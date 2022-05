Slotcall: Het houdt maar niet op

De AEX (-2,0%) trekt in het laatste handelsuur nog een paar punten bij, maar desalniettemin doet deze koersdaling pijn aan de ogen. Het positieve nieuws is dat de winsten van bedrijven wel stijgen, waardoor de waardering van aandelen fors aantrekkelijker is geworden.

De S&P500 noteert bijvoorbeeld tegen 21 keer de winst over de afgelopen twaalf maanden. Dit is vergelijkbaar met eind 2018 toen de markt ook vreesde voor een serie renteverhogingen. Het liep even anders. De drie jaren die volgden waren ijzersterk al zit er nog de coronacrash van maart 2020 bij.

Wat mij optimistisch stemt is dat aandelen ten opzichte van de afgelopen tien jaar benedengemiddeld zijn gewaardeerd. Tel daarbij op dat het sentiment net zo slecht is als begin 2009. Dat is wat mij betreft een bullish signaal. Als vrijwel iedereen negatief is, hebben we de meeste verkoopdruk immers al achter de rug.

Niet voor niets zei een ene meneer Warren Buffett ooit: "be greedy when others are fearfull and be fearfull when others are greedy". Dit is wat mij betreft een mooi moment om hebzuchtig te zijn, al gaat dit volledig tegen mijn gevoel in. Alles in mij zegt namelijk nog even af te wachten.

Nu over naar het Damrak. Het brede beeld is dat vandaag zo'n beetje alles omlaag gaat. Dit geldt zowel voor de defensieve havens als offensieve fondsen. Adyen keldert 4%, maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor Wolters Kluwer (-3,1%). Een uitzondering is Besi (+1,5%) maar dat fonds is de laatste weken wel heel erg hard afgestraft. Dat het aandeel dan opveert, is dan zo gek nog niet.

ING

ING (-4,7%) heeft niet de ideale dag uitgekozen om met zijn eerstekwartaalcijfers langs te komen. Op een betere beursdag had ik niet uitgesloten dat het aandeel op de cijfers gewoon in het groen was gesloten. Deze waren immers helemaal niet zo slecht.

De bank wist zijn kosten goed onder controle te houden, waardoor de cost to income ratio fractioneel zakte tot 64,0%. Daarnaast stelt het bedrijf voor om €1,25 miljard extra door te sluizen naar de aandeelhouders. Het aandeleninkoopprogramma wordt met €380 miljoen opgevoerd en beleggers ontvangen een extra cashdividend van €0,232 per aandeel.

Hier staat tegenover dat het bedrijf wel €1 miljard extra moest toevoegen aan de stroppenpot. Dit in verband met slechte leningen ten aanzien van Rusland. Ik sluit niet uit dat er nog meer afboekingen komen, aangezien de exposure aan Rusland €5,8 miljard bedraagt.

Enkele lichtpuntjes in de cijfers van ING Groep #ING https://t.co/qQToZCyrGV — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 6, 2022

Aperam

De koers van Aperam (+1,9%) gaat dit jaar hard onderuit, maar met de cijfers is vrij weinig mis. De bedrijfswinst verdubbelde ten opzichte van een jaar geleden en ook de omzet speert omhoog. Het roestvrijstaalbedrijf behoort tot de meest cyclische aandelen van het Damrak en gelet op de recessie-angst die er in de markt zit, gaan beleggers er niet vanuit dat Aperam het huidige winstniveau vasthoudt.

Dit uit zich in een lage koerswinstverhouding. Tegen een getaxeerde K/W van 4,8 over boekjaar 2022 behoort Aperam tot de goedkoopste aandelen van de beurs. Het bedrijf grijpt daarom zijn kans om voor €100 miljoen extra aandelen in te kopen.

Echter, als de economische omstandigheden snel verslechteren, kan het bedrijf snel in de rode cijfers belanden en staat er ineens geen koerswinstverhouding meer op het bord. Dat maakt het beleggen in staalbedrijven altijd zo tricky. Of het aandeel tegen de huidige koers van €35 koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Er is weinig mis met cijfers en vooruitzichten Aperam #Aperam https://t.co/6vGhgVjxAJ — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 6, 2022

Rentes

De rentes op het Europese continent vliegen vandaag omhoog. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier dikt liefst zes basispunten aan tot 1,38%.

Nederland: +6 basispunten (+1,38%)

Duitsland: +6 basispunten (+1,11%)

Italië: +9 basispunten (+3,11%)

Verenigd Koninkrijk: +0 basispunten (+1,97%)

Verenigde Staten: +1 basispunt (+3,08%)

De weeklijstjes

AEX deze week: -4,1%

AEX deze maand: -4,1%

AEX dit jaar: -14,5%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: -13,9%

Verdeeld beeld

De AEX (-4,1%) kent een ronduit beroerde week, maar dat geldt eigenlijk voor alle Europese indices. De daling van Wall Street blijft per saldo beperkt, maar opgemerkt dient te worden dat Amerikaanse aandelen vorige week vrijdag spijkerhard onderuit gingen. De witte raaf is de Japanse beurs met een plus van 0,6%. De zwakke yen zal daarbij vermoedelijk een rol spelen.

AEX

Shell (+3,9%) profiteert van de gestegen olie- en gasprijzen en wordt daarnaast beloond voor zijn spetterende eerstekwartaalcijfers. KPN (+1,2%) wordt in een markt als deze standaard opgepikt, terwijl Just Eat Takeaway (-23,2%) deze week helemaal aan gort gaat. Ik vermoed dat er een aantal beleggers zijn geweest die met hun voeten hebben gestemd.

AMX

Oliegerelateerde fondsen liggen er deze week goed bij en daar is SBM Offshore (+4,2%) een voorbeeld van. Galapagos (+1,8%) blijft ook opvallend goed liggen. Dat geldt bepaald niet voor AMG (-14,9%). De metaalspecialist verhoogde notabene zijn outlook voor dit jaar, maar daar heeft de markt geen boodschap aan. Ook Alfen (-10,4%) moet het ontgelden. Ik sluit niet uit dat ik het advies binnenkort ga herzien.

ASCX

Het brede beeld is dat niet-winstgevende technologiebedrijven keihard worden afgestraft op de beurs. Ook deze week staan CM.com (-11,3%) en Fastned (-12,9%) gebroederlijk naast elkaar bij het rijtje verliezers. Fugro (+13,3%) is daarentegen sinds de publicatie van de jaarcijfers bijna verdubbeld in koers.

Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen. Deze week schrijft Arend Jan de vooruitblik.