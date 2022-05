Nog maar een flash crashje, rente, cijfers en veel gedoe voorbeurs

Haasje over met 700 maar weer en technologie in de hoofdrol? De AEX-indicatie is +1,1% na weer een volatiel dagje Wall Street - waar tech uitblonk - en vannacht was er tumult in Azië:

Europese futures openen 0,5% à +1,1%

De Amerikaanse doen nu +0,2% à +0,3%

In Azië gaat China hard, de CSI 300 doet +2,4%. Zo meer, in Hong Kong was er een flash crash in Alibaba. Tencent staat +0,9%. Verder is het rustig in het Verre Oosten met bescheiden plussen en minnen. Australië verhoogt de rente van 0,1% naar 0,35%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) deed -3,2% op 32,3, ofwel houd weer rekening met veel beweging

De dollar ligt vlak op 1,051

De Duitse tienjaars rente doet niks op 0,96% en de Amerikaanse idem dito op 3,01%

Goud staat -0,1, olie noteert -0,9%, bitcoin houdt het op -0,4% en etherum op -0,9%

First things first, een klassieke vette vinger dus die flash crash gisteren van €315 miljard, ofwel een verkeerde order. Een klassiekertje. Het verhaal vertelt niet of die handelaar - dit is het ergste wat u kan overkomen achter de schermen - vandaag alweer aan het werk... of helemaal niet meer...



Groetjes uit Stockholm dus.



Over naar de volgende flash crash, Alibaba zeeg vannacht in Hong Kong ineen op het nieuws dat ene Meneer Ma zou zijn gearresteerd. Het bleek niet om Jack Ma te gaan, de gewezen en in ongenade gevallen (?) oprichter, topman en boegbeeld van het bedrijf.



Voor de liefhebbers van marktdingetjes hier het hele verhaal:

Over naar het Damrak, DSM heeft een Q1 trading update en levert. Zoals gewoonlijk, zou u bijna zeggen. De analistenverwachtingen zijn overtroffen, outlook blijft gehandhaafd en het concern meldt geen bijzonderheden over al die issues die economie, bedrijven en consumenten plagen.

Kendrion is er ook met Q1's en die zijn op het eerste gezicht op orde:



Het Nederlandse, maar aan de Nasdaq genoteerde NXP Semiconductors, leverde gisteravond al record Q1-cijfers af, die ook iets beter zijn dan verwacht. Het aandeel deed +1,2% in de handel After Hours.



Nog een plaatje, de volatiliteit. Met zulke scores in de CBOE VIX Index (S&P 500) en VDAX-New (DAX) kunnen de koersen weer de gekste chicanes maken.

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met nieuws Alfen en Accell, dat minimaal 80% van de aandelen wil zien aangemeld voor doorgang van het KKR-bod van €58 per aandeel.

08:01 AEX in het groen van start

07:50 Meer omzet en resultaat voor Kendrion

07:43 BNP Paribas ziet winst aantrekken

07:40 Beursblik: breed gedragen meevaller DSM

07:32 Sterke jaarstart Deutsche Post

07:28 Flash crash in Alibaba

07:22 Alfen verkoopt energieopslagsystemen aan DSG

07:17 Centrale bank van Australie verhoogt rente

07:14 DSM overtreft analistenverwachtingen

07:08 Europese beurzen openen hoger

02 mei NXP presteert boven verwachting

02 mei Wall Street hoger na late opleving

02 mei Beursupdate: AEX op Wall Street

02 mei Olieprijs stijgt licht

02 mei Winstwaarschuwing Covestro

02 mei Wall Street koerst lager

02 mei Europese beurzen beginnen meimaand negatief

02 mei Accell komt met verduidelijking overnamebod

02 mei Signify rondt overname Fluence af

02 mei Slechte maandstart voor AEX

02 mei CEO IMCD herbenoemd

02 mei HAL rondt verkoop Livit af

08:00 DSM Q1-cijfers

08:00 Kendrion Q1-cijfers

08:00 Deutsche Post Q1-cijfers

09:00 ASML notering €3,70 ex-dividend

09:00 Acomo notering €0,60 ex-dividend

09:00 Besi notering €3,33 ex-dividend

09:00 Flow Traders notering €0,35 ex-dividend

09:00 ABInBev notering €0,50 ex-dividend

13:00 Pfizer Q1-cijfers

16:00 VS Fabrieksorders mrt +1,1% MoM

18:00 UMG Q1-cijfers

Holderbolder, het is me een markt:

WATCH: U.S. stocks rode a rollercoaster to close higher, after the S&P 500 at one point fell to its lowest level since last May 2021 and the Nasdaq touched a level last seen in November 2020 https://t.co/0SWIhoGj6W pic.twitter.com/gfIkKQZ198 — Reuters Business (@ReutersBiz) May 3, 2022

Kwartje naar 0,35%:

Australia hikes its interest rate for the first time in more than a decade https://t.co/rHp7dBJ6rz — CNBC (@CNBC) May 3, 2022

Hoeveel?!

Zo, #BP schrijft met pennenstreek $20,4mld af in Rusland (vist mss Chinees tegen leuke discount op). Wel mooi resultaat. Donderdag is #Shell en dat heeft ook naam goed in handelen te zijn #AEX pic.twitter.com/ypIdnRTfQJ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 3, 2022

Oh:

Shares in HSBC edged up in Hong Kong trade after its largest shareholder, Chinese insurance giant Ping An, called for a break-up of the London-based bank https://t.co/3maMhiqGrv pic.twitter.com/eZ5MZb9C10 — Reuters Business (@ReutersBiz) May 3, 2022

OK dan:

Elon Musk is in talks w/private equity firms, hedge funds, & other wealthy individuals about taking on more financing in his $44bn purchase of #Twitter, in order to spare some of his own wealth in the deal. https://t.co/b8QmCysFsd pic.twitter.com/VPs1vuR19X — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 2, 2022

Het is nu 3%:

Brace for fresh blows to the $23 trillion Treasury market — saddling holders of supposedly safe bonds with unprecedented losses while threatening more pain for global risk assets https://t.co/ROpVXrCJ7N — Bloomberg Markets (@markets) May 2, 2022

Pure bull market exces?

Archegos indictment raises fresh questions over banks' risk management controls https://t.co/mbrpbvsiEu pic.twitter.com/PLZXZnXKX2 — Reuters Business (@ReutersBiz) May 3, 2022

Dit ook, maar deze reactie?

Veel plezier en succes vandaag.