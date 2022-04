Slotcall: Adviesverhoging maakt midkapper grootste stijger van het Damrak

De Amerikaanse economie kromp in het eerste kwartaal, bij 7,8% inflatie. Wall Street hoopt dat de Fed zich zal bedenken en koerst, gesteund door de cijfers van Meta (hieronder meer) en Twitter positief.

Ook de AEX (+1,4%) wist een keurige plus te noteren. Het was echter een midkapper die vandaag op het Damrak de show stal. InPost (+10,4%) kreeg namelijk een behoorlijke duw in de rug van Goldman Sachs. De zakenbank heeft de Poolse postbezorger ondanks een koersdoelverlaging op de kooplijst geplaatst. Het koersdoel daalde van €9,90 naar €9,10. Na de rally van vandaag komt het aandeel daar al iets dichter bij in de buurt.

Amerikaanse macro's

Zoals genoemd in de intro, kromp de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal. Het bruto binnenlands product daalde in het eerste kwartaal namelijk met 1,4% op jaarbasis, dit terwijl in Q4 van 2021 nog een stijging van 6,9% te zien was. Dit hielp om over heel 2021 een groei van 5,7% te kunnen noteren.

Een ander belangrijk Amerikaans macrocijfer is het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering. Dit cijfer daalde met 5.000 tot 180.000, precies zoals economen vooraf voorspeld hadden.

Winstdaling Meta slechts tijdelijk

Gisterenavond deed Meta (+14,5%) zijn boeken open. De cijfers worden goed ontvangen, want het bedrijf van Mark Zuckerberg koerst royaal in het groen. "Deze koersreactie is opvallend, omdat de eerstekwartaalcijfers een mixed bag vormen", laat analist Niels Koerts weten in zijn analyse van Meta. "De omzet steeg met 7% tot $27,9 miljard terwijl de markt rekende op $28,2 miljard. Een kleine tegenvaller dus."

Hier staat echter tegenover dat de winst per aandeel aanmerkelijk minder hard is gezakt dan verwacht. De winstgevendheid valt hoger uit dan verwacht omdat het bedrijf minder geld heeft verbrand met zijn metaverse-activiteiten. Hoewel de winstgevendheid dus meevalt, is het nog altijd een daling van 18%. “Toch is er een aantal argumenten te bedenken waarom dit zwakke resultaat tijdelijk is”, schrijft Koerts. Weten wat die argumenten zijn? Lees dan zijn analyse hieronder.

Meta ook na de koersrally van vandaag zeer koopwaardig https://t.co/gRZghmV5hQ via @IEXnl



Een uitgebreide analyse van de cijfers en ik zet daarnaast nog even de kansen en risico's van deze belegging op een rijtje. — Niels Koerts (@KoertsNiels) April 28, 2022

Unilever verwacht nóg hogere inflatie

“De trading update van Unilever (+2,5%) wordt wat lauwtjes ontvangen, ondanks dat het concern duidelijk boven verwachting heeft gepresteerd”, schrijft senior analist Martin Crum in zijn analyse van Unilever. “Reden: de verwachte afzwakking van de inflatie in H2 is verruild voor een verwachte nóg hogere inflatie in de tweede jaarhelft. Dat zal de winstgevenheid weinig goed doen.”

Hoewel Unilever een forse omzetgroei van afgerond 12% laat zien, blijven concrete winstcijfers traditioneel achterwege. Het concern is afgestapt van volledige kwartaalcijfers en heeft die verruild voor trading updates. Wel is het zo dat glashelder is dat de winstgevendheid onder druk staat als gevolg van de grondstofprijzen die de pan uit rijzen en ook de logistieke marktomstandigheden zijn verre van optimaal. Crums volledige analyse vindt u hieronder.

Zet na het lezen van deze slotcall niet direct uw scherm uit. Rekt u uw avond nog iets langer, dan krijgt u om 22:00 nog de kwartaalcijfers van Amazon (+2,4%) mee. Het grote techbedrijf heeft de wind flink tegenzitten: supply chain issues, hoge inflatie, pittige energierekeningen, een personeelstekort én stijgende lonen. Marktcommentator deelt de afbeelding hieronder op Twitter, waarop goed te zien is dat de winst, marges en cashflow flink onder druk staan.

Als u dan toch blijft wachten op de cijfers van Amazon, kan u ook nog wel de cijfers van Apple (+2,6%) om 22:30 meepikken. "Steve Jobs keerde in de zomer van 1997 terug als CEO van Apple", schrijft Arend Jan Kamp op Twitter bij het onderstaande plaatje. "Zie het verschil in managementstijl met zijn opvolger sinds zomer 2011 Tim Cook: zoek-het-lekker-zelf-uit versus dikke aandeelhouders-return."

Drie heren op de praatstoel

Rentes

De rentes zitten in de lift. De Nederlandse tienjaarsrente tikt met negen basispunten omhoog tot 1,18%. Onze buurlanden en Frankrijk stijgen vergelijkbaar.

Brede markt

De AEX (+1,4%) presteerde vandaag beter dan Frankrijk (+0,8%) en de Duitse DAX (+1,2%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt tot 30,6 punten.

Wall Street koerst in het groen: S&P 500 (+0,9%), Dow Jones (+0,5%) en de Nasdaq (+1%).

