Het prille beursbestaan van twee jonge techbedrijven op het Damrak

Op de IEX Beleggersdag kunt u kennismaken met de CEO's van twee techfondsen die nog maar enkele maanden aan de beurs genoteerd zijn: Azerion en Ebusco. Een korte introductie.

Sinds dit jaar is het Damrak twee sterk verschillende techfondsen rijker. Eén daarvan is Ebusco, volgens analist Martin Crum toch een beetje 'de Tesla onder de bussenbouwers’. Het andere is Azerion, een uiterst ambitieus gaming- en advertentiebedrijf. Hoe is het deze beursnieuwelingen tot nu toe vergaan?

Allereerst mag de pet worden afgenomen voor het feit dat deze bedrijven hun beursgang maakten in tijden dat de marktomstandigheden voor anderen ‘te ongunstig’ waren - denk aan CoolBlue en WeTransfer. Dat neemt niet weg dat de jonge techaandelen de laatste tijd dus ook inderdaad te kampen hebben met een onstuimig beursklimaat.

Neem Azerion, dat zijn eerste beursdag begon op €9,80. Nu, ruim drie maanden later, koerst het aandeel rond de €8. Een pijnlijke koersdaling waarvoor rentestijgingen, wapengeweld in Oekraïne maar vooral ook de afzwakkende economie als voornaamste schuldigen aangewezen kunnen worden.



Dat Azerion nog lang niet uitgegroeid is, blijkt wel uit de woorden van topman Atilla Aytekin in een eerder interview met IEX: "Wij willen uiteindelijk in de wereldwijde top van ons domein meespelen.” Dat domein lijkt te bestaan uit de online gaming- en advertentiemarkt. Maar, zo zegt Aytekin, enkel een gamingbedrijf is Azerion niet.

“Pure gamingbedrijven zijn afhankelijk van het succes van enkele titels. Daar hebben wij geen last van.” Azerion behaalt het grootste deel van zijn omzet namelijk uit de distributie van games die door anderen bedacht zijn. “Er zijn 3.500 game developers bij ons aangesloten waarvoor wij alleen de distributie en de advertentie-exploitatie doen."

Van rallywagens naar elektrische bussen

Aytekin zal op 1 juli dieper ingaan op het kersverse beursbestaan van Azerion en zijn verwachtingen voor de komende tijd. Dat zal hij doen tijdens de IEX Beleggersdag in een panelgesprek met onder andere Jeroen van Glabbeek van CM.com en Peter Bijvelds van Ebusco.

Die laatste is een bekende voor autosportliefhebbers: begin deze eeuw boekte hij faam als rallycoureur. Waar hij zich destijds vermaakte met zijn schreeuwende Mitsubishi Lancer Evo, houdt hij zich tegenwoordig vooral bezig met elektrische bussen. In 2012 richtte hij Ebusco op. Fast forward tien jaar en de fabrikant van e-bussen schittert in de AScX.



In korte tijd werd Ebusco een populair aandeel onder beleggers. De afgelopen drie maanden werden er elke dag gemiddeld ruim 57.000 aandelen verhandeld op de beurs. Wel varieerde de prijs die men wilde betalen voor een stukje van de elektrischebussenbouwer behoorlijk. In november vorig jaar piekte de koers iets boven de €30, om in maart van dit jaar een dieptepunt te bereiken rond €16. Met horten en stoten is de koers van het aandeel nu weer ruim boven de €20 geraakt.

Technologisch hoogstandje op wielen

Het uitpuilende orderboek lijkt beleggers toch te verleiden. De vele orders zijn te danken aan de technologische hoogstandjes die in Deurne de fabriek uitrollen. De fabrikant van elektrische bussen leidt met zijn nieuwste bus genaamd ‘Ebusco 3.0’ de race om de titel van beste elektrischebussenbouwer.

Een voorsprong door techniek, zo luidt de slogan van Audi. Maar in het universum van e-bussen gaat deze leus ook op voor Ebusco. De zoemende bussen van het Nederlandse merk bereiken nou eenmaal net wat meer haltes dan die van de concurrentie voordat de laadstekkers weer tevoorschijn getoverd moeten worden.

CEO's in gesprek

Hoewel Ebusco en Azerion beide als techaandelen worden beschouwd, lijken de twee niet meer van elkaar te kunnen verschillen. De CEO’s van beide bedrijven zullen tijdens het panelgesprek dan ook op zoek gaan naar gelijkenissen, vertellen hoe zij hun eerste beursmomenten beleefd hebben en hun visie op de toekomst delen.

Een techtintje op de IEX Beleggersdag. Zeker gezien het feit dat ook Prins Constantijn van Oranje naar hét beursevent van 2022 komt. Hij is special envoy van technologie-startupplatform Techleap.nl. Met hem verkennen we het Nederlandse techlandschap en bespreken we de rol van Nederland als broedplaats van huidige en toekomstige techreuzen.

De IEX Beleggersdag wordt gehouden in ’t Spant in Bussum. Aytekin en Bijvelds zijn niet de enige CEO’s die aanwezig zijn. Ook Ahold Delhaize-topman Frans Muller, Jeroen van Glabbeek (CEO CM.com), Chris Figee (CFO KPN) en Ewout Hollegien (CFO ASR) zijn van de partij. Op de ruime en levendige ‘beursvloer’ kunt u daarnaast heel beleggend Nederland in het wild tegenkomen en u kunt er bijvoorbeeld live de opname van de IEX Beleggerspodcast bijwonen.

