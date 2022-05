U bent meteen wakker, het is heel erg maandagmorgen voorbeurs

Oef. De AEX-indicatie is -1,4% rond 700 na een bar slecht rondje Wall Street vrijdag.

Inflatie, rente, afkoelende economie en moeizame cijfers van zelfs Big Tech lijken het beursenthousiasme te temperen. De brede markt houdt nog redelijk stand - zeker de S&P 500 - maar vooral technologie en groeiaandelen betalen de tol. De opening dan en het is weer maandagochtend, hoor.

Europese futures staan minimaal -1,0% lager

De Amerikaanse herstellen amper, minimale plusjes

In Azië zijn de Chinese beurzen dicht, maar verder valt de schade echt mee. Japan doet +0,3%, Korea -0,4% en Australië verhoogt morgen de rente

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot +11,4% op 33,4

De dollar stijgt 0,3% tot 1,051

De Duitse tienjaars rente ligt nu vlak op 0,94%, maar de Amerikaanse stijgt zes basispunten naar 2,96%

Goud doet -0,7%, olie ook, bitcoin staat +1,3% en ethereum +2,3%

We doen het deze week op het Damrak met onder meer cijfers Shell, ING, ArcelorMittal, DSM, Wolters Kluwer, AMG, Arcadis, Galapagos, BAM en Air France-KLM en in de VS verhoogt de Fed de rente met twee kwartjes. Daar is iedereen het unaniem over eens:



Bij centrale banken kijken we altijd verder dan onze neus lang is, zo ziet het beeld er voor december uit: zeg 3%.



Dit is het plaatje waar de Fed zich deze week over buigt, hoewel alleen inflatie en werkloosheid haar mandaat zijn. Loongroei is dat niet, maar dat komt zeker ter sprake.



Dit is het plaatje waar wij ons over buigen, de VS tienjaarsrente (oranje) en de S&P 500. Ja, dat is een flinke renterit, maar krap 3% stelt historisch gezien niet heel veel voor. En de S&P 500 laat nog niet veel meer dan een dikke dip van een paar maanden zien, ondanks dat veel (tech) groeiaandelen aan puin zijn.



Woensdag is ook de aandeelhoudersvergadering van Just Eat Takeaway, waarop grootaandeelhouder Cat Rock (7%) op ramkoers met het management gaat. Wie steunt het hedge fund? Er is nu al veel lawaai in de media, de VEB heeft wellicht nog een nuttige bijdrage. Dit is het advies van onze beleggersdesk.

VEB Nieuws Update. Vijf redenen waarom beleggers alle vertrouwen zijn kwijtgeraakt in maaltijdbezorger JET : https://t.co/45tqOfno6X — VEB (@vebncvb) May 1, 2022

En dit is de hele analistenconsensus, toch €60. Wie ziet er ook geen onderwaardering in het aandeel?



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag met veel minder winst voor Berkshire Hathaway:

08:03 AEX start mei naar verwachting in het rood

07:38 Vertrouwen Japanse consument fractioneel verbeterd

07:10 Japanse industrie groeit minder hard

06:54 Europese beurzen openen naar verwachting in het rood

01 mei Weer een drukke week voor de boeg

01 mei Valuta: mogelijk verdere daling euro

01 mei Video: sombere beursexperts zien kansen in ASML en Shell

01 mei Minder winst Berkshire Hathaway

01 mei Negatief resultaat Lavide

01 mei 'EU wil Russische olie tegen eind 2022 uitfaseren'

30 apr DWS groter in Ordina

30 apr China voelt pijn corona-uitbraak

30 apr Russische centrale bank verlaagt rente

29 apr S&P in correctie na slechte aprilmaand

29 apr Beursupdate: AEX op Wall Street

29 apr Lastige aprilmaand AEX

29 apr Olieprijs stijgt in april

29 apr Musk verkocht aandelen Tesla na overname Twitter

29 apr Wall Street koerst flink lager

29 apr Europese beurzen hoger het weekend in

De AFM meldt deze shorts met weer PostNL:

De agenda:

00:00 Beurzen China en VK gesloten

08:00 Vastned Retail Belgium Q1-cijfers

08:00 Duitsland detailhandelsverkopen mrt +0,3% MoM

09:55 Duitsland manufacturing PMI apr 54

16:00 VS ISM Manufacturing Index apr 58,0

22:00 NXP Q1-cijfers

Eerste beursdag van de maand en dan doen we het altijd met inkoopmanagersindices industrie over de afgelopen maand, de belangrijkste economische indicatoren. Wij zijn om 09:00 uur en zaterdag kwamen er al slechte cijfers uit China:



En dan nog even dit

Een maand. En de anderen dan?

Toyota Motor restarted operations at its Changchun plant in China after more than a month of halted output due to restrictions to stem the spread of Covid-19 https://t.co/UhYTLJgBJo — Bloomberg Markets (@markets) May 2, 2022

Niet alleen de Oekraïne dus:

Japanese oil refiner Eneos will exit Myanmar, joining producers fleeing the Asian nation during the junta’s continued violence against civilians after last year's coup https://t.co/SJKZvHmqg6 — Bloomberg Markets (@markets) May 2, 2022

Wat dacht u hiervan?

India accused Xiaomi of breaching the country’s forex laws and seized 55.51 billion rupees ($726 million) from a local unit of the smartphone maker https://t.co/jE6bi2LM6X — Bloomberg Markets (@markets) May 2, 2022

Inderdaad, HP, Chevron en Activision Blizzard:

Warren Buffett went on his biggest stock buying spree for at least a decade as war broke out in Ukraine and U.S. inflation soared https://t.co/uiQhiSIBWN pic.twitter.com/nQuv7PkY62 — Bloomberg (@business) May 2, 2022

Ook nog, hier hebt u alle CNBC fimpjes:

Berkshire shareholders vote to keep Buffett as chairman, reject climate disclosures https://t.co/TkpARCz7Bs pic.twitter.com/3qLsuBb1aE — Reuters Business (@ReutersBiz) May 1, 2022

De aandelenwaarderingen zijn in ieder geval al flink afgekomen:

NEW: As inflation soars, major central banks are tightening monetary policy – threatening another shock to the world’s economies and financial markets.



Read The Big Take https://t.co/Fb7BZmh8mm — Bloomberg Markets (@markets) May 2, 2022

Verhip, goed gezien:

One of the most important charts in Macro right now: #Inflation expectations (here 10y German inflation expectations) trade in tandem w/oil. So if price of #oil were to fall, for example due to fears of recession in US or slowdown in China, inflation expectations would also fall. pic.twitter.com/VFFm3xTxit — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 1, 2022

Veel plezier en succes vandaag.