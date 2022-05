Het is feest voorbeurs op Superdonderdag

De AEX-indicatie is +2,2% op 715 na een perfect gecommuniceerde Fed-renteverhoging en persco: We gaan inflatie verslaan zonder al te grote prijs voor economie, zoiets.

Europese futures openen ruim +2,0%

De Amerikaanse staan zo'n 0,2% hoger

In Azië is het erg rustig, de meeste markten doen tegen een procentje hoger, maar Japan en Korea minnen iets. Tencent staat -0,2% in Hong Kong

Chill! De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot -13,1% op 25,4

De dollar staat dus op 1,06 rond, was gisteren nog een centje minder

De Duitse tienjaars rente doet één basispunt minder op 0,97% en de Amerikaanse drie hoger op 2,97%

Goud +1,0%, olie +0,8%. bitcoin -0,4% en ethereum staat vlak

Inflation is much too high, opende Fed-voorzitter Jerome Powell gisteren zijn persconferentie, nadat hij net de rente inderdaad met twee kwartjes verhoogde. De Fed gaat die bestrijden en overwinnen was zijn boodschap en het kan misschien zonder recessie. En de koersen reageerden werkelijk euforisch.

Zijn dit de cruciale quotes die de aandelenbeurzen hoger en dollar en rentes lager ineens zette?

04 May - 20:43:57 [RTRS] - POWELL: BROAD SENSE THAT ADDITIONAL 50 BPS INCREASES SHOULD BE ON THE TABLE FOR NEXT COUPLE MEETINGS

04 May - 20:44:23 [RTRS] - POWELL: EXPECTATION S ARE THAT WE'LL START TO SEE INFLATION FLATTENING

04 May - 20:44:33 [RTRS] - POWELL: SOME EVIDENCE CORE PCE PEAKING

Zie namelijk de tijden in de plaatjes, hier de S&P 500 (oranje) en Nasdaq 100 mini futures:



Hier EUR/USD (oranje) en US Ten Year Treasury Yield:



Na het feestje op Wall Street, was er vannacht wel minder nieuws uit China. Dit is een dik recessiecijfer:



Meteen door en heel kort, want er zijn weer idioot veel cijfers op het Damrak. Shell komt nu net door, lijkt goed, record winst en wij aandeelhouders profiteren mee



ArcelorMittal is beter dan verwacht en gaat voor €1 miljard aandelen inkopen:



AMG verhoogde gisteravond al de outlook:

BAM lijkt op het eerste gezicht goed:



ForFamers is helaas niet best:



Vastned ziet er wel netjes uit:



Spuit elf Air France-KLM ook nog:

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren en eBay deed -6,5% op cijfers.

08:07 Duitse fabrieksorders dalen sterker dan verwacht

08:02 AEX scherp hoger van start na Fed-rally op Wall Street

07:52 Air France-KLM rekent op succesvolle zomer

07:46 Winst BAM in de lift

07:26 ForFarmers blijft somber gestemd

07:19 Meevallende winst voor ArcelorMittal

07:00 Chinese economie krimpt nog verder

06:58 Europese beurzen openen flink hoger na Fed

04 mei eBay duikt in de rode cijfers

04 mei Beursupdate: AEX op Wall Street

04 mei Wall Street hoger gesloten

04 mei Update: aandeelhouders sturen CFO Just Eat Takeaway niet weg

04 mei Beursblik: outlookverhoging AMG geen verrassing

04 mei Olieprijs hoger gesloten

04 mei Update2: Fed verhoogt rente conform verwachting

04 mei Update: AMG verhoogt weer outlook

04 mei Beursblik: rentebesluit Fed conform verwachting

04 mei Fed verhoogt rente conform verwachting

04 mei Jaarvergadering ArcelorMittal keurt dividend goed

04 mei Wall Street koerst af op hoger slot

04 mei Europese beurzen lager gesloten

04 mei AMG verhoogt weer outlook

04 mei Hogere bezettingsgraad voor Vastned

Tot slot het eigen verslag van Just Eat Takeaway van de aandeelhoudersvergadering gisteren. Meer is het dan uiteindelijk niet.

The adopted resolutions include the adoption of the 2021 annual accounts and the reappointment of Mr. Jitse Groen and Mr. Brent Wissink as members of the Management Board as well as Ms. Corinne Vigreux, Mr. Ron Teerlink, Mr. Jambu Palaniappan, Mr. Lloyd Frink and Mr. David Fisher as members of the Supervisory Board.

De AFM meldt deze shorts met weer grote jongens in PostNL. Maandag cijfers.



08:00 BAM Q1-cijfers

08:00 ForFarmers Q1-cijfers

08:00 Euronav Q1-cijfers

08:00 AB Inbev Q1-cijfers

08:00 ArcelorMittal Q1-cijfers

08:00 Air France-KLM Q1-cijfers

08:00 Shell Q1-cijfers

08:00 Airbus Q1-cijfers

08:00 BMW Q1-cijfers

13:00 BoE rentebesluit 1,00%

14:30 VS wekelijkse jobless claims

15:00 AMG AvA

18:00 GBL Q1-cijfers

18:00 Bpost Q1-cijfers

22:00 Galapagos Q1-cijfers

En dan nog even dit

Bij deze:

WATCH: The Federal Reserve raised its benchmark overnight interest rate by half a percentage point in a step to lower inflation which is running about three times the Fed's 2% target https://t.co/mUrKRoRceM pic.twitter.com/LboTwqMmAe — Reuters Business (@ReutersBiz) May 5, 2022

Kwartje om 13:00 uur:

It's BOE rate decision day — here's what to expect https://t.co/nYnbzAfBXV — Bloomberg Markets (@markets) May 5, 2022

Succes:

China may soon reveal more policies intended to rescue the economy after top leaders vowed to meet growth targets without compromising on the country’s stringent Covid Zero strategy https://t.co/UheqJqwpLp — Bloomberg Markets (@markets) May 5, 2022

-4,7%:

Uber’s push to get more electric vehicles on the road is also helping the company repair relationships with governments that once opposed it https://t.co/Klr64bkMlk — Bloomberg Markets (@markets) May 5, 2022

Die twee oudjes weer:

Berkshire buys more Occidental shares, boosts stake to 15.2% https://t.co/sPHiZ8XVyT pic.twitter.com/SuyNzkmXFa — Reuters Business (@ReutersBiz) May 5, 2022

Ga kijken, dan was er gisteren deze discussie nog. Catie rekent 75 basispunten (voor intusssen -75%, maar dit even terzijde) voor haar Ark fondsen:

Passive funds prevented many investors from enjoying a 400-fold appreciation in $TSLA from a $1.6 billion market cap at its IPO in June 2010 to ~$650 billion when it entered the S&P 500 ten years later in December 2020. https://t.co/O7n8clt1tB — Cathie Wood (@CathieDWood) May 4, 2022

Veel plezier en succes vandaag.