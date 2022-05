Succesvol beleggen in 2022: kan dat nog?

Eén ding staat voor mij vast: de strategie die jarenlang succesvol was, is aan revisie toe. Simpelweg kopen en hopen op een stijging is achterhaald. Beleggen in de traditionele 60/40 aandelen/obligatieverhouding is risicovol en geeft geen antwoord bij een stijgende rente.



Beleggers die niet in de gaten hebben dat er een structureel ander ritme in de markt heerst, worden nu al geconfronteerd met zware verliezen. De eenzijdige indices laten niet de werkelijkheid zien; onderliggend, in de breedte van de markt, is er sprake van een waar koersdrama. Wellicht is dit nog pas het begin.



Ik begrijp ook wel dat dit een promopraatje is, maar ik proef hier toch een "deze keer is het anders" toon. En weet je, het is nog precies hetzelfde! De daling (crash, zo u wilt) zit er al een paar jaar aan te komen en dat zal echt niet anders zijn dan de afgelopen 400 jaar in beleggingsland. Het enige wat verschilt zijn de achterliggende oorzaken. Maar hard dalen zal het een keer doen!



Voor de beleggers die de film The Big Short wel eens hebben gezien, deze gaat over de beurscrash van 2007/2008 door de imploderende hypotheekmarkt, daarin werd jarenlang de schijn hoog gehouden dat er niets aan de hand is. Dat is nu ook gaande, maar wanneer gaat de bubbel klappen?