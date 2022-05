Waarom kopen we toch altijd verkeerde aandelen?

Chaos, ogenschijnlijke anarchie en vaak onbegrijpelijke koersbewegingen: het is dagelijkse realiteit op de beurs. Maar het is iets wat ons ook verslaafd maakt aan de markten, nietwaar? En kijkt u na verloop van tijd terug, dan ogen die soms vreemde koersbewegingen al een stuk logischer.

Ondertussen heeft u natuurlijk wel de verkeerde aandelen in portefeuille. Zo ben ik zeker een jaar boos op mezelf geweest dat in ik de grote Covid-19 krach van maart 2020 me niet heb suf gekocht aan technologie.

Ik schaamde me. Want hoe kon ik niet bedenken dat die hard zouden gaan? Dom. En de draai na drie weken op bijna -40% zag ik ook al niet aankomen. Gelet op de imploderende winstverwachtingen op dat moment hield ik zelf rekening met -60%.

Alles gemist

Die score kwam er niet en ik zat zonder expliciete technologie-posities in de rally omhoog. In de loop van vorig jaar nam mijn boosheid af. Want de top in februari vorig jaar in de meeste technologie-aandelen had ik – als ik die aandelen wel in portefeuille had – zeker ook gemist.

Die top was twee weken na misschien de grootste euforie in de markt sinds Tulpenbollen, South Sea en Mississippi Company, Dow Jones 1929, Nikkei 1989 en Nasdaq 2000. Ik heb het over de meme-aandelen-frenzy van eind januari 2021, met GameStop en AMC.

Die hype duurde dus maar twee weken, maar nooit eerder zag ik zo veel irrationeel gooien smijtwerk. Particuliere revolutie tegen Wall Street – en ze gaan winnen, kopten de gewone media.

Zelfde verhaal

Niet dus en ja, met de wijsheid achteraf was dit de perfecte slotsymfonie van de technologie-bullmarkt. En vanaf half februari 2021 verschenen ineens weer termen als ‘rente’ en ‘inflatie’ in de media.

De rest is geschiedenis en gecorrigeerd voor Big Tech en chippers staat technologie nu 50-70% onder de top. Fondsen met een dun verhaal en geen omzet en winst hebben het vaak nog moeilijker.

Zelfde verhaal geldt voor veel crypto’s. Halverwege het eerstekwartaalcijferseizoen zitten we weer op zo’n punt. De brede markt staat op randje bearmarkt, maar het door Covid-19 lean & mean geworden en gekapitaliseerde bedrijfsleven presteert nog goed.

Een recessie?

Op de ECB en Bank of Japan na verklaart iedere centrale bank inflatie de oorlog. De Fed maakt zelfs duidelijk dat inflatiebestrijding ten koste van economie en beurs kan gaan. We hebben nog even te maken met hoge inflatie, oplopende rentes en kwakkelende economie, misschien wel een recessie.

Wat voor aandelen horen daarbij? Geen tech; waarde- en dividendaandelen zijn wellicht nog het beste. Die overleven wel en halen de jaren daarna de inflatie in een nieuwe bullmarkt in.

En wie zegt dat er stagflatie à la de jaren ’70 komt? Niemand klaagt nog over hogere prijzen, het bedrijfsleven is sterker dan toen, de innovatie gaat harder en er is een joekel van een economische macht bijgekomen: China.

Tech of waarde

Daar loopt het nu wat stroef, maar als 1,4 miljard Chinezen de mouwen opstropen, kan er snel veel. Wat er ook gebeurt in het tweede halfjaar en straks in 2023, achteraf is het weer volkomen logisch.

En slaan we ons voor ons hoofd dat we weer niet de goede aandelen hebben gekocht. Misschien wel technologie. Of toch waarde?

Dit artikel verscheen eerder als column in het IEX Magazine.