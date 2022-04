Belangrijke barrières voor de dollar

Bericht delen via:

De krachtige dollar stuit ten opzichte van diverse andere munten op technische barrières, gevormd door oude cruciale toppen.



De dollar is door het dak gegaan. Na een waardestijging van 8% in 2021 ten opzichte van de euro, is er dit jaar nog eens 6,5% bijgekomen.

Zowel versus de euro, als tegen de Japanse yen en het Britse pond, stuit de dollar op weerstand.

Oh, wat zijn de Europeanen stil

De kracht van de dollar is één ding, maar wordt hiermee ook niet de zwakte van de euro weerspiegeld?

De euro blijft onder andere achter door het steeds grotere renteverschil tussen de twee grootmachten. De 10-jaars rente in de VS staat op dit moment ruim twee keer zo hoog als die in Europa.

Dat betekent dus dat het aanhouden van een dollarrekening lucratiever is dan een rekening waarop enkel euro's staan.

Technisch staat de dollar op dit moment ook sterk ten opzichte van andere valuta's, zoals de Japanse Yen en het Britse Pond. Dus er zal fundamenteel gezien wel wat aan de hand zijn. Wellicht weten mijn IEX-collega's van de fundamentele desk hier meer over.

Sterke dollar is inflatoir

Een oplopende dollar is ook lastig voor Europanen. Ik heb hier al eerder gemeld, dat een sterke dollar het Europese inflatievuurtje verder aanwakkert omdat vrijwel alle internationale grondstoffen, goederenstromen en halffabricaten in de Amerikaanse munt genoteerd worden.

Vandaag bekijk ik de dollar ten opzichte van de euro, de yen en het Britse pond. Maar ik geef ook een tussentijdse update van de AEX, want die gaat alle kanten op.

Nederlandse beurs draait neerwaarts

Nadat de bodem rond 705,03 punten van medio april werd gebroken, is de AEX-index technisch verder verzwakt.

Maar belangrijker is de serie met lagere toppen op de grafiek van de Nederlandse beurs. Na het all-time high rond 829,66 punten, zijn er lagere toppen neergezet rond 812,55 (begin januari), 772,23 (februari) en tenslotte op 739,27 punten (gevormd op 29 maart).

Dit patroon wijst op verkopers boven de markt. Houd rekening met een verdere terugval richting de bodem van 15 maart rond 660 punten.

Op basis van dit zwakke technische beeld zit een krachtige rally er voorlopig niet in.



USD/EUR is weerstand 0,94 genaderd

Het valutapaar USD/EUR heeft rond de weerstand van 0,94 (gevormd op 20 maart 2020) het koersdoel bereikt.

De stijgende trend krijgt enkel een nieuwe impuls indien deze horde wordt gebroken. In dat geval mogen we verdere koersstijgingen tegemoet zien. Daarna wordt 0,97 het volgende opwaartse koersdoel.

Het valutapaar USD/EUR heeft pas steun rond 0,87 (de bodem van 14 januari). De stijgende 200-dagenlijn van de USD/EUR wijst op een positieve technische conditie.



USD/JPY koers flirt met de horde 130

De USD/JPY koers nadert het berekende koersdoel rond 130. De opwaartse fase wordt voortgezet indien deze horde wordt gebroken. In dat geval mogen we verdere koersstijgingen verwachten richting 135.

De steun van de USD/JPY ligt rond 112,53 (de bodem van 3 december 2021). Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een stijgende trend zien. Dit wijst op een positieve technische conditie.



GBP/USD zakt nipt door de steun 1,27

De dollar versus het Britse pond wordt altijd in spiegelbeeld gevolgd, vandaar GBP/USD. Een dalende trend geeft dus een sterk verloop in de dollar weer en vice versa.

De GBP/USD zet binnen de dalende trend de steun van 1,27 (de bodem van 25 september 2020) onder druk. Zodra de GBP/USD overtuigend onder deze steun breekt, mogen we verdere koersdalingen niet meer uitsluiten, in eerste instantie richting 1,23.

Er ligt weerstand rond 1,44 (gevormd op 20 april 2018).

De 200-dagenlijn van de GBP/USD laat een neerwaarts verloop zien. Dit geeft een negatieve technische conditie weer.