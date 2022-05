Beursexperts tippen ASML, Shell en Prosus Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Redactioneel

Beleggingsexperts zijn nog weer somberder over de beurs geworden, zo blijkt uit de maandelijkse Beursenquête van Corné van Zeijl van Actiam. Eensgezind wordt vooral Philips afgeserveerd. De grootste groep voorziet dat de AEX-index deze maand verder gaat dalen en bijna 40% denkt dat de index over een half jaar lager zal staan. Wel is het sentiment over het aandeel Randstad ten goede gekeerd. Somberen over mei Voor deze maand zien de 61 deelnemende experts het niet zo zitten. Hoewel krap 28% nog optimistisch is, vormen de somberaars nu de grootste groep. 39% voorziet een daling van de AEX. De 824 deelenemers aan de IEX Bull/Bear-enquête zijn iets positiever gestemd, maar ook daar nemen de pessimisten de overhand. De stemming over mei onder de beursexperts is als volgt: 27,9% is optimistisch (dat was vorige maand nog 28,4%)

32,8% is neutraal (tegen 37,3% vorige maand)

39,3% is pessimistisch (was 34,3%)

Saldo: -11,5% (-6%) Prognose komende halfjaar: nóg somberder Voor de wat langere termijn is het beeld nóg somberder. Velen die het voor komende maand nog zonnig inzien, zijn voor de langere termijn op zijn hoogst neutraal. De lezers van IEX zijn hier opmerkelijk veel positiever: 44% van hen denkt dat de AEX begin oktober hoger staat. Dit zijn de verwachtingen voor de komende zes maanden: 19,7% is optimistisch (dat was vorige maand 28,4%)

41,0% is neutraal (tegen 28,4% vorige maand)

39,3% is pessimistisch (dat was 43,3%)

Saldo: -19,7% (-14,9%) Aandelenkeuzes april: te optimistisch over JET Een vast onderdeel van de Actiam Beursenquête is het overzicht van de meest en minst favoriete aandelen van de beursexperts: de toppers en floppers. Hoe hebben de deelnemers aan de vorige peiling het ervanaf gebracht? Vorige maand tipten de experts Just Eat Takeaway, een fonds dat doorgaans en ook nu weer bij de floppers staat. Zij hadden het ditmaal mis: het aandeel verloor in april 14,5%. De AEX als geheel daalde met 1,8% (inclusief dividenden) en dat hadden de experts goed voorzien. Ook de floppers waren weer goed gekozen. Toppers april

Rendement

Floppers april Rendement Just Eat Takeaway -14,5% ArcelorMittal -4,0% ING -4,3% Philips -9,8% AkzoNobel 6,2% Adyen -10,3% Aegon 3,4% Randstad -6,9% KPN 4,5%

Keuzes voor mei: eensgezind over de floppers Tot slot de keuzes voor mei. Welke aandelen maken volgens de beursexperts een kans en welke kunnen we beter uit de weg gaan? ASML, Shell en Prosus hebben het meeste vertrouwen gekregen. Opvallende naam bij de toppers is Randstad, waar de experts vorige maand nog weinig in zagen. Ook de deelnemers aan de IEX Bull/Bear-enquête hebben goede hoop voor Shell en ASML. Just Eat Takeaway neemt de plaats van Randstad in bij de floppers. Philips staat daar eenzaam bovenaan; de experts denken dat de pijn nog niet genomen is. De deelnemers aan de IEX Bull/Bear-enquête voorzien voor komende maand hetzelfde rijtje floppers. Toppers mei

Saldo* Floppers mei Saldo* ASML 7 Philips -7 Shell 7 Just Eat Takeaway -5 Prosus 7 Adyen -5 ASMI 3 ArcelorMittal -3 DSM 3 Randstad 3 * Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.