Slotcall: Felrood Wall Street trekt het Damrak mee naar beneden

Nadat de AEX (-0,5%) gisteren een behoorlijke daling voor z’n kiezen kreeg, leek de hoofdindex er vandaag weer deels bovenop te komen door bijna een procent in de plus te staan. Maar het liep even anders. Toen de Amerikaanse koersschermen weer opgestart werden en direct rood kleurden, begonnen de koersen namelijk ook hier te dalen.

Vooral technologie is de boosdoener. Op moment van schrijven koerst de Nasdaq op een pijnlijke -3%. Het zijn overigens de grote jongens die de index naar beneden trekken: Amazon (-4,6%), Meta (-3,6%), maar vooral ook Tesla (-9,4%). "Een dure grap dat Twitter van Elon Musk", schrijft marktcommentator Arend Jan Kamp op Twitter. "Een procentje is ongeveer $10 miljard bij Tesla, dus reken maar uit."

Als we het dan toch over de Verenigde Staten hebben, wil ik direct even twee Amerikaanse macro’s belichten. Te beginnen met het consumentenvertrouwen in the States. Dit daalde licht van 107,6 naar 107,3. Dan nu de vraag naar duurzame goederen. Conform de verwachting steeg deze vraag met 0,8% in maart. Zonder transportmiddelen, waaronder auto’s, is de stijging zelfs 1,1%. De maand ervoor daalde het aantal orders van duurzame goederen juist nog met 1,7%.

Beursexit voor Twitter lijkt nabij

De kogel is door de kerk, want het bestuur van Twitter (-2,9%) gaat akkoord met het bod van Elon Musk. Toch ligt zijn bod van $54,20 nog altijd 5% bóven de huidige koers. Daar zijn volgens analist Niels Koerts drie redenen voor, waarvan ik er één zal weggeven: Een hoger bod is uitgesloten.

Musk was duidelijk toen hij zijn bod uitbracht en vertikt het om meer te betalen. Branchegenoot Meta mag van de autoriteiten vermoedelijk niet eens een bod doen, omdat we dan wellicht Standard Oil-achtige praktijken krijgen. Weet u wel, het bedrijf dat begin vorige eeuw groter en machtiger leek te worden dan de Verenigde Staten en dus gedwongen werd op te splitsen. Voor de andere twee redenen verwijs ik u naar Koerts zijn analyse van Twitter.

Musk wil dat op Twitter meer gezegd kan worden en het algoritme transparanter wordt. Nu zijn de meningen hierover verdeeld. Waar een Sander Schimmelpenninck met wat sarcasme laat merken geen fan te zijn van de overname, heeft oprichter oud-CEO van Twitter Jack Dorsey laten weten dat Musk de enige oplossing is voor het bedrijf. Gelukkig hebben wij een commentsectie waar u úw mening over deze overname kunt geven.

Fastfoodsector onder de loep

Goedkoop zijn aandelen in de fastfoodsector niet, maar gezien het rendement op het geïnvesteerde kapitaal en de winstmarges, genereren ze wel veel waarde voor de aandeelhouder. Nieuwe kracht Patrick Beijersbergen werpt namelijk een blik op McDonald’s, Burger King en het kleinere Wendy’s om erachter te komen wat de beste belegging is in deze sector. Leesvoer voor de langetermijnbelegger.

De IEX Beleggersdag is terug!

Op 1 juli wordt weer de IEX Beleggersdag georganiseerd. Een groot evenement waar onder meer Ahold Delhaize-CEO Frans Muller en Prins Constantijn van Oranje komen spreken. Daarnaast zijn Willem Middelkoop en de CEO's van onder andere Ebusco en CM.com van de partij. Kortom: een bomvolle dag. Het mooiste is dat u er al bij kunt zijn vanaf €14,95. Tickets zijn hier te bestellen.

Rentes

De rentes dalen, zoals u kunt zien. De Nederlandse tienjaarsrente zakt met vier basispunten tot 1,08%.

Brede markt

De AEX (-0,5%) presteerde vergelijkbaar met de Franse CAC 40 (-0,4%), maar minder slecht dat de Duitse DAX (-1,3%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt tot 30,3 punten.

Wall Street koerst flink in het rood: S&P 500 (-1,8%), Dow 30 (-1,4%) en de Nasdaq (-3%).

De euro daalt met 0,6% behoorlijk en noteert nu 1,066 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,4%) en zilver (-0,1%) zijn het niet eens.

Olie: WTI (+1,8%) en Brent (+1,7%) stijgen beide.

Bitcoin (-1,7%) daalt.

Het Damrak:

Randstad (-2,1%) heeft in het eerste kwartaal van 2022 opnieuw duidelijk beter gepresteerd dan voorzien en zag dat de volumeontwikkelingen in april erop duiden dat de positieve trend zich in het tweede kwartaal voortzet. De cijfers waren in eerste instantie goed ontvangen door beleggers, maar de koers keerde zich in de loop van de dag toch tegen het aandeel.

Adyen (-2,8%) heeft vandaag aangekondigd de betaalprocessen voor Amazon Japan te gaan verzorgen.

Vrijdag voorbeurs komt Besi (-3,5%) met cijfers. Analisten geraadpleegd door ABM Financial News zeggen vertrouwen te hebben in de outlook van de chipper. De verwachting van Besi is een omzetgroei van 15% op kwartaalbasis in Q1.

ING heeft dinsdag het koersdoel voor Philips (-1,2%) verlaagd van €30 naar €25 bij handhaving van het houdadvies. Jefferies verlaagde zijn koersdoel van €32 naar €26 met eveneens een houdadvies.

" Ordina (-0,5%) heeft een eerste kwartaal achter de rug waar we onze hoed voor mogen afzetten", schrijft analist Niels Koerts in zijn analyse van Ordina. Toch zit het niet allemaal mee voor de ICT-dienstverlener zal voorlopig nog enorm zijn best moeten blijven doen om personeel te werven en binnen te houden.

Pharming (-0,8%), een lievelingetje onder forumleden, heeft van de Britse toezichthouder MHRA een goedkeuring ontvangen over een ingediend pediatrisch onderzoeksplan voor leniolisib voor de behandeling van de afweerstoornis APDS bij patiënten van 1 tot 18 jaar.

Adviezen

ASML: koopadvies met een koersdoel van €710 - Societe Generale

AkzoNobel: naar €111 van €104 en kopen - Goldman Sachs

Philips: naar €26 van €32 en houden - Jefferies

Philips: naar €25 van €30 en houden - ING

Agenda woensdag 27 april 2022

07:00 Credit Suisse - Cijfers eerste kwartaal (Zwi)

07:00 Deutsche Bank - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Worldline - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

08:00 Consumentenvertrouwen - Mei (Dld)

09:00 ING - Ex-dividend

09:00 Wereldhave - Ex-dividend

13:00 Boeing - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Garmin - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 GlaxoSmithKline - Cijfers eerste kwartaal (VK)

13:00 Kraft Heinz - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Mastercard - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

15:00 Case Shiller huizenprijzen - Februari (VS)

16:00 Aanstaande woningverkopen - Maart (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

18:00 Economische groei - Maart (Rus)

18:00 Unibail-Rodamco-Westfield - Cijfers eerste kwartaal

22:00 Core Laboratories - Cijfers eerste kwartaal

22:00 Meta Platforms (Facebook) - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Qualcomm - Cijfers eerste kwartaal (VS)