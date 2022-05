Fed live: twee kwartjes én vliegende koersen!

Als de inflatie in de USA té hoog is, hoe hoog is de inflatie dan in Europa? Nog niet té?

ECB zal snel veilig onder de FED paraplu gaan schuilen. De retoriek wordt nu bedacht en plots zal de ECB stoer gaan doen.

Bijv: "Mede om de koers van de EURO te steunen" o.i.d.

Op naar de 3 % in mei 2024. De huizenprijzen naar een Bearmarkt en de bestedingskracht van de gepensioneerden in Nederland gaat significant toenemen.