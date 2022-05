U wordt helemaal niet vrolijk voorbeurs en PostNL trekt outlook in

Het is slecht, we starten met weer lagere futures. De AEX indicatie -0,3% na weer een dalend Wall Street.

Weinig vrolijk nieuws dit weekend, PostNL heeft nu slechte cijfers, Azië bakt er niks van, emerging markets doen dramatisch, de rentes stijgen en de dollar heerscht. U zou er bijna nog bearish van worden... Oh, dat was u al? Enfin, het overzicht:

Europese futures zakken een paar tienden tot een procent

De Amerikaanse futures zaken helaas ook alweer rond 0,8%

In Azië staat alles rood

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot vrijdag (verrassend?) -3,2% op 29,8

De dollar stijgt 0,3% naar 1,051

Donnerwetter, de Duitse tienjaars rente stijgt negen basispunten naar 1,14 (wij idem naar 1,42%) en de Amerikaanse tikt er ééntje bij op 3,16

Goud -0,7%, olie ruim -1,0% en crypto is ook niks: bitcoin -2,5% en ethereum -4,0%

Het is weer gezellig vandaag, zoals u ziet. Not. Dan is er ook nog de 9 mei-parade in Moskou en iedereen vraagt zich wat de Russische president gaat zeggen. Misschien is er impact op valuta, energie en de rest. De Filippijnen kiezen een nieuwe president. En is het de EU menens met Rusland?

#5things: G-7 leaders pledge to ban Russian oil imports. China is worried about jobs. Emerging markets in "sell everything" slump.



Here’s what you need to know today https://t.co/I98AqnyfCQ — Bloomberg Markets (@markets) May 9, 2022

Gauw even kijken, de MSCI Emerging Markets Index staat er inderdaad niet al te vrolijk bij en gelet op de koersen nu is er een nieuwe bodem in de maak. Dit ding tikt namelijk maar één keer per dag.



De AEX heeft intradagstand 652,80 van 8 maart mogelijk als slot op de deur. De top is 829,66, maar dat lijkt nu even niet zo opportuun.



Er is maar zijn twee dingen die omhoog willen en dat zijn de dollar en hier de rentes. De Duitse (oranje) en Amerikaanse tienjaars zijn aan unieke rally's bezig:



Tot slot nog even marktbreed de volatiliteit: zowel de CBOE VIX Index (S&P 500) en VDAX-New staan hogg, maar dit zijn geen paniekstanden. Wel is er veel beweging en gedraai mogelijk.



Over naar het Damrak, waar geen vrolijk nieuws is. Oef, outlook ingetrokken en verwachtingen niet gehaald: de Q1's van PostNL zijn een misser. Wel is de kasstroom beter dan gedacht. Zeg maar hoe dit wordt ontvangen om 09;00 uur in deze markt met dit sentiment...

De agenda:

00:00 Fagron AvA

05:00 China export apr +13,0% YoY

05:00 China import apr +8,0% YoY

08:00 PostNL Q1-cijfers

08:00 Infineon Q1-cijfers

09:00 AMG notering €0,30 ex-dividend

13:00 BioNTech Q1-cijfers

En dan nog even dit

EU, Rusland en energie dus:

The EU plan to ban Moscow’s oil imports stalled due to resistance from Hungary, which remains heavily reliant on Russian crude https://t.co/NrLKnuGCPc — Bloomberg Markets (@markets) May 8, 2022

Iets beter dan verwacht:

China’s Export Growth Slows to About 2% in April in Yuan Terms https://t.co/9xGx1rsodc — Bloomberg Markets (@markets) May 9, 2022

Nergens veilig?

Bitcoin falls to lowest since January, in line with tumbling stock markets https://t.co/2EAAjrqCAd pic.twitter.com/sot1BTSkO2 — Reuters Business (@ReutersBiz) May 9, 2022

Pariteit dus, maar het blijft gewoon zinloos voorspellen:

The euro will eventually end up level with the greenback, a majority of foreign-exchange traders said in a survey https://t.co/CMepSrepUH pic.twitter.com/OGkiOlnB3O — Bloomberg Markets (@markets) May 9, 2022

Maar Buffett koopt wel. En wij niet meer. Kijken wie gelijk krijgt.

Even after the MSCI World has lost 16% from its peak, stocks are still not really cheap if you use the Buffett ratio, which divides the global stock market cap by the global GDP. With 122%, the Buffett indicator is above the 100% threshold. pic.twitter.com/3nQMDSYYlY — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 8, 2022

Veel plezier en succes vandaag.