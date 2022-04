Het is weer bal met tech voorbeurs en Unilever prijst dóór

Tech? De AEX-indicatie is +0,7%, maar de Nasdaq 100-future doet +1,4%. Misschien Meta-effect, dat steeg gisteravond +18,3% op... eigenlijk flutcijfers. Zo meer.

Europese futures openen een paar tienden tot 1% hoger

De Amerikaanse staan dat nu ook

In Azië wisselen de scores. Tokio +1,7%, Shanghai -0,7% en Shenzhen -1,4%. Tencent doet -1,0% in Hong Kong (+0,2%)

De volatiliteit (CBOE VIX-index) sloot +5,7% op 31,6

De dollar trekt 0,4% aan naar 1,025. Er stond al even een vier op het bord

De Duitse tienjaars rente doet niks op 0,81% en de Amerikaanse zakt er een naar 2,85%

Goud doet -0,7%, olie staat -1,7%, bitcoin doet +0,4% en ethereum ligt vlak

Unilever kwam door met een Q1-update. De omzet is veel hoger dan verwacht, want - na andere usual suspects Heineken en AkzoNobel - Unilever is de inflatie aan het doorprijzen, het dividend blijft wel gehandhaafd en verder worden we eigenlijk niet zo heel veel wijzer?



Gisteren nabeurs bevestigde Unibail met zijn Q1's de eerder aangescherpte strategie. Liefst 36,2% meer omzet dan een jaar eerder en het concern is inderdaad op de lange weg terug naar pre-Covid-19-niveau. Outlook bevestigd.



Dan was er nabeurs New York nog Het Wonder van Meta. Q1's en outlook zijn niet goed... maar de koers ging +18,3%?! Ja, slechts 7% omzetgroei in Q1, de outlook Q2 is aan de onderkant van de verwachting en alleen de winst per aandeel werd gehaald. Opluchtingsrally van een te zwaar afgestraft aandeel dan maar?

Facebook forecast points to potential revenue drop for first time after decade of growth https://t.co/J0cPUPef3g — CNBC (@CNBC) April 27, 2022

Qualcomm deed nabeurs +6,3% op de cijfers - 41% omzetgroei! - en dan was er ook nog ene Teladoc. Lieve help, wat een nachtmerrie. Het werd uiteindelijk -36,8%.

#TeladocHealth is dan ook weer net de nummer drie (7% gewicht) in Catie Wood´s #ArkInnovationETF Als t eenmaal tegenzit... https://t.co/loMDFZJY3P — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 27, 2022

Er is nog een grafiek die intussen zwaar overhelt: EUR/USD. Ofwel de dollar trekt aan, of de euro is zo zwak. Pariteit komt echt in zicht, er stond al even 1,04 en nog wat op het bord. De dollar als veilige haven in inflatie- en rentetijden, zoiets.



Ja, kijk maar. Alles en iedereen levert in ten opzichte van de greenback. De yen krijgt vandaag een tik, omdat de BoJ vandaag bij haar rentebesluit doet wat ze het beste in is: niets.

De agenda met weer een lange dag, Apple en Amazon na het slot. En Duitse inflatie:

08:00 Unilever Q1-cijfers

08:00 Envipco Q1-cijfers

08:00 Geojunxion Q1-cijfers

08:00 Hydratec Q1-cijfers

08:00 Delivery Hero Q1-cijfers

08:00 Hello Fresh Q1-cijfers

09:00 WDP notering €0,88 ex-dividend

09:00 CTP notering €0,35 ex-dividend

13:00 AbbVie Q1-cijfers

13:00 Chevron Q1-cijfers

13:00 McDonald's Q1-cijfers

14:00 Duitsland inflatie CPI apr

14:30 VS BBP Q1 +1,0% QoQ (geanualiseerd)

22:00 Intel Q1-cijfers

22:00 Amazon Q1-cijfers

22:00 Twitter Q1-cijfers

22:00 Apple Q1-cijfers

Let u even op dat Duitse inflatiecijfer straks? Er zijn er meer deze dagen.



Dit zijn de marktverwachtingen voor de EU en euro-inflatie:



Voor de dollar zijn ze veel lager. Kent u de grap van die twee centrale banken?

En dan nog even dit

En de BoJ zegt maar weer es nee:

The Bank of Japan sparked a sharp slide in the yen against the dollar after it held its ground amid a global wave of interest-rate hikes by leaving its monetary stimulus unchanged and indicating that faster price growth in the coming year won’t last https://t.co/jGgEN7HOLB — Bloomberg Markets (@markets) April 28, 2022

-0,3% in Seoul:

Samsung Electronics reported record quarterly revenues and saw net profit jump by 59% in the first three months of the year https://t.co/I1nDrJHTCP — The Wall Street Journal (@WSJ) April 28, 2022

Ook zo'n tech-powerhouse:

Qualcomm revenue pops 41% driven by Android phone chip sales https://t.co/IORht1zdX5 — CNBC (@CNBC) April 28, 2022

Oh ja, is ook zo:

Boeing lost $1.1 billion on Trump Air Force One contract; CEO regrets deal https://t.co/XTVeoFcRxO — CNBC (@CNBC) April 28, 2022

Wie kan dat wel en niet doorpijzen?

The highest bid for lithium at an online sale surged by 140% in just six months, an indication the stampede for supplies of the main ingredient used in electric vehicle batteries could get even more intense https://t.co/HGuM3b5BOT — Bloomberg Markets (@markets) April 28, 2022

Letterlijk hoest, kuch:

China’s biggest coal miner saw its shares jump the most in a month after posting a massive profit increase on rising coal prices https://t.co/9T62Pie9b5 — Bloomberg Markets (@markets) April 28, 2022

Bij deze:

The metaverse is all anyone in tech seems to be talking about right now, but what actually is it? (via @CNBCi) pic.twitter.com/IQopKjbOcM — CNBC (@CNBC) April 27, 2022

Hoe is het eigenlijk met Cathie? Ze is niet van de consensus, zeg maar.

Another metric suggests that Fed policy already is too restrictive: the dollar. Against expectations, the dollar has increased more than 13% from its lows last year, a real burden for emerging and other markets with dollar-denominated debt, and a powerful deflationary force. — Cathie Wood (@CathieDWood) April 26, 2022

En heeft deze meneer nog iets? Zeker.

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022

Als 'ie dit weekend nou ook nog even mijn muren kan witten:

Listen, I can’t do miracles ok pic.twitter.com/z7dvLMUXy8 — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022

Hoeveel jaar? Na de bull run de schandalen, het zou niet voor het eerst zijn:

"This scheme was historic in scope."



Billionaire Bill Hwang’s Archegos catastrophe was wilder than anyone knew. Now he's fighting charges that could lead to 380 years in prison https://t.co/ymD4dom7zO pic.twitter.com/Q8Xal7ImyK — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) April 28, 2022

Veel plezier en succes vandaag.