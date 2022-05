Slotcall: flash crash

Vandaag stond in het teken van een soort mini-flash-crash. Anders kunnen we het aandelendumpje van vanochtend rond 10:00 uur niet duiden. De beurs van Stockholm daalde even met 8% en trok de rest van Europa mee. Hieronder ziet u een printscreen van de AEX, maar alle Europese indices vertoonden eenzelfde beeld:









Hoewel de financiële markten de schrik vrij snel weer te boven leken, bleef de stemming negatief. Reuters sprak enkele partijen over de mini-flashcrash, maar dat leidde niet tot echt bevredigende antwoorden. Geen relevant nieuws, wat vakantieflauwte (mei-vakantie) en allicht 'a fat finger.'

Het was in ieder geval genoeg om de AEX tot ruim onder de 700-puntengrens te drukken en daar bleef onze nationale graadmeter de rest van de dag ook onder.

Stijgers moesten echt met een microscoop worden gevonden, maar die waren er - sporadisch - wel. En dan vooral binnen de mid- en smallcaps. Flow Traders natuurlijk, maar ook een andere (voormalige) kooptip van de Beleggersdesk: Corbion. Ook InPost en Vopak hielden de voeten aardig droog, evenals relatieve nieuwkomer Ebusco.

De rest van de markt kleurde rood, tot donkerrood. Stevige verliezen waren er onder meer voor Adyen, de chippers, IMCD, Prosus, Shell en Wolters Kluwer. De onrust, op rente én conjunctuurvlak, is duidelijk nog niet uit de lucht.

De AEX sloot de eerste werkdag van de maand mei af met een verlies van 2,3% op een stand van ruim 694 punten.

Dan nog even dit:

Signify

Signify doorstaat de huidige, roerige periode en de disrupties in de supply chain tot op heden behoorlijk goed. Beleggen is echter vooral vooruitzien, de Beleggersdesk analyseert de Q1-cijfers en komt tot een duidelijk, afgewogen oordeel:

IMCD

Wie groei zoekt, sterke groei, komt als snel bij IMCD uit, distributeur vn chemicaliën. En het mag gezegd, ook de eerstekwartaalresultaten waren als om door een ringetje te halen. Hamvraag is of het concern de sterke groei weet vast te houden. Het antwoord vindt u bij IEX Premium:





Nasdaq is stuk

Het kan verkeren, technologiebeurs Nasdaq zit sinds eind vorige week ‘officieel’ in een bear market. De index heeft dit jaar zo’n 23% aan waarde moeten inleveren en heeft daarmee dus de bear market grens van een daling met 20% overschreden.









Individueel zijn de klappen bij een groot aantal fondsen overigens nog veel groter. Aandelen als Amazon met min 27%, Alphabet met min 21%, Microsoft met min 17% en Apple met min 13% year-to-date houden de schade nog relatief beperkt.

Maar nog zo’n grote jongen, Meta Platforms (Facebook) heeft ondanks een flinke bounce op meevallende Q1-cijfers van eind vorige week, toch zo’n 40% aan beurwaarde zien verdampen. En wat te denken van Netflix die dit jaar volgens beleggers een kleine 70% minder waard is.

Natuurlijk speelt de fors oplopende kapitaalmarktrente in de VS een grote rol. De tienjaarsrente stond bij aanvang van dit jaar nog op 1,6% en nadert inmiddels de 3%-grens. Dat is echter niet het hele verhaal. Wat ook een rol van betekenis speelt, is de steeds breder omarmde gedachte dat de Westerse wereld in rap tempo afstevent op de recessie.

Ook niet onbelangrijk< veel techfondsen weten – niet langer – aan de hooggespannen verwachtingen te voldoen van beleggers, met een negatieve hoofdrol voor vooral Amazon en in mindere mate het waarschuwende Apple.

Een giftige cocktail die ervoor heeft gezorgd dat de Nasdaq over april 13% heeft moeten inleveren. Dat is de slechtste maandperformance sinds oktober 2008. U weet wel, het jaar waarin de financiële wereld zo ongeveer leek te vergaan, getriggerd door onder andere een subprime crisis en het omvallen van Lehman Brothers.

Als we iets verder uitzoomen, dan heeft de Nasdaq sinds zijn all time high – november 2021 – zo’n $5.000 miljard aan market cap ingeleverd. Analisten van Bank of America werden zelfs gequote dat het sentiment onder beleggers “just aweful” is (bron: FT.com). Een mooi moment voor contrarians om tegen de stroom in te roeien.

