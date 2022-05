Het valt mee voorbeurs, maar wat een brute markt

De beer schraapt zijn keel? De AEX indicatie is -0,4% rond 693 na een waar debacle op Wall Street met de S&P 500 -3,6% en de Nasdaq 100 zelfs -5,0%. De slechtste dag in twee jaar.

Europese futures staan een paar tienden lager

De Amerikaanse doet 0,1% à -0,3% met weer tech in het nadeel

In Azië staat alles 1% à 2% lager met de de Hang Seng zelfs -3,7%. Oeps, Tencent doet -4,4% in Hong Kong

Valt nog mee? De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot +22,7% op 31,2

De dollar stijgt 0,2% naar 1,052

De trend is omhoog en flink ook, maar de Duitse tienjaars rente doet nu niks op 1,04 en de Amerikaanse rente idem dito op 3,08%

Goud -0,1%, olie +0,5% en crypto staat vlak

Dit is de doorlopende S&P 500 mini future van deze week. Wat een lompe bewegingen, zeg. Op de Fed, u weet het. Omhoog. En weer terug. Waarom eigenlijk...?



Tussendoor, intussen in Frankfort:

The ECB will discuss an interest-rate increase at its June meeting and is likely to also decide on one, Governing Council member Robert Holzmann says https://t.co/TqdWbsgTng — Bloomberg Markets (@markets) May 6, 2022

Terug naar de Amerikaanse indices. De S&P 500 zelf niet, maar technologie-index Nasdaq 100 zette nipt een lagere intradag bodem neer en bevestigde zo haar bear market.



Deurtje verderop is de Amerikaanse tienjaars rente nu toch echt op ramkoers met die hele, lange, bange neergaande trend sinds 1981? Het lijkt er op.



Of hebt u liever alternatieve valuta? Dat heeft ook een eiken willetje. of juist niet? Bitcoin ging gisteren even -10%.



Natuurlijk, er zijn weer cijfers op het Damrak. ING's Q1's zijn een mixed bag. Halvering winst, want de bank doet een afschrijving op Rusland. De stroppenpot ging naar €987 miljoen, ofwel vier keer zoveel als een jaar eerder. Maar de bank heeft ruimte voor €1,25 miljard extra aandeelhouders-return.



Aperam's Q1's zijn iets beter dan verwacht en er komt €100 miljoen extra uw kant op via aandeleninkoop.



Galapagos meldde gisteravond bij haar cijfers dat ze de eerder afgegeven cash burn-ramingen voor 2022 handhaaft. De kaspositie daalde van €4,6 naar €4,7 miljard. Het bedrijf schreef rode cijfers.

De AFM meldt deze shorts. Maandag heeft PostNL cijfers.

De agenda...

08:00 ING Q1-cijfers

08:00 Aperam Q1-cijfers

08:00 Adidas Q1-cijfers

08:00 Duitsland industriële productie mrt -0,8% MoM

14:30 VS Non Farm Payroll Report apr +395K

14:30 VS werkloosheidspercentage apr 3,6%

14:30 VS loongroei apr +5,5% YoY

... met het Payroll Report, ofwel Amerikaanse werkgelegenheidscijfers. Zie die loongroei.

En dan nog even dit

Fedje of foutje bedankt?

U.S. stocks ended sharply lower, suffering their worst day since 2020, and erasing the previous session's gains following the Federal Reserve's rate hike. More here https://t.co/aoM9vqcLrg pic.twitter.com/FPHDgeZhzZ — Reuters Business (@ReutersBiz) May 6, 2022

Verrassend?

Scoop: Beijing has told government agencies and state-backed firms to replace foreign computers within two years, one of China's most aggressive efforts yet to shift away from overseas technology via @GaoYuan86 https://t.co/PhyMulel6A — Peter Elstrom (@pelstrom) May 6, 2022

Individuele aandelen zijn zwaar vermoeiend dit jaar met hun heen en weer gewapper. Trackers geven iets meer rust.

Analysis: Buckle up, say traders as Wall Street's wild ride shows no sign of end https://t.co/VQ26p0D23Q pic.twitter.com/5inkCfd9g6 — Reuters Business (@ReutersBiz) May 6, 2022

De energiebedrijven varen er wel bij:

Oil heads for its first back-to-back weekly gain since early March as the EU moves toward banning Russian crude and the U.S. says it would refill its strategic reserves https://t.co/E5lQhnWuh3 pic.twitter.com/3BXtX2fAA8 — Bloomberg Middle East (@middleeast) May 6, 2022

Koning dollar, nog altijd:

The dollar is powering ahead against almost all its major global peers, buoyed by higher Treasury yields and a selldown in stocks that is turbo-charging demand for the world’s reserve currency https://t.co/abZdTE5whn — Bloomberg Markets (@markets) May 6, 2022

Rare tijden? We zijn bereid veel hogere prijzen te betalen voor alles, maar er is niemand om het werk te doen.

Airlines, hotels, rental car companies and booking sites all reported a surge in demand for their services. But many of those companies face a tight labor market and limited volume as they scramble to restart. More here: https://t.co/aS4YDgFjAX pic.twitter.com/h6DlLPPgz5 — Reuters Business (@ReutersBiz) May 6, 2022

Veel plezier en succes vandaag.