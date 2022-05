Help, ik sta onder water! Eerste hulp bij koersdalingen

The four most expensive words in the English language are: this time it’s different.

Sir John Templeton

U kunt deze wel dromen - het is een van de meest bekende beursquotes - maar hij is toch weer actueel? Misschien is de enige geruststelling aan de huidige markt dat het ook dit keer niet anders is dan anders. Zowel bij de meme-aandelen-rally vorig jaar januari en crypto de laatste jaren leek het soms wel anders.

En dan nu, in de achteruitkijkspiegel, lijkt het er op dat het weer het oude liedje is? Na de boom komt de bust, na de euforie komt - ja, dat woord bestaat - dysforie en na de koersen die to the moon gingen (dus niet), komen dan nu de koersen die nóóit meer omhoog gaan (dus ook niet)? Kijk er niet raar van op.

Dat het sentiment slecht is, is niet raar. Eerst maar dat sentiment zelf. Dit is het wekelijkse Amerikaanse AAII-sentiment, er hingen in dertig jaar niet zo weinig bulls rond op de beurs als nu.



Deze gaf ik al voorbeurs, de AEX beleeft vandaag een historische dag. Want het is weer zo ver... Let wel, de AEX dus, de meeste EU-indices ook, om van Amerikaanse en al helemaal Chinese technologie maar te zwijgen. Dat staat 50-70% onder de top en er zijn uischieters naar ruim -90% - Peloton bijvoorbeeld.

Gefeliciteerd beren.

Volgens definitie Investopedia zit #AEX vandaag officieel in #bearmarket (sinds 19 november).

Aan de andere kant, grote, markbrede indices als de MSCI World Index, S&P 500, Topix, FTSE 100 en SMI 30 zijn (nog) niet in een bear market verzeild geraakt. De MSCI World Index in euro's laat zelfs hooguit een dikke dip zien.



Niet te verwarren met de MSCI Emerging Markets Index, die juist al sinds februarai vorig jaar in bear market zit. De index tikt maar één keer per dag, maar er komt vandaag zeker een lagere bodem op het bord.

Dan technologie, de top in de markt was vorig jaar op 12 februari - twee weken na weer de top in de meme-aandelen orgie. Ik splits uit naar:

Hoogste categorie waarde-aandelen: VS Dividend Aristocrats

Big Tech (plus aanhang): Nasdaq 100

Brede markt: S&P 500

Chippers: SOX

Technologie zonder Big Tech en chippers: Nasdaq Internet Index

Niet-winstgevende technologie: Ark Innovation ETF

We leven in een tijd van inflatie, hogere rente, mogelijk een recessie in aantocht en heel veel beren op de weg. De scores volgen exact de boekjes en scenario's die hierover gaan. Waarde blijft goed liggen, stijgt zelfs en hoe meer Mooie Verhalen en Hoe Minder Vrije Kasstroom aandelen... U ziet het.

Hoezo volgen de koersen de boekjes? De markt belegt liever in bedrijven die nu nog niks verdienen, maar in de toekomst mooie winsten denken te behalen, als het geld gratis is en er geen inflatie is (2008-2021), dan dat er wel (galopperende!) inflatie is en de rentes recht omhoog gillen. Zoals nu.

Waarom liggen Nasdaq 100 en SOX beter dan die andere tech? Simpel, omdat Big Tech als Apple en Microsoft en chippers als TSMC en ASML maar het raam hoeven open te zetten om de vrije kasstroom naar binnen te laten waaien.



En die Dividend Aristocrats vormen dan weer het gewapend beton van de markt. Er zijn veel meer van zulke plaatje, maar dit is een van de mooiste beursgrafieken: dividend per aandeel van Johnson & Johnson. Ofwel, hoe de economie ook slagzij maakt en inflatie er in hakt, op J&J kunt u rekenen.

Dat gaat dit en volgend jaar gwoon weer het dividend verhogen. Dat is nooit helemaal zeker, maar het bedrijf doet dit al iets van honderd jaar. In goede en slechte tijden. En er waren in die tijd héél wat slechtere tijden dan nu... En dit maakt zulke aandelen in tijden als nu een vluchthaven.



Tot zo ver hoe de markt er nu voor staat en dan nu de vragen bij zo'n markt die binnenstromen. En dit klopt al niet. Waarom hebt u dit niet vantevoren bedacht, toen u startte met beleggen, of met een positie: wat doe ik áls? Dit is alvast les 1. Nooit ergens in, voordat u hebt bedacht wanneer u er weer uit gaat.

De standaard vragen dus:

Moet ik in of uitstappen?

Moet ik bijkopen of afbouwen?

Om met de deur in huis te vallen: geen idee! Ten eerste zijn we allemaal verschillende beleggers, handelaren, speculanten en gokkers met verschillende uitgangspunten, tijdhorizon en risicoprofiel en is er daarom geen generiek advies te geven. Zoals al gezegd, dit zijn eigenlijk ook maar halve vragen.

Nu in- of uitstappen is ook timen, ofwel in één keer met alles er in of er uit - en dat is risicovol. Houden wij niet van hier op IEX en koersen voorspellen doen wij niet. Toch zijn er wel algemene adviezen te geven:

Wie een lange termijn-buy & hold-belegger is, blijft zitten waar hij of zij zit, laat zich rustig scheren en denkt eerder aan bij- dan verkopen (op koersdoelen, dalingspercentages. bodembellen die u al dan niet hoort, of gewoon als u zin of cash hebt)

Wie op korte termijn - maanden tot een jaar ofzo - belegt en alleen maar in long denkt wacht gewoon tot de technische neergaande trends zijn gebroken voor nieuwe long-posities. Anders wordt het al gauw gokken. Andersom (short dus) kunt u momenteel uw lol niet op, totdat ook die trends breken

Weet u echt niet wat u moet doen, zelfs nadat u tig deskundigen en de kermiswaarzegster hebt geraadpleegd: doe dan niks!

Niks doen is sowieso het beste voor de meeste van ons. Zeker day traden, wat altijd een duidelijke strategie, ijzeren discipline en stalen zeuwnen vereist, is maar voor enkelingen wegglegd. Dat is met een paar simpele plaatjes duidelijk te maken. Dit zijn de grootste AEX-dalingen deze eeuw.

Achteraf ziet u wanneer u er in en er uit had gemoeten voor zoveel mogelijk winst, maar ten tijde van komt het er bijna altijd op neer dat u lager uit- en weer hoger instapt. Want het duurt altijd even voordat het doordringt dat we in een bull- of bear market zitten en dan is het kwaad of goed al geschied.

Zoals dat ook nu weer gebeurt: wij krijgen deze vragen van u nadat tech dus al bijna anderhalf en de AEX al een half jaar in een bear market zit. Als u de markt wil verslaan, moet u die bewegingen juist voor zijn. Krab u dus maar achter uw oor, of u dit eigenlijk wel moet doen of willen.



Wie deze eeuw namelijk atlijd dom was blijven zitten en suf dividendcoupons had geknipt... Dit is de AEX herbeleggingsindex deze eeuw. Huishoudelijk: het zijn beide logaritmische plaajtes voor het eerlijkste beeld.



Zeker een nieuwe generatie marktdeelnemers leert nu met harde hand - zo gaat het altijd op de beurs - dat beleggen niet zomaar-iets-kopen-en-dan-gaat-het-vanzelf-omhoog-gaat is. Troost u, zo hebben álle voorgaande generaties het ook geleerd. Exact dezelfde lessen. De nieuwe generatie die alles beter weet is alweer onderweg.

Mooi moment voor hen om te gaan beleggen met koersen en waarderingen die eindelijk weer een beetje in de pas met de historie beginnen te lopen. Wat Templeton dus zei en collega Niels Koerts had vrijdag ook nog iets over die beginnende belegger.