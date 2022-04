"Besi terecht afgestraft"

Het is weer vrijdag dus hebben we voor u een nieuwe podcast in de aanbieding. Zoals u van ons gewend bent, bespreken Arend Jan en ik op een luchtige wijze de belangrijkste beursontwikkelingen. Dit keer is Erik Mauritz te gast. Hij is hoofd van de IEX-Beleggersdesk. We bespreken de volgende onderwerpen

Het aantal beren stijgt tot recordhoogte























De ECB biedt excuses aan























De afstraffing van Besi























Signify























Amazon























Meta























Apple























Unilever























Philips























De overname van Twitter door Elon Musk