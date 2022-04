AEX heeft zeven in zicht, het is heel erg maandagmorgen voorbeurs

Jeetje, wat een draak van een opening van de drukste beursweek van het kwartaal. Want er wacht ons een resem cijfers, waaronder heel Big Tech VS.

De AEX-indicatie is nu -0,9% rond 710, het nieuws is slecht, er waart een rentespook over de markten en niemand lijkt aandelen willen hebben.

Pfff, een sell-off, de Europese futures openen flink lager

De Amerikaanse doen het na die afstraffing vrijdag alweer 0,8% lager

Azië kleurt knalrood, -2% is heel normaal. Meer lock downs, China en Hong Kong doen het zelfs met -3%. Tencent staat -2,6% in Hong Kong

Risk-off! De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot +24,4% op 28,2

Angst in de markt, de dollar trekt 0,3% aan tot 1,078

De Duitse tienjaars rente stijgt vijf basispunten naar 0,97% en hé, verwacht u misschien niet met die slechte aandelen, de Amerikaanse zakt er vier naar 2,89%

Goud doet -0,8%, olie verliest 2,5% door vraagvrees in China en crypto heeft het ook niet: bitcoin -1,5% en ethereum -,41%

Fist things first, gaat het er toch van komen in Frankfort na die hints vorige week op? De Fed gaat vol op het orgel, dat weet u sinds eind vorige week. Anders wreven de koersen het u vrijdag wel in.

Er zijn cijfers Philips op het Damrak, maar eerst twee marktbrede intussen in's. De eerste, intussen in Frankijk: Emmanuel Macron is zoals verwacht en ingeprijsd herkozen als Franse president.

Intussen in China, er gaat meer dicht dan open. Nu ook al de hoofdstad.

Philips dan, dat heeft beter dan verwachte Q1-cijfers en onze analist Niels Koerts meldt mij in de chat: Omzet Q1 is ruim boven verwachting. Ebita een tikje beter dan verwacht, maar marge valt licht tegen. Wel weer een tegenvaller op het gebied van die slaapapneu apparaten, 90% is dit jaar gerepareerd. Ze dacht eerder dit jaar klaar te zijn en ze treft opnieuw een voorziening van €165 miljoen. Even later: Ik heb nog €50 miljoen provisie gemist. Hadden ze nog even verstopt, haha. Wordt dus €215 miljoen.

Gisteren gaf ik u deze al in mijn vooruitblik. Een jaar geleden begon de beademingsapparatuuraffaire bij Philips en het fonds staat sindsdien 44,6% lager. Ja, het zijn veel te veel lijntjes in de dit plaatje, maar u ziet in één oogopslag dat die daling niet uit de lucht komt vallen. Alles lager en minder.

Of de bel al heeft geklonken, is de grote vraag.



Nieuws, advies, shorts en agenda

00:00 ING AvA

08:00 Philips Q1-cijfers

08:00 Roche Q1-cijfers

09:00 Heineken notering €0,96 ex-dividend

09:00 Wolters Kluwer notering €1,03 ex-dividend

10:00 Duitsland Ifo Geschäftsklima apr 94,2

13:00 Coca-Cola Q1-cijfers

En dan nog even dit

Komt het er toch van?

Nogmaals, verwachte uitslag, ingeprijsd en daarom geen beweging:

Dan is er ook nog een intussen in Duitsland:

Citaat:

President Xi Jinping’s corruption crackdown on the nation’s sprawling financial sector is accelerating, reaching the upper levels at some of China’s premier institutions and further unnerving investors having to contend with mounting headwinds for the world’s second-largest economy.



At least 16 officials, including former China Merchants Bank Co. President Tian Huiyu, have been probed or penalized in April, according to announcements from the Central Commission for Discipline Inspection, the top anti-corruption body.

Amazon ging ooit ook -98% ofzo. Deze week cijfers Meta, dat ook een tikkie heeft gehad.

Veel plezier en succes vandaag.