Slotcall: Dag van grote winnaars en grote verliezers

De AEX (+0,7%) levert een groot deel van de openingswinst weer in en dat is zeker niet de eerste keer dit jaar. Typisch een trend die bij een bear market past. Iedere stijging lijkt te worden aangegrepen om te verkopen.

Toch zijn er vandaag weldegelijk winnaar. Prosus (+9,0%) plukt de vruchten van het bericht dat de Chinezen de eigen economie extra willen stimuleren. De Zuid-Afrikaanse investeringsmaatschappij kan gezien worden als een half Chinees bedrijf, omdat het belang in Tencent momenteel net zoveel waard is als de gehele market cap van de onderneming.

Philips (+2,2%) lijkt voorzichtig uit te bodemen, maar het herstel is nog zeer broos. Een andere winnaar is Signify (+3,8%). De omzet van het lichtbedrijf kwam aanmerkelijk hoger uit dan verwacht. De vrije kasstroom is daarentegen beroerd, maar positief is dat de outlook voor het gehele jaar gehandhaafd blijft.

Verder levert KPN (+0,5%) zoals vanouds weinig inspirerende cijfers af. De omzet dikte in het eerste kwartaal met 1% aan tot €1,31 miljard en het bedrijfsresultaat steeg met circa 3%. De outlook bleef intact. Saai is ideaal tegenwoordig, want de telecommer is dit jaar met een winst van 20% na Shell (-0,0%) het best presterende AEX-fonds.

Besi

Verliezers zijn er overigens ook. Besi (-9,2%) staat in de uitverkoop na een ronduit teleurstellende cijferupdate. De resultaten over het eerste kwartaal waren weliswaar een tikje beter dan verwacht, maar de outlook voor het tweede kwartaal valt vies tegen.

De chipper uit Duiven rekent voor het lopende kwartaal op een stijging van de orderintake van 1% terwijl de IEX-Beleggersdesk uitging van een plus van 20%. Besi wijdt dit aan zwakte vanuit het segment voor smartphones en ook uit China viel de vraag terug.

Het maakt duidelijk hoe volatiel de cijfers van een chipper op kwartaalbasis kunnen zijn. Voor de lange termijn zien de fundamentals voor het bedrijf er volgens analist Paul Weeteling wel goed uit. Of de huidige koerscorrectie een koopkans biedt, leest u in het onderstaande artikel.

Amazon

Aandeelhouders van Amazon (-12,4%) hadden vandaag echter getekend voor een koersdaling van 9%. De E-commergigant leverde resultaten af die op zo'n beetje alle fronten tegenvielen. De vergelijkbare omzetgroei van 9% is een meevaller, maar daar staat tegenover dat het bedrijf liefst $7,6 miljard moest afschrijven op zijn belang in Rivian.

Hierdoor eindigde Amazon afgelopen kwartaal zwaar in de rode cijfers. Gecorrigeerd voor deze tegenvaller resteerde er een operationele winst van $3,7 miljard. Ook dit is beduidend slechter dan verwacht. De verliezen van de E-Commerce-activiteiten lopen op doordat de groei terugvalt en de loonkosten explosief stijgen.

Een lichtpuntje is dat Amazon Webservices stug doorgroeit. Deze Cloudactiviteiten zorgen momenteel voor de winst bij Amazon. Wat u nu met de aandelen moet doen, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De rentes blijven vandaag dicht bij huis. Ten opzichte van vorige week zijn de vergoedingen op tienjaars staatspapier wel licht gezakt.

Nederland: +0 basispunten (+1,18%)

Duitsland: +0 basispunten (+0,90%)

Italië: +1 basispunt (+2,74%)

Verenigd Koninkrijk: +1 basispunt (+1,89%)

Verenigde Staten: +1 basispunt (+2,88%)

De weeklijstjes

AEX deze week: -0,9%

AEX deze maand: -2,3%

AEX dit jaar: -11,2%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: -10,2%

Verdeeld beeld

De AEX (-0,9%) weet de weg omhoog nog niet te vinden. De boosdoeners zijn de zwaargewichten ASML (-4,1%) en Philips (-11,2%). De overige Europese beurzen doen het trouwens niet veel beter. De Duitsers (-0,1%) houden de schade nog het meest binnen de perken.

AEX

Philips (-11,2%) kwam voor de vierde keer binnen twaalf maanden met slecht nieuws op de proppen over de terugroepactie van zijn slaapapneu-apparaten. Inmiddels heeft het bedrijf voor dit hoofdpijndossier in totaal een voorziening getroffen van €900 miljoen. Prosus (+6,5%) profiteert van het bericht dat de Chinezen de eigen economie willen stimuleren en Unilever (+5,2%) wordt beloond voor zijn sterke tradingupdate.

AMX

Corbion (+11,1%) maak indruk met een forse omzetgroei in het eerste kwartaal. Verder vallen de plusjes een beetje tegen. Vopak (-7,7%) noteert op het laagste niveau sinds november 2009 en ook CTP (-8,3%) krijgt een aardige tik op de vingers.

ASCX

TomTom (+6,8%), Sligro (+1,6%), Acomo (+1,2%) en Kendrion (+0,3%) zijn de enige fondsen die het hoofd deze week boven water houden. Verder zien we alleen maar rode cijfertjes. De grootste bleeder is Wereldhave (-12,7%).

