Succesvol beleggen in 2022: kan dat nog?

De ontwikkelingen in de wereld zijn de laatste maanden in een versnelling gekomen. De inflatie is torenhoog en bedreigt de koopkracht, de rente stijgt en de centrale banken zitten klem. Wat nu?

De oorlog en de Covidpandemie ontwrichten de economische aanvoerlijnen. Obligaties zakken door de bodem, aandelenindices staan op het punt om te breken. Centrale bankiers proberen hun eigen falen te camoufleren en spelen daarbij met vuur.

Hoe kun je in de huidige omgeving rendement maken met een acceptabel risico?

Het is een echte uitdaging. Eén ding staat voor mij vast: de strategie die jarenlang succesvol was, is aan revisie toe. Simpelweg kopen en hopen op een stijging is achterhaald. Beleggen in de traditionele 60/40 aandelen/obligatieverhouding is risicovol en geeft geen antwoord bij een stijgende rente.

Beleggers die niet in de gaten hebben dat er een structureel ander ritme in de markt heerst, worden nu al geconfronteerd met zware verliezen. De eenzijdige indices laten niet de werkelijkheid zien; onderliggend, in de breedte van de markt, is er sprake van een waar koersdrama. Wellicht is dit nog pas het begin.

Deze week berichtte Paul Tudor Jones, miljardair en succesvol hedge fund manager, dat hij een extreem moeilijke markt verwacht in de komende 5 -10 jaar voor aandelen- en obligatiebeleggers. Mijn gevoel zegt hetzelfde en vorig jaar tijdens mijn Sell All-webinar voor IEX heb ik dit onderbouwd. Keiharde dekking inbouwen is essentieel om te overleven. Handelen in plaats van zitten blijven is noodzakelijk om rendement te maken. Hiervoor heb je een duidelijke strategie nodig en goed money management.

Beleggers die willen controleren of hun aanpak succesvol zal zijn, kunnen wellicht nog eens kijken naar de periode 2000-2010. Bedenk daarbij dat er toen niet eens sprake was van inflatie en stijgende rente.