ARK blijft populair

Over contrarians gesproken, de ARK Innovation ETF – gerund door Cathie Wood – blijft voor veel beleggers een attractieve belegging, ondanks dat het fonds inmiddels een duidelijke underperformance ten opzichte van de markt laat zien. De zogeheten money flows (geldinstroom) blijkt sterk positief.

ARK is erin geslaagd en kleine $800 miljoen aan nieuw geld van beleggers aan te trekken. Extra bijzonder, vergelijkbare ETF’s zagen per saldo wel onttrekkingen van kapitaal. We noemen een Renaissance IPO ETF en Wisdom Tree Cloud Computing Fund die per saldo kapitaal van beleggers zagen uitstromen. Toch een outperformance voor ARK dus, zij het niet op rendementsbasis.

Of beleggers er in dit specifieke geval verstandig aan doen om contrair te gaan, is overigens maar zeer de vraag. Het fund wordt gerund als een echte one-woman’s-show en dat geldt wat ons betreft als een serieuze red flag.

Berkshire on the move

En over red flag gesproken, Berkshire Hathaway vertraagt het tempo waarin het eigen aandelen inkoopt momenteel aanzienlijk. Het afgelopen kwartaal werd voor slechts $3,2 miljard aan eigen aandelen ingekocht, tegen nog $6,9 miljard over het vierde kwartaal van 2021.

Allicht een signaal dat de oude meester de waardering van zijn beleggingsvehikel aan de stevige kant vindt. Immers, het fonds is tegen de markt in dit jaar met een stevige 17% opgelopen en ’s werelds bekendste waardebelegger kan prima rekenen.

Een andere oorzaak voor het tragere tempo waarin Berkshire eigen aandelen inkoopt is overigens eentje van een geheel andere orde. Na jaren op een berg cash te hebben gezeten, is Buffett nu toch weer actiever aan de transactiekant.

We noemen de forse uitbreiding van zijn belang in Occidental Petroleum, maar ook een $11,6 miljard grote deal met Alleghany als voorbeelden van meer actie van de kant van Buffett. De oorlogskas van Buffett was eind eerste kwartaal hierdoor inmiddels geslonken tot circa $106 miljard.

Dat, gecombineerd met een operationele winst die min of meer vlak bleef met $7 miljard, zal ongetwijfeld ook een rol spelen bij het tragere tempo waarin eigen aandelen worden ingekocht.

Koers Unilever leeft op

En nu we toch bij het onderwerp inkoop eigen aandelen stil staan: voedings- en verzorgingsreus Unilever heeft het tempo waarin het eigen aandelen inkoopt juist wél te pakken. Het concern kondigde eerder dit jaar – vermoedelijk deels onder druk van erg kritische grootaandeelhouders – een aandeleninkoopprogramma aan van €3 miljard.

Veel geld, al is het afgezet tegen de huidige market cap goed voor circa 2,6% van het totaal aantal uitstaande aandelen. Wat echter opvalt, is dat het concern in enkele maanden tijd al voor €750 miljoen heeft ingekocht, op een gecommuniceerde periode van het inkoopprogramma van twee jaar.

Als het concern het huidige tempo van inkoop de rest van het jaar weet vast te houden, dan is die beschikbare €3 miljard eind dit jaar al opgesoupeerd. Wellicht een manier om morrende grootaandeelhouders extra tegemoet te komen?

Wij zijn en blijven daarnaast – voor de goede orde: ik bezit aandelen Unilever – benieuwd wat er uit de koker van activistisch grootaandeelhouder Peltz zal komen. De man heeft in het verleden diverse Unilever ‘peers’ het vuur na aan de schenen gelegd en zal ook nu ongetwijfeld drastische stappen van de Unilever-top eisen om een einde te maken aan een lange (re) periode van underperformance.

Een verwachte – zij het weinig originele – eis zal opsplitsing betreffen, waarbij de trager groeiende voedingsdivisie zal worden afgesplitst, met al dan niet verkoop of een aparte beursnotering als resultante.

De Beleggersdesk houdt Premium leden op de hoogte van het verdere verloop rond het naar het Verenigd Koninkrijk verhuisde concern en rekent zoals al (veel) eerder gesteld op het nodige vuurwerk rond Unilever.

Wall Street

Beleggers op Wall Street zijn duidelijk op zoek naar richting, of houvast, na de stevige sell off van eind vorige week. Het goede nieuws is dat de grote drie redelijk blijven liggen, het slechte nieuws is dat koopjesjagers (nog) niet gesignaleerd zijn.

Wat rest na twee uur handel zijn marginale minnen voor de Dow Jones en S&P 500 en een mager plusje voor de Nasdaq.

Rentes

Het is zo ver, de tienjaarsrente in de VS heeft - zij het nipt - de 3%-grens aangestipt. En dat betekent dat TINA het feestje definitief heeft verlaten, al geldt ter nuancering wel dat het reële rendement nog altijd negatief is als gevolg van de uit de hand gelopen inflatie.









Brede markt

Heel spannend is het niet op de bredere markt. De VS houdt relatief goed stand, de VIX trekt toch weer een sprintje en zowel olie als goud leveren wat in.



Het Damrak

Adyen (- 2,6%) krijgt op dit soort dagen traditioneel de hardste klappen, het fonds behoort tot de hoogst gewaardeerde aandelen op het Damrak, vandaar

(- 2,6%) krijgt op dit soort dagen traditioneel de hardste klappen, het fonds behoort tot de hoogst gewaardeerde aandelen op het Damrak, vandaar ASML (- 2,2%) heeft weinig te vrezen van een teruglopende conjunctuur, maar is uiteraard niet ongevoelig voor het huidige bearish sentiment

(- 2,2%) heeft weinig te vrezen van een teruglopende conjunctuur, maar is uiteraard niet ongevoelig voor het huidige bearish sentiment IMCD (- 6,3%) had afgelopen vrijdag sterke Q1-cijfers, maar het aandeel is wel aan de prijs en niet ongevoelig voor de conjunctuur

(- 6,3%) had afgelopen vrijdag sterke Q1-cijfers, maar het aandeel is wel aan de prijs en niet ongevoelig voor de conjunctuur Philips (- 0,3%) doet het iets beter dan de bredere markt vandaag, maar kent nog voldoende openstaande issues

(- 0,3%) doet het iets beter dan de bredere markt vandaag, maar kent nog voldoende openstaande issues Shell (- 3,3%) levert opnieuw flink in, de olieprijs is ook wat lager, maar blijft aardig rond de €25 liggen

(- 3,3%) levert opnieuw flink in, de olieprijs is ook wat lager, maar blijft aardig rond de €25 liggen Unilever (- 2,2%) hield vrij lang stand, maar moest uiteindelijk oo het hoofd buigen voor de stevige verkoopdruk die over de beurzen rolde

(- 2,2%) hield vrij lang stand, maar moest uiteindelijk oo het hoofd buigen voor de stevige verkoopdruk die over de beurzen rolde Corbion (+ 0,4%) profiteerde vermoedelijk nog van sterke Q1-cijfers die het fonds eind vorige week naar buiten bracht

(+ 0,4%) profiteerde vermoedelijk nog van sterke Q1-cijfers die het fonds eind vorige week naar buiten bracht Flow Traders (+ 2,7%) bewijst wederom zijn waarde in roerige tijden. Even opletten, het aandeel noteert morgen ex-dividend

(+ 2,7%) bewijst wederom zijn waarde in roerige tijden. Even opletten, het aandeel noteert morgen ex-dividend InPost (+ 4%) dook even flink in het rood vanochtend, maar trok stevig bij. Allicht aanhoudende overnamespeculatie

(+ 4%) dook even flink in het rood vanochtend, maar trok stevig bij. Allicht aanhoudende overnamespeculatie Ebusco (+ 2,8%) weet zich verrassend goed staande te houden in het huidige beursgeweld en laat een leuke outperformance zien

(+ 2,8%) weet zich verrassend goed staande te houden in het huidige beursgeweld en laat een leuke outperformance zien Fastned (- 1,6%) nadert met rasse schreden het koersdoel van de Beleggersdesk (€25)

(- 1,6%) nadert met rasse schreden het koersdoel van de Beleggersdesk (€25) Op de lokale markt zakt Avantium (- 4,6%) stevig weg

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

KPN: naar €2,90 van €2,88 en houden - Jefferies

Randstad: naar €45 van €55 en verkopen - UBS

Wolters Kluwer: naar €80 en naar verkopen van houden - HSBC

IMCD: naar €153 van €166 en houden - JPMorgan

X-Fab: naar €11 van €10,50 en kopen - Berenberg

Sligro: naar €24 van €23 en houden - ING

Agenda 03 mei

00:00 Chinese beurzen gesloten

06:30 Reserve Bank of Australia - Rentebesluit (Aus)

07:00 DSM - Cijfers eerste kwartaal

07:30 Kendrion - Cijfers eerste kwartaal

09:00 Flow Traders - Ex-dividend

09:55 Werkloosheid - April (Dld)

10:30 Inkoopmanagersindex industrie - April def. (VK)

11:00 Producentenprijzen - Maart (eur)

16:00 Fabrieksorders - Maart (VS)

16:00 Vacatures - Maart (VS)

18:00 Universal Music - Cijfers eerste kwartaal