Slotcall: Shell +5,3% maar smallcapper weet nog harder te stijgen

De AEX (+1,7%) kleurt groen, met Shell (+5,3%) ruim bovenaan de Nederlandse hoofdindex. Toch was het Fugro (+6,4%) dat na een koersdoelverhoging van ING de grootste stijger van het Damrak werd.

Besi (-4,1%) behoort op het eerste oog tot de grootste dalers, maar aandeelhouders hoeven niet te treuren. De chipper keert vandaag namelijk €3,33 dividend per aandeel uit. Gecorrigeerd daarvoor deed de chipper het juist goed: +1,8%. Andere fondsen die vandaag ex-dividend gingen zijn ASML, Flow Traders en Acomo.

De belangrijkste macro's

Zoals gebruikelijk doen we in de slotcall ook even een rondje langs de belangrijkste macrocijfers. We beginnen even bij onze Nachbarn, want vanochtend kwamen onze oosterburen langs met hun werkloosheidscijfer. Het aantal Duitsers zonder baan blijkt ook in april verder te zijn gedaald. In april liep het voor seizoensinvloeden aangepaste aantal werklozen met 13.000 terug, na een afname in maart met 18.000 op maandbasis. Economen hadden voor april gerekend op een daling met 15.000. Het werkloosheidspercentage in maart kwam daarmee uit op 5%.

Die werkloze Duitsers kunnen, mits ze een green card weten te bemachtigen, mooi in de Verenigde Staten aan de bak. Het aantal openstaande vacatures in Amerika blijkt te stijgen. In maart bedroeg het aantal openstaande vacatures 11,5 miljoen. In februari waren dit er 11,3 miljoen, net als in januari. Deze stijging kwam enigszins onverwacht, aangezien economen ervanuit gingen dat het aantal vacatures zou dalen tot 11 miljoen.

Flash crash bij Alibaba

Gisterenochtend vond er een flash crash plaats bij (onder andere) de AEX. Het fenomeen voelt als een soort zonsverduistering van de beurs, maar zo zeldzaam blijkt het niet te zijn. Vandaag maakte Alibaba (-1,8%) namelijk hetzelfde mee. Het aandeel koerste kortstondig fors in de min, nadat Chinese media meldden dan iemand met de naam Ma gearresteerd zou zijn. Al snel bleek het niet op Alibaba-oprichter Jack Ma te gaan en herstelde de koers.

Dan wil ik het ook nog even hebben over Tesla (+1%). Er was vandaag geen groot nieuws omtrent de autobouwer, maar ik kwam nog wel onderstaande tweet tegen. Die maakt dan ook gauw duidelijk waarom Tesla wellicht helemaal niet als louter autobouwer gezien moet worden. De market cap geeft weer dat beleggers menen dat er nog veel groei in zit en/of het meer is dan enkel een fabrikant van auto's.

DSM op koers om doelstellingen te behalen

“DSM (-0,9%) kende een goede jaarstart en ligt vooralsnog aardig op koers om de doelstellingen voor dit jaar te behalen, zo maken de eerstekwartaalcijfers duidelijk. En dat is nodig ook, gezien de stevige waardering van het concern op het Damrak”, schrijft analist Martin Crum in zijn analyse van DSM.

De omzet steeg met 18% tot €2,6 miljard aanzienlijk, maar de Ebitda-marge staat onder druk. Deze daalde namelijk tot 18,8% ten opzichte van 20,2% in het eerste kwartaal van vorig jaar. Geïnteresseerd in de uitgebreide analyse met het bijbehorende koersdoel en advies? Lees dan het Premium-stuk hieronder.

Pfizer boekt recordomzet

De eerstekwartaalcijfers van Pfizer (-2,8%) lijken door de markt lauwtjes te worden ontvangen. Dat terwijl de farmaceut robuuste cijfers aflevert, zo is de omzet met 82% op jaarbasis gestegen tot $25,7 miljard en dat is een record.

Niet alleen dat, maar het is ook nog eens fors beter dan de consensus van $24,73 miljard. “Zoals bekend is dit hoge groeicijfer het gevolg van de explosief gestegen verkopen van het coronavaccin Comirnaty en Paxlovid, de zogenaamde coronapil. Hiervoor gecorrigeerd is er een groei zichtbaar van slechts 2%”, legt analist Niels Koerts uit in zijn analyse van Pfizer. U leest hieronder alles over de cijfers en de outlook.

Rentes

De Nederlandse tienjaarsrente daalt licht tot 1,23%. Eerder vandaag tikten we echter al 1,30% aan, de hoogste stand ooit sinds juli 2014. Ook de Duitsers zagen de hoogste eerder vandaag tienjaarsrente in zeven jaar tijd, toen de rente daar naar 1% klom.

Brede markt

De AEX (+1,7%) presteerde vandaag veel beter dan Frankrijk en de Duitse DAX die beide +0,6 deden.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt tot 30,4 punten.

Wall Street koerst in het groen: S&P 500 (+0,8%), Dow Jones (+0,6%) en de Nasdaq (+0,3%).

De euro stijgt 0,3% en noteert nu 1,054 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,6%) en zilver (+0,3%) stijgen beide

Olie: WTI (-2,2%) en Brent (-2,1%) leveren wat in.

Bitcoin (-1,2%) daalt.

Het Damrak:

Energiereus Shell (+5,3%) zag zijn beurswaarde vandaag flink toenemen. Dat zou te maken kunnen hebben met JPMorgan, dat zich positief uitte over het bedrijf. De analisten verwachten dat Shell in Q1 goed heeft weten te profiteren van de hoge olie- en gasprijzen waardoor de winst flink is gestegen.

(+5,3%) zag zijn beurswaarde vandaag flink toenemen. Dat zou te maken kunnen hebben met JPMorgan, dat zich positief uitte over het bedrijf. De analisten verwachten dat Shell in Q1 goed heeft weten te profiteren van de hoge olie- en gasprijzen waardoor de winst flink is gestegen. Shell werd net als ASML (+1,2%) en Prosus (+1,5%) door veel analisten getipt voor de maand mei in de maandelijkse beursenquête van Corné van Zeijl. Philips (+0,4%) werd juist veel als flopper genoemd voor deze maand.

(+1,2%) en (+1,5%) door veel analisten getipt voor de maand mei in de maandelijkse beursenquête van Corné van Zeijl. (+0,4%) werd juist veel als flopper genoemd voor deze maand. De koers van Philips is al enige tijd niet om over naar huis te schrijven. Gerekend met de taxaties van Beleggersdesk is de koers-winstverhouding over 2023 bij een koers van €25 slechts 12. De grote boosdoener is de onbetrouwbare beademingsapparatuur. Ook in Q1 is weer een voorziening getroffen en daarmee is de kous volgens analist Niels Koerts nog niet af. Hij durft zelfs een winstwaarschuwing te voorspellen. Hoe dat precies zit leest u in dit stukje dat ik eerder vandaag schreef.

In de intro noemde ik de Nederlandse fondsen al even die vandaag dividend uitkeerden, maar het is wellicht ook wel handig om te weten hoeveel ze precies ex-dividend gingen. Zo ging ASML €3,70 ex-dividend ten opzichte van de €3,33 van Besi. De dividendjunkies weten dan wel welke chipper zij moeten hebben. Verder ging Flow Traders (-1,5%) €0,35 ex-dividend en gaf Acomo (-2%) aandeelhouders €0,60 per aandeel.

(-1,5%) €0,35 ex-dividend en gaf (-2%) aandeelhouders €0,60 per aandeel. Besi (-4,1%) kreeg vandaag overigens ook een koersdoelverlaging van Bank of America om zijn oren. Het koersdoel ging omlaag van €160 naar €146 met behoud van een houdadvies.