De euro daalt weer 0,3% en noteert nu 1,052 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,1%) en zilver (-0,9%%) zijn het niet eens.

Olie: WTI (+1,9%) en Brent (+1,4%) klimmen.

Bitcoin (+1,3%) stijgt.

Het Damrak:

Shell (+2,3%) heeft $1,1 miljard afgetikt voor een groter belang in het olie- en gasveld Atapu in Brazilië, dat op zo'n twee kilometer diepte ligt. Medio 2020 was het belang van de energiereus nog zo'n 4%, maar na deze aankoop is dat gestegen tot 25%.

(+2,3%) heeft $1,1 miljard afgetikt voor een groter belang in het olie- en gasveld Atapu in Brazilië, dat op zo'n twee kilometer diepte ligt. Medio 2020 was het belang van de energiereus nog zo'n 4%, maar na deze aankoop is dat gestegen tot 25%. Cfra heeft zijn advies voor Randstad (+0,1%) verhoogd van houden naar kopen. Het koersdoel daalde wel licht van €62 tot €58.

(+0,1%) verhoogd van houden naar kopen. Het koersdoel daalde wel licht van €62 tot €58. Philips (+0,1%) zegt van plan te zijn één of meer obligaties uit te willen geven onder het Euro Medium Term Note-programma. Philips meldde niet hoeveel het met de uitgifte van obligaties wil ophalen. De opbrengsten zullen gebruikt worden om het liquiditeitsprofiel op korte termijn te optimaliseren.

(+0,1%) zegt van plan te zijn één of meer obligaties uit te willen geven onder het Euro Medium Term Note-programma. Philips meldde niet hoeveel het met de uitgifte van obligaties wil ophalen. De opbrengsten zullen gebruikt worden om het liquiditeitsprofiel op korte termijn te optimaliseren. IMCD (+1,9%) heeft in het eerste kwartaal sterk gepresteerd. Dit verwacht analist Thomas Burlton van Berenberg in aanloop naar de cijfers van het bedrijf op vrijdag.

(+1,9%) heeft in het eerste kwartaal sterk gepresteerd. Dit verwacht analist Thomas Burlton van Berenberg in aanloop naar de cijfers van het bedrijf op vrijdag. De winkelomzetten in de centra van Unibail (-4,3%) zijn bijna weer op pre-coronaniveau, en ook bij congressen en tentoonstellingen is het herstel goed zichtbaar in de cijfers die het vandaag deelde. Toch werden deze niet al te best ontvangen door de markt. Analist Peter Schutte heeft er zijn eigen kijk op. Zijn analyse van Unibail leest u hier.

(-4,3%) zijn bijna weer op pre-coronaniveau, en ook bij congressen en tentoonstellingen is het herstel goed zichtbaar in de cijfers die het vandaag deelde. Toch werden deze niet al te best ontvangen door de markt. Analist Peter Schutte heeft er zijn eigen kijk op. Zijn analyse van Unibail leest u hier. Biotechbedrijf Vivoryon (+0,8%) kwam nog even met jaarcijfers door. Het concern heeft het verlies in 2021 deels terug weten te dringen. Vivoryon boekte het afgelopen jaar een operationeel verlies van €12,8 miljoen, in vergelijking met €16 miljoen in het voorgaande jaar. Onder de streep resteerde een nettoverlies van €12,7 miljoen, tegen een verlies van €16,5 miljoen in 2020.

Adviezen

Heineken: naar €125 van €123 en kopen - Societe Generale

Randstad: naar €58 van €62 en verhoogd naar kopen - Cfra

InPost: naar €9,10 van €9,90 en verhoogd naar kopen - Goldman Sachs

Agenda vrijdag 29 april 2022

00:00 Japanse beurs gesloten

00:00 Acomo - Jaarvergadering

00:00 ASML - Jaarvergadering

00:00 Flow Traders – Jaarvergadering

04:00 Inkoopmanagersindex industrie - April (Chi)

06:30 Detailhandelsverkopen - Maart (NL)

06:30 Producentenprijzen - Maart (NL)

07:00 Besi - Cijfers eerste kwartaal

07:00 Corbion - Cijfers eerste kwartaal

07:00 IMCD - Cijfers eerste kwartaal

07:00 Intertrust - Cijfers eerste kwartaal

07:00 Signify - Cijfers eerste kwartaal

07:00 BASF - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Remy Cointreau - Cijfers vierde kwartaal (Fra)

07:15 Heijmans - Cijfers eerste kwartaal

07:30 KPN - Cijfers eerste kwartaal

08:00 Brunel - Cijfers eerste kwartaal

08:00 Ctac - Cijfers eerste kwartaal

08:00 Hydratec - Cijfers eerste kwartaal

08:45 Economische groei - Eerste kwartaal vlpg (Fra)

08:45 Inflatie - April vlpg (Fra)

10:00 Economische groei - Eerste kwartaal vlpg (Dld)

11:00 Economische groei - Eerste kwartaal vlpg (eur)

11:00 Inflatie - April vlpg (eur)

12:30 Russische centrale bank - Rentebesluit (Rus)

13:00 AbbVie - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Chevron - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Colgate-Palmolive - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Exxon Mobil - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Honeywell - Cijfers eerste kwartaal (VS)

14:30 Persoonlijke inkomens en PCE-inflatie - Maart (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - April (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - April def. (VS)