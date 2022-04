Meer rood dan oranje en we moeten het echt over tech hebben voorbeurs

Geen oranje, maar rood. De AEX-indicatie van -0,2% valt misschien nog mee, nadat Wall Street gisteren op de láágste standen de dag uit ging. En láág was het, met de Nasdaq 100 zelfs -4,0%. Nu oogt alles vrij vlakjes.

De Europese futures openen net groen of rood

De Amerikaanse staan +0,4%

In Azië staat alles rond 1% lager, maar China geeft 2% à 3% gas. Want Beijing gaat de economie steunen. Tencent doet +0,5% in Hong Kong

De volatiliteit (CBOE VIX-index) sloot +24,1% op 33,5

De dollar zakt 0,1% naar 1,065

De Duitse en de Amerikaanse tienjaars liggen bewegingloos op 0,81% en 2,80%

Goud -0,4%, olie en crypto doen helemaal vlak

Een lagere bodem op zowel intradag- als slotbasis, na weer een bar slechte dag zit technologie-index Nasdaq 100 nu toch echt in een bearmarket.



Een technologische lach en een traan nabeurs Wall Street met cijfers van Microsoft en Alphabet. Niets lijkt de gigant uit Seattle te kunnen stoppen, zelfs alle issues niet die er momenteel economisch en ook politiek zijn. Verwachtingen weer verslagen en vooral een fraaie outlook dreven de koers nabeurs +4,4% op.



Zeldzaam dit: Alphabet miste juist álle verwachtingen en heeft wel overal last van, tot Oekraïne aan toe. Het bedrijf geeft nooit een outlook, maar gaat wel extra $70 miljard eigen aandelen inkopen. De markt oordeelde -3,1%.



Door met de brede markt: de S&P 500 zit zeker niet in een bear market.



De AEX net aan wel, hoewel er nu maar 16,0% vanaf de top af is. Begin maart stond de index al ruim -20%.



Dit alles is echter niets vergeleken met niet-winstgevende en vooral Chinese technologie. Dit zijn de Hang Seng Techindex (oranje) en de Nasdaq China Golden Dragon-index. Woorden zijn overbodig. Dit is een dotcombubbel 2000-implosie.



Rustige markten nu, maar de volatiliteit belooft niet veel goeds. De CBOE VIX-index zoekt boven de dertig onrustige standen op. Het paarse lijntje is de BofA MOVE-index, de volatiliteit van de obligatiemarkt. Daar is ook iedereen nerveus.

General Motors +2,0%

Texas Instruments -3,6%

Visa +4,5%

07:59 Resultaten Deutsche Bank trekken aan

07:51 Terugval Credit Suisse reden om bestuur aan te pakken

07:39 Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel Avantium

07:29 DSM in zee met Elanco in VS

07:15 Aandeelhouders Galapagos keuren benoeming Stoffels goed

07:02 Europese beurzen openen lager

26 apr Beursupdate: AEX op Wall Street

26 apr Texas Instruments stelt teleur

26 apr Visa verslaat verwachtingen

26 apr Automaker GM handhaaft winstverwachting

26 apr Alphabet presteert iets onder verwachting

26 apr Microsoft blijft groeien

26 apr Wall Street sluit fors lager

26 apr Olieprijs fors hoger

26 apr Wall Street daalt

26 apr Europese beurzen eindigen lager

26 apr ArcelorMittal rondt aandeleninkoopprogramma af

26 apr AEX verspeelt winst

Avantium: naar €6,60 van €8,40 (buy) - Berenberg

08:00 Deutsche Bank Q1-cijfers

08:00 Duitsland GFK consumentenvertrouwen mei -14,0

09:00 ING notering €0,41 ex-dividend

09:00 Wereldhave notering €1,10 ex-dividend

13:00 Boeing Q1-cijfers

13:00 Kraft Heinz Q1-cijfers

13:00 Mastercard Q1-cijfers

16:00 VS pending Home sales mrt +1,0% MoM

18:00 Unibail Rodamco Q1-cijfers

22:00 Gilead Q1-cijfers

22:00 Meta Q1-cijfers

22:00 Qualcomm Q1-cijfers

Na die jaarcijfers 2021-zeperd van Meta deze winter mag het bedrijf ons verrassen, maar nu graag aangenaam. Of het erin zit? Het aandeel is niet duur.

Onthutsend dagje inderdaad:

WATCH: The Nasdaq tumbled to its lowest close since December 2020 on Tuesday. Tesla contributed more than any other stock to the index's steep decline https://t.co/kASBeP67IG $TSLA pic.twitter.com/XgWxiuyN3P — Reuters Business (@ReutersBiz) April 27, 2022

En geopolitiek is anno 2022 nooit ver weg:

Liquefied natural gas importers in Asia are bracing for higher spot prices as Russia’s move to cut some supply to Europe is poised to further tighten the global market https://t.co/Vb8z8CNSOq — Bloomberg Markets (@markets) April 27, 2022

Tesla was gisteren inderdaad daler van de dag in de Nasdaq 100:

#Tesla wiped $126bn off its valuation Tue as the stock fell 12% on investors’ concern that Elon Musk may sell shares to complete his $44bn takeover of #Twitter. Mkt cap now down >$275bn since Apr4, when Musk disclosed that he increased his Twitter stake. https://t.co/haFTiU6ILp pic.twitter.com/A4MusH0mGa — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 26, 2022

Hoe grillig bedrijfsresultaten eigenlijk zijn:

Microsoft revenues were up 18% over the last year, the 7th straight quarter of double-digit % growth. $MSFT pic.twitter.com/x51hXLAVJf — Charlie Bilello (@charliebilello) April 26, 2022

Nog een:

Google revenues were up 23% over the last year, the 7th straight quarter of double-digit % growth. $GOOGL pic.twitter.com/telwADsG48 — Charlie Bilello (@charliebilello) April 26, 2022

Meta dus.

For months, investors have worried about twin forces walloping Facebook’s business — the targeted advertising bans on iPhones and the rising popularity of TikTok https://t.co/c8PNI7cHRQ — Bloomberg Markets (@markets) April 27, 2022

China zet een tandje bij:

Shares of China’s infrastructure firms may be active after President Xi Jinping pledged to step up construction to bolster the economy, a move that could also benefit the real estate sector https://t.co/fpmId9IoQq — Bloomberg Markets (@markets) April 27, 2022

Kan er ook nog wel bij:

Watch: Indonesia’s ban on palm oil exports shocks the global edible oil markets https://t.co/s6oOJqAoE1 pic.twitter.com/LrJfRAnFV1 — Reuters Business (@ReutersBiz) April 27, 2022

Robinhood sloot gisteren exact op een tientje. De broker ging vorig jaar voor $38 naar de beurs en piekte kort daarna op $85.

Robinhood to cut its workforce by 9% https://t.co/bleHZE2Y5F pic.twitter.com/lVFB8ZVecU — Reuters Business (@ReutersBiz) April 27, 2022

Veel plezier en succes vandaag.