned dus. Dat ligt ook niet zo goed. Die percentages lijken wel weer eens ergens op.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Ease2Pay en Rabobank melden zich, Groupon deed -13,7% op cijfers, maar AMC +2,6% op die van haar.

07:54 Omzetstijging bij Bayer

07:53 Vlakke opening AEX voorzien

07:43 Fastned geeft nieuwe obligaties uit

07:13 Ease2pay en Rabobank bieden samen parkeerapp aan

07:13 WDP trekt keuzedividend in

07:06 Europese beurzen openen licht hoger

07:03 Productie Nederlandse industrie ruim 7 procent gestegen

07:01 Nederlandse inflatie nog altijd op bijna 10 procent

09 mei Bioscoopketen AMC presteert boven verwachting

09 mei Rode cijfers Groupon

09 mei Donkerrode beursdag Wall Street

09 mei Beursupdate: AEX op Wall Street

09 mei Aandeelhouders Fagron akkoord met alle agendapunten

09 mei Olieprijs flink omlaag

09 mei Wall Street koerst lager

09 mei Europese beurzen stevig in mineur

09 mei PostNL hard onderuit op rood Damrak

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met Philips, daar wordt het vast niet zo gezellig... Die ZEW vertrouwensindex is het eerste cijfer over mei.

00:00 Philips AvA

08:00 Agva Gevaert Q1-cijfers

09:00 KBC notering ex-dividend

11:00 Duitsland ZEW economisch sentiment mei -48,0

13:00 Peloton Q1-cijfers

14:00 DSM AvA

En dan nog even dit

Een hele dikke sell-off:

The stock market selloff deepened with all three major indexes ending sharply lower, as investors grew more concerned about how much more aggressive the Federal Reserve will need to get to tame inflation. More here https://t.co/Pa21XppPp1 pic.twitter.com/JezyGHJ84D — Reuters Business (@ReutersBiz) May 10, 2022

Ja, rente, inflatie, vertrouwen en nu ook de economie zelf dus.

Stocks, commodities slide as growth worries unnerve investors https://t.co/bS1TWBZmUK pic.twitter.com/NxnbeNpMl4 — Reuters Business (@ReutersBiz) May 10, 2022

Een de suplly chain:

Exclusive: Tesla halts production at its Shanghai plant due to issues with supplies https://t.co/t32hIGT5qM pic.twitter.com/BN8nP3gQFm — Reuters Business (@ReutersBiz) May 10, 2022

Het CBS zelf:

De inflatie was in april 9,6 procent. De prijsontwikkelingen van energie en motorbrandstoffen hadden een verlagend effect op de #inflatie, die van voeding en accommodaties een verhogend effect. https://t.co/kqa17YFTRc pic.twitter.com/kliwQgnRrb — CBS (@statistiekcbs) May 10, 2022

Nog meer CBS:

De Nederlandse industrie produceerde in maart gemiddeld per dag 7,2 procent meer dan in maart 2021. Een maand eerder kwam de groei uit op 10,4 procent. https://t.co/I4jzX2qriE pic.twitter.com/lE6bsWONo4 — CBS (@statistiekcbs) May 10, 2022

Hoeveel?

Tech giants lost more than $1 trillion in value in the last three trading days https://t.co/vrjxNmOrxp — CNBC (@CNBC) May 9, 2022

Gelukkig heeft ze haar fee van 0,75% nog:

Cathie Wood’s strategy of picking stocks involved in “disruptive innovation” has fallen victim to the tech meltdown https://t.co/mNyTo1gi06 — Bloomberg Markets (@markets) May 10, 2022

Pfff...

Chinese tech stocks plunged almost 7% early Tuesday as traders returned from holiday to face renewed growth worries and persistent regulatory risks https://t.co/kM3EnPGrYt — Bloomberg Markets (@markets) May 10, 2022

Oh ja, Chinees vastgoed. Is ook zo...

China’s fourth-largest developer by sales is approaching a possible default. Here's the latest on Chinese property developers https://t.co/UsIIO17YIH — Bloomberg Markets (@markets) May 10, 2022

Tech versus waarde dus:

Uber CEO Dara Khosrowshahi told employees that the ride-hailing giant will scale back hiring and cut back on spending to address a ‘seismic shift’ in investor sentiment. More here: https://t.co/Xqhyiqe1qJ pic.twitter.com/WUU9m8l8cC — Reuters Business (@ReutersBiz) May 10, 2022

Veel plezier en succes vandaag.