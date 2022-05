Slotcall: weer nare beursdag, JET -9,3% en straks Fed nog

Dit is een tijdelijke slotcall, want de beursdag begint vandaag om 20:00 uur met die Fed renteverhoging.

En bij ons om 20:02 uur, want waar in Washington de Fed twee kwartjes laat rollen, hangt bij ons de vlag halfstok een denken wij twee minuten aan iets anders. Helaas hapt de AEX die kwartjes met een zes op het bord, want het is weer niks vandaag op het Damrak. De index eindigt op -1,0% op 698,68.

U weet het, de markt gaat unaniem uit van een Fed-renteverhoging van twee kwartjes naar 0,75-1,00%. Alles draait om de woorden van de voorzitter in de persconferentie van 20:30 tot maximaal 21:30 uur: hoeveel verhogingen mogen we nog meer verwachten (in 2022 en 2023), wat doet de economie et cetera.

Let op alles wat kan bewegen, te beginnen met dollar en rentes. De kans is nihil en dit is altijd speculatief, maar bij drie kwartjes verhoging breekt er misschien paniek uit en bij eentje komt er een relief rally? Andersom kan ook nog, u weet maar nooit. Zie het plaatje: ja Fed, er mag wel wat gebeuren, hé?



Van de Fed is het niet eens zo'n grote stap naar de Just Eat Takeaway (-9,3%...) jaarvergadering? Want de bezorgsector profiteerde volop van Covid-19 lock downs en bakken met gratis Fed geld. Dat is er nu niet meer en dat wordt merkbaar? In Duitsland:

En in de VS heeft Uber cijfers... Kortom, Just Eat Takeaway ging vooral juist met GrubHub een enorm risico aan, dat met de wijsheid achteraf niet handig was. Dat kan u Jitse blijven aanwrijven, maar deed u in feite niet precies hetzelfde door in zijn aandeel te stappen?



Hoop irritatie en frustratie op de aandeelhoudersvergadering van JET, maar glas plas was? De gewraakte CFO Brent Wissink krijgt 78% steun.

Voor wie alles wil weten, RTL's Durk Veenstra heeft een enorme draad:

Tot zover dan, zijn er nog vragen?

Verder gebeurde er eigenlijk niet zoveel op het Damrak vandaag, waar we prima cijfers van Wolters Kluwer, UMG en Arcadis verhapstukken. En waar Fugro er weer met de buit vandoor is. Zo meer. Eerst even marktbréééd kijken.

Damrak, Europa en VS: allemaal één pot nat

Zelfs de beren zijn er zat van? Typisch dat die DAX volatiliteit zo'n dreun krijgt op een min dag.

De dollar geeft wat terrein prijs

Olie gaat hard, de EU bouwt versneld Russische energie-importen af

Bitcoin heeft de geest

Geklokt op het Amsterdamse slot:

Het ging er vandaag weer wil aan toe op de rentemarkt en daar zijn vanavond zeker alle verloven ingetrokken:

Beursplein 5

Mooie cijfers Arcadis vandaag, maar de beurs doet er vrij weinig mee. Onze beleggersdesk weet er wel raad mee.

Die naam, Siemensen Healthineers... Siemens Health klinkt een stuk beter. Enfin, de stockineers van onze desk vergelijken met een zeker Nederlands fonds en misschien verrast de uitkomst u wel.

Het contrast tussen Siemens Health en Philips kan niet groter #SIEMENSHEALTH.AGNAO.N. https://t.co/jmpW3hkiPU — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 4, 2022

Chippers draaien heerlijk, maar hun koersen draaien vierkant:

AMD: Overname Xilinx blijkt nu al goede zet #AdvancedMicroDevices https://t.co/JIADuPthzE — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 4, 2022

Zijn er nog veelal routinematige adviezen:

Verder nog iets? Zeker, er zijn weer een hoop fondsen die heel vervelend dalen, maar er is geen lijn te bekennen in de stijgers en dalers. Alles beweegt door elkaar.

Saai maar fraai: Wolters Kluwer had, zoals eigenlijk altijd, weer prima cijfers. RELX surft waarschijnlijk mee

Veel double digits in de cijfers van UMG

Morgen heeft het beste AEX-aandeel dit jaar cijfers: Shell. dat gaf al een bescheiden trading update, maar misschien mogen we nog wat meer verwachten na al het fraais van vooral BP, maar ook ExxonMobil en Chevron

Prosus, Just Eat Takeaway en CM.com zijn dit jaar de meest gehate aandelen op Damrak. Ze voldoen wat dat betreft helaas weer ruimschoots vandaag

Wanneer staan ArcelorMittal en Aperam niet bij de stijgers of dalers van de dag?

OCI zien we vaker op nummer 1 in de AMX

InPost stijgt op een dag dat alle tech en groeiaandelen weer dalen. Opvallend, durft al iemand de bodem te bellen?

CTP lijkt te delen in de algehele bezorg en distributie malaise. WDP heeft ook betere dagen gekend

Galapagos heeft het heen en weer

Fugro is niet te te houden gewoon, met bijna 90% al dit jaar is dit verreweg ons beste aandeel. Let wel, dat u misschien niet te enthousiast wordt, want dit geldt voor de hele energiesector:

Vivoruon, Azerion, Fastned en CM.com: er is is niet zoveel risicobereidheid in de AScX...

Hier de slotstanden, veel rood weer.