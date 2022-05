Beurssentiment slaat om; wegblijven bij Philips

Het sentiment onder Nederlandse particuliere beleggers is omgeslagen. Waar de Bull Bear Indicator vorige maand nog de 53,8 aantikte, is die nu onder de 50 gezakt. Phlips staat bovenaan bij de aandelen die we volgens de respondenten moeten mijden komende maand.

Dat blijkt uit de IEX Bull Bear Enquête voor mei.

Vorige maand stond nog meer dan de helft (zeer) positief tegenover de aandelenmarkten, nu is dat teruggezakt naar 31,5%. Daarnaast is 38,6% (zeer) negatief, en dat was 20,5%.

De verwachtingen voor de AEX voor de komende maand zijn veel meer verdeeld dan vorige maand. Toen voorzag ruim 48% een stijging en slechts 13,5% een daling. Nu is ruwweg een derde positief, een derde neutraal en een derde negatief.

Voor de langere termijn - zes maanden - is het beeld iets optimistischer, maar lang niet zo zonnig als begin april. 44,4% verwacht een stijging van de AEX, waar ruim 35% een daling vreest.

Bull Bear Indicator

De IEX Bull/Bear Indicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, is onder de 50 gedoken. Hij gaat van 53,8 vorige maand naar 49,5 nu (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish).

Alle verwachtingen op een rij

De volledige uitslag van de IEX Bull/Bear Enquête voor mei is als volgt (tussen haakjes de scores voor april):

Economische ontwikkelingen

Zeer optimistisch: 7,4% (was 9,4%)

Optimistisch: 24,1% (was 34,8%)

Neutraal: 30,0% (was 35.4%)

Pessimistisch: 29,5% (was 17,1%)

Zeer pessimistisch: 9% (was 3,4%)

Aandelenmarkten algemeen

Zeer optimistisch: 7,2% (was 9,5%)

Optimistisch: 24,3% (was 42,1%)

Neutraal: 30% (was 34,4%)

Pessimistisch: 28,4% (was 11,0%)

Zeer pessimistisch: 10,1% (was 3,0%)

AEX komende maand

Omhoog: 33,1% (was 48,3%)

Neutraal: 29,5% (was 38,3%)

Omlaag: 37,4% (was 13,5%)

AEX komende zes maanden

Omhoog: 44,4% (was 62,7%)

Neutraal: 20,3% (was 18,7%)

Omlaag: 35,3% (was 18,6%)

Aandelenkeuzes april

Hoe hebben de gekozen aandelen het gedaan afgelopen maand? Het was geen al te beste beursmaand en dat zien we ook aan de rendementen. In het linkerrijtje deed Shell het per saldo goed, maar de andere drie in de top 4 laten flink rode cijfers zien, met Besi aan kop dat een min van ruim 24% noteerde.

Bij de floppers waren Philips en Just Eat Takeaway dan weer prima gekozen, maar Unilever en Heineken presteerden juist goed met plussen van 7 en 7,5%.

Toppers april Rendement Floppers april Rendement ASML -9,5% Philips -10,5% Besi -24,2% Just Eat Takeaway -15,7% ING -5% Unilever +7,0% Shell +4,3% Heineken +7,5% Gemiddeld -8,6% Gemiddeld -% AEX -2,1%



Favoriete aandelen mei

Dan een blik op de individuele namen voor komende maand. Welke aandelen zijn favoriet? En welke moeten we mijden? Voor de berekening hebben we voor- en tegenstemmen tegen elkaar weggestreept.

Duidelijk is dat Besi uit het rijtje populaire aandelen verdwijnt. ASML staat weer aan kop, en ook ING en Shell krijgen een plaatsje bij de favorieten. Aegon is nieuw.

Net als vorige maand staan Philips en Just Eat Takeaway bovenaan bij de aandelen die we volgens de respondenten moeten mijden komende maand. Op de plaats van Unilever en Heineken komen Adyen en ArcelorMittal.

Toppers mei Stemmen Floppers mei Stemmen Shell +80 Philips -96 ASML +65 Just Eat Takeaway -78 ING +40 Adyen -31 Aegon +30 ArcelorMittal -21



Deze keer deden 824 beleggers mee aan de enquête, waarvoor onze hartelijke dank!