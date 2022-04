AEX doet voorbeurs haasje over met zeven en het is techmania

Is die zeven bij opening meteen terug op het bord? De AEX indicatie is +1,7% na een ware wonderrally in het laatste uur op Wall Street met technologie weer in de hoofdrol, ofwel de grootste uitslagen.

De Europese futures openen allemaal ruim hoger, maar de AEX springt er wel uit (tech?)

De Amerikaanse plussen nu nipt

In Azië plust bijna alles een paar tienden, maar de Hang Seng doet +1,4%. Tencent staat +3,2% in Hong Kong en zometeen meer over Chinese tech

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot -4,2% op 27,0

De dollar daalt 0,2% naar 1,073

De Duitse tienjaars rente stijgt één basispunt naar 0,85% en de Amerikaanse twee naar 2,87%

Goud doet +0,4%, olie ook na rake klappen gisteren, bitcoin plust 1,0% en ethereum ligt vlak

Het nieuws in de brede media is natuurlijk dit, Elon Musk neemt voor $54,20 per aandeel Twitter over. En daar bemoeit iedereen zich mee, maar de aandeelhouders gaan er over. Veel reacties bij de tweets onderaan dit stuk.

Want eerst de rest, de brede markt. Dit is de S&P 500 mini future, het was gisteren echt saved by the bell. Koopjesjagers, waaghalzen, manipulatie? Zeg het maar, maar bij het laatste bent u wel af :-)



U weet dat technologie er niet goed voor staat - zie bij ons ASML, ASMI, Besi, Adyen, Prosus en Just Eat Takeaway - maar wat dacht u van Chinese technologie? Dit is de Nasdag Golden Dragon Index met onder andere Alibaba, JD.com en Pinduoduo. Lock en crack downs en economische afvlakking zijn de oorzaak.

En er dreigt ook eentje in Beijing zelf. Vandaag gaat Chinese technologie in ieder geval hard omhoog, want de Chinese centrale bank belooft steun voor de economie.



De brede markt in China zelf zit trouwens in een flinke bear market, dit is de CSI 300. Ik hoor iedereen al hardop denken: Chinese aandelen, wel of niet doen? Het is een van de lastigste beleggersvragen. Want we willen denk ik graag, maar kunnen de risico's niet inschatten?



Over naar de cijfers op het Damrak en Randstad overtreft met haar Q1's de verwachtingen en - altijd heel interessant bij deze typische cyclical - ze denkt dat de positieve trends zich doorzetten in Q2.

Vink, Ordina levert met haar Q1's en handhaaft ook de outlook.

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met goedkeuring voor Pharming en cijfers Onward.

07:56 Scherp herstel AEX voorzien na opleving Wall Street

07:56 Orange bevestigt outlook

07:39 Ordina groeit door

07:33 Alfen rondt bouw zonnepark af

07:28 Beursnieuweling Onward Medical boekt verlies

07:23 Randstad overtreft verwachtingen in eerste kwartaal

07:15 Pharming ontvangt goedkeuring leniolisib voor pediatrisch onderzoeksplan

06:59 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

25 apr Beursupdate: AEX op Wall Street

25 apr Aandacht voor overname Twitter op groen Wall Street

25 apr Aandeelhouders ING akkoord met alle agendapunten

25 apr Update: Elon Musk neemt Twitter over

25 apr Olieprijs daalt

25 apr Merendeel aandeelhouders Tie Kinetix kiest stockdividend

25 apr Verdeeld beeld Wall Street

25 apr Deutsche Boerse verhoogt outlook

25 apr Slechte weekstart Europese beurzen

25 apr AEX duikt onder 700 punten

Philips: naar €26 van €32 (hold) - Jefferies

00:00 AvA Galapagos

08:00 Randstad Q1-cijfers

08:00 Ordina Q1-cijfers

08:00 Orange Q1-cijfers

09:00 Akzo Nobel notering €1,54 ex-dividend

13:00 General Electric Q1-cijfers

13:00 General Motors Q1-cijfers

13:00 Shopify Q1-cijfers

14:30 VS orders duurzame goederen mrt +1,0% MoM

16:00 VS Conference Board consumentenvertrouwen apr 106,0

16:00 VS verkopen nieuwe woningen mrt +776K

22:00 Alphabet Q1-cijfers

22:00 Microsoft Q1-cijfers

22:00 eBay Q1-cijfers

22:00 Texas Instruments Q1-cijfers

Now this small but influential media company will be the plaything of a man who has used it to call critics pedophiles, violate SEC rules and body-shame Bill Gates, among other things https://t.co/C7Jerbjd5n via @bopinion — Bloomberg Markets (@markets) April 26, 2022

My own answer to this question is probably not. The more likely outcome in this regard is complexity in China for Tesla, rather than censorship at Twitter. — Jeff Bezos (@JeffBezos) April 26, 2022

From @Breakingviews: Elon Musk may not be concerned about making money from Twitter. But his $44 billion deal for the social media network has bought what could be a Chinese political headache and impact profit at Tesla, says @petesweeneypro. Read more: https://t.co/gcc08G5Kki pic.twitter.com/PndbuKIP4s — Reuters Business (@ReutersBiz) April 26, 2022

China’s zero-tolerance tactics to curb Covid-19 are about to unleash another wave of summer chaos on supply chains https://t.co/9URR6cXLaM — Bloomberg Markets (@markets) April 26, 2022

Chinese technology stocks rallied as Beijing’s renewed vows to step up support for the economy lured back some dip buyers after shares fell near oversold territory https://t.co/XzzmRoOYFz — Bloomberg Markets (@markets) April 26, 2022

Russia’s Norilsk Nickel, the world’s biggest palladium and nickel producer, reiterated its output guidance for the year and said that operations remain uninterrupted https://t.co/gDAqwjphMn — Bloomberg Markets (@markets) April 25, 2022

Palm oil rebounded as traders assessed the severity of Indonesia’s ban on cooking oil exports that sparked wild swings in the market https://t.co/52e8Uf19xV — Bloomberg Markets (@markets) April 26, 2022

Fidelity to allow investors to put bitcoin in their 401(k) accounts https://t.co/XhQgHqA3Hp — MarketWatch (@MarketWatch) April 26, 2022

Cryptoverse: Ether prepares for epic 'merge' in quest to eclipse bitcoin https://t.co/dyksFgGVP0 pic.twitter.com/tiEJGpV1K5 — Reuters Business (@ReutersBiz) April 26, 2022

Wall Street strategists sound gloomy note as stocks drop again https://t.co/0uvPa50e28 pic.twitter.com/syzmoorksB — Reuters Business (@ReutersBiz) April 25, 2022

Veel plezier en succes vandaag.