AEX onder 700: waar risico toeslaat, ontstaan ook weer kansen

Iedere kans brengt risico met zich mee op de beurs.

Ieder risico brengt kans met zich mee op de beurs.

Zo trekt u zich nu misschien de haren uit het hoofd dat een hightech-monopolist en powerhouse als ASML een derde onder zijn top staat. Of wrijft u zich juist in de handen dat de waardering - de verwachte koerswinstverhouding is net onder de 30 gezakt - zo hard aan het afkomen is? Want de koers is het enige dat daalt.

De winst- en omzetverwachtingen speren zonder hapering door. De koers gaat daar tegenin, ergo: ASML wordt goedkoper. Hetzelfde verhaal geldt voor chippers ASMI en Besi en fintech Adyen. De business draait als een tierelier maar de fondsen waren te duur geworden, lijkt de simpele dalingsverklaring.

Denk vooral aan de stijgende rentes, het opdrogen van het gratis centralebanken- en overheidsgeld en voeg daar ook maar alle economische issues van dit moment aan toe. De risico's voor aandelen zijn groter geworden en daar horen lagere waarderingen bij.



ASML was gisteren een van de grootste dalers in de Nasdaq 100, samen met een zeker Nvidia. Zo hard als het bedrijf doordendert, dendert ook hier de koers in elkaar. Het aandeel was in januari nog bijna twee keer zo duur als nu. Bodembellen = gokken, maar zeg maar of dit kans of risico is.



Zo zijn er meer.

Ja, de jaarcijfers 2021 waren een koude douche van Meta. De business lijkt vorig jaar tegen zijn high water mark te zijn aangelopen. De koers heeft echter een grotere uppercut gehad dan de omzet en de winst. En dan is er de fantasie van het metaverse nog, want ondernemer Mark Zuckerberg kijkt alweer verder.

Zeg het dus maar weer: kans of risico tegen nog geen veertien keer de verwachte winst?



Tech daalt als een gek deze maand, de sector zit ex-Big Tech als sinds vorig jaar februari - toen de termen rente en inflatie ineens hun herintrede deden - in een bear market, er zijn bijna geen stieren meer te bekennen in de markt en zeg maar of zo'n situatie ook een kans of toch een risico is.

The month’s not over, but April is thus far the worst month ever for most popular growth/FANG-like names relative to S&P 500 (spread is at -12.6%)

[Past performance is no guarantee of future results] pic.twitter.com/AOJSwtjDrI — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) April 27, 2022

Geldt ook voor de AEX. U kunt treuren dat die weer met een zes begint en mopperen dat aandelen er niks meer van bakken. Het is wat dat betreft nooit goed. Toen de index vijf maanden geleden nog met een acht begon, klaagde u dat het een bubbel was en dat de ECB de koersen met lucht, nee met helium injecteerde.

Of is de index juist een kans tegen exact dertien keer de verwachte winst? Let wel, daarvoor koopt u een index met 25 kwaliteitsaandelen, waaronder winstgevende tech en waarde-aandelen met een track record. Okee, er zijn issues bij Philips, Unibail, Just Eat Takeaway en Prosus, maar zo is er altijd ergens wel wat.

Natuurlijk, wat goedkoop is kan nog veel goedkoper worden en dit blog is zeker geen bodembel of haast-u-en-koop-nu-verhaal. Vraag u alleen wel af waarom u op AEX boven 800 nog gretig kocht en er nu onder 700 uit wil, ondanks dat de bedrijfswinsten en -omzetten nog steeds stijgen.

Timen is doorgaans de snelste manier om uzelf naar de financiële afgrond te begeleiden, maar u kunt spreiden. Uiteraard weet ik ook niet tot waar ASML daalt, maar ik wil ze wel graag hebben en kocht ze al rond €600 en €540. Rond €475 pik ik weer wat op, leg ze weg en zie ze over zoveel jaar wel weer terug.

Komt die koers niet op het bord, dan ben ik tevreden met wat ik heb. Er zijn andere manieren denkbaar om zo van risico's kansen te maken. Indices maandelijks middelen is het gemakkelijkste en is op lange duur lucratief. Zolang u niet eist dat de koers stijgt zodra ú hebt gekocht, doet geduld verder het werk voor u.



Hier de koerswinstverhouding van de AEX op lang termijn. Met een derde technologie aan boord wordt de index in principe niet meer zo goedkoop als die ooit was met louter grijze geitenbreiende aandelen aan boord, maar er zijn wel eens gekkere dingen gebeurd op de beurs. Zeg nooit nooit.



Nog een keertje de techzware AEX: de fraaie dividendrendementen van 4-5% uit het verleden zijn wellicht ook te hoog gegrepen. Tenzij de koersen misschien een keer echt aan gort gaan en de omzetten, winsten en kasstromen van de bedrijven juist niet.



Wat is de kans en wat is het risico? Omdat het Koningsdag is, bij dezen nog even kort commentaar op alle AEX-fondsen. De link onder de fondsnaam gaat naar de laatste formele analyse van onze Beleggersdesk plus het advies en koersdoel.

Adyen is een prachtfonds, groeit als een metropool en er zijn nooit issues. Het aandeel is alleen veel en veel te duur geworden, en is dat misschien nog steeds. Vandaar die dalingen

Aegon hangt aan een touwtje bij de Amerikaanse rente, dat is bullish. Operationeel kan het allemaal wat beter, maar dit is hét AEX-fonds voor rentestijgingen

Ahold Delhaize is niet duur, prijst alle inflatie zo door, er is áltijd aandeelhouders-return en er is de Bol.com-fantasie. De donkere wolk heet Amazon

AkzoNobel kan beter doorprijzen dan de hele markt verwachtte, maar op langere termijn is omzetgroei het zorgenkindje

DSM en IMCD zijn zulke goed geleide cyclicals, dat u het bijna geen cyclicals meer kan noemen. Ze zijn alleen veel te duur geworden

Trio ASML, ASMI en Besi heeft in principe een goudgerande toekomst, is kwaliteit, is nog altijd duur en is zeer volatiel. Dagelijks zijn de gekste fratsen mogelijk, maar houd die lange termijn in het oog

Heineken is duur, saai, maar is wel kwaliteit

ING is een echte bank: als er ergens gedonder, is er altijd exposure. Zoals nu Oekraïne. Dat is net als Turkijke: wat doe je daar eigenlijk, ING? Alleen het valutarisico al. Enfin, als u graag in witwasafdelingen belegt die honderen miljoen kosten om er miljoenen mee op te halen is ING uw aandeel

Just Eat Takeaway kan weinig goeds meer doen - iedereen weet het ook veel beter dan ondernemer Jitse Groen - maar het mislukte GrubHub-avontuur is pas de eerste misser in dik twintig jaar. En ja, er mislukt wel eens wat bij ondernemen. net als bij beleggen

KPN is fantasieloos, vrij prijzig maar heeft wel een heel mooi track record op slechte beurzen. Als u een veilige haven zoekt..

NN is dik gekapitaliseerd, bouwt dividend-trackrecord op, koopt ruim aandelen in en heeft ook baat bij rentestijgingen. En het fonds is niet duur

Philips is nu al een jaar in de ban van die beademingsapparatuuraffaire en iedere keer weer vallen er lijken uit de kast. U hoeft zich dus niet te haasten

Prosus heeft alles tegen met dat belang in het Chinese Tencent en in veel niet-winstgevende tech. Let wel, dit is zeker geen waan van de dag-Ark Innovation Fund. Waar Cathie Wood dagelijks bodems belt die maar niet willen blijven liggen, kijkt Prosus naar de lange termijn

Het is nog geen ArcelorMittal, waar de value trap bijna altijd open staat, maar ook Randstad is een typische, zij het vrij extreme cyclical. U verdient er heel veel aan als het goed gaat, maar als het niet goed gaat...

RELX en Wolters Kluwer zijn oersaai, maar dat is een pré. Nooit vervelende verrassingen hier, voorspelbare business en prijzen verhogen doen die twee ook wel in tijden van deflatie. Kwaliteit heeft alleen een prijs: de aandelen zijn peperduur en als de brede markt gaat, bent u ook hier niet veilig

Signify is ook al zo'n hypercyclical - waarom maakt het geen knipperlichten? - en is niet al te duur. Langetermijngroei is hier echter het dingetje

Energiebedrijf Shell doet mee in álle takken van sport in en om energie: fossiel, duurzaam en handel. Het fonds is nog steeds niet duur en doet alweer een aardig dividendrendement. Shell heeft alleen een heel slechte naam en veel profs en particulieren willen of mogen er niet in

UMG is nog onbekend en onbemind? Op papier is het aandeel superdefensief, maar het is zo duur

Unibail heeft nabeurs cijfers! Het ooit zo degelijke vastgoedfonds ging volledig stuk in de Covid-19-pandemie, maar intussen gloort er weer wat licht

Unilever heeft morgen om 08:00 uur Q1-cijfers. Het fonds worstelt al jaren vooral met zichzelf, maar er is waarde zat en vroeg of laat en links- of rechtsom komt die er eens uit. Al moeten de aandeelhouders er de jaarvergadering voor afbreken

In de tabel zit een jaarscore, huidige en verwachte koerswinstverhouding en dito dividendrendementen. Zeg maar of dit een zooitje ongeregeld is, of juist een uitgekiend gezelschap