De Nederlandse beurs mist zuurstof voor een substantieel herstel

Ook in de afgelopen week waren de omzetten beperkt, vooral op positieve dagen. Hierdoor stagneert het omzetprofiel, hetgeen we kunnen afleiden uit de slappe moneyflow indicator.

Nog steeds mist de beurs instroom van vers kapitaal.

De instroom van vers kapitaal richting aandelen is stilgevallen

Zolang de moneyflow nog steeds geen nieuwe highs maakt, blijven de geldstromen stagneren. Dit gebrek aan omzetten houdt de beurs kwetsbaar, want het geeft aan dat overtuigende kopers zich gedeisd houden.

De AEX zit vastgeplakt in de range van 705-739 punten, terwijl de beurs te maken heeft met veel onzekerheid. Het grootste probleem waar beleggers niet goed uitkomen is hoe het monetaire beleid reageert op de gigantische inlatiedruk.

Ook de stroom kwartaalcijfers heeft nog niet tot een duidelijke positieve draai in het sentiment geleid.

Maar technisch duidt het patroon met lagere toppen dat we sinds november bij de AEX-index zien erop dat er nog niet op een stevige rally gegokt wordt.

Vandaag bekijk ik de AEX en het bijbehorende omzetprofiel.

Nederlandse beurs komt per saldo niet ver van zijn plaats

De AEX-index beweegt op de zeer korte termijn zijwaarts tussen 705,03 (bodem van 12 april) en 739,27 punten (gevormd op 29 maart).

We moeten nu wachten op nieuwe technische signalen. De uitbraak buiten de neutrale bandbreedte zal meer duidelijkheid verschaffen omtrent het verdere koersverloop.

Echter, het patroon met lagere toppen in de AEX sinds november, signaleert dat een stevige rally er op korte termijn niet inzit.

Ook de matige geldstroom wijst erop dat er onvoldoende zuurstof is voor een substantieel herstel.



Geldstroom

De moneyflow-indicator van de AEX blijft vlak. Er is nog geen sprake van instroom van vers kapitaal.

Gezien het patroon met lagere toppen van de afgelopen maanden lijken beleggers zich steeds meer van de beurs af te keren.



Uitleg moneyflow

De moneyflow is de indicator die de verborgen koopkracht of verkoopdruk kan blootleggen. Deze indicator is afgeleid van het volumeverloop van een aandeel of index. Zo geeft de Moneyflow-indicator van de AEX de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer.

De geldstroom is voor het eerst beschreven door Joseph Granville, On Balance Volume genoemd, in zijn boek New Key to Stock Market Profits. De moneyflow die de analisten van Tostrams gebruiken is daar direct van afgeleid.



In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag van de AEX cumulatief verwerkt. Hieronder vindt u een korte uitleg van de berekening van de moneyflow.

Een stijgende moneyflow duidt op de instroom van vers kapitaal.

Een dalende moneyflow geeft aan dat er juist geld aan de markt wordt onttrokken.

Een zijwaarts tenderende moneyflow signaleert dat de geldstromen in evenwicht zijn.

De moneyflow maakt nu geen hoogtepunten (=geldstromen blijven achter). Daarom houden we de AEX in de gaten, want dat zou erop duiden dat het slimme geld nog niet actief is.

Berekening van de moneyflow

Deze indicator geeft dus het volumeverