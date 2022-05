Rotatie zet door

@b.west.invest



De vraag tot hoever een koers kan herstellen is oneigenlijk en zou door een technische rechtbank niet-ontvankelijk worden verklaard.



Dat weet je namelijk pas als het zover is. Na het herstel beoordeel je gaandeweg of je al iets van een top ziet.



Overigens is dit wel wat ik wilde zien: na de bodem als gevolg van het uitbreken van de oorlog en de snelle stijging met gap daarna zie je vaak een soort hertest van die eerste bodem. Die is de afgelopen dagen geweest, al ging het sluiten van dat gap maar deels en raar met die flash crash.



Maar het zou mij niet verbazen als de terugtest af is en de beurs nu gaat bouwen aan een gestadig en langdurig herstel.