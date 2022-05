Waarom kopen we toch altijd verkeerde aandelen?

Timen is onmogelijk. En of je de goede aandelen koopt, ja dat is achteraf een koe in de kont kijken. Maar als ik dit draadje lees is het vooral kopen en ontbreekt een exitstrategie en aldus verdampt gaandeweg alle niet gerealiseerde rendementen. Gebruik bijvoorbeeld een trailing stop, verkoop bij een neerwaartse doorbraak van een moving average of om het even elke andere trigger. Als je er maar naar handelt en dát is al moeilijk genoeg.



En koop je een stinker (want dat gebeurt nu eenmaal af en toe) dan het verlies nemen om het verlies niet nog verder te laten oplopen.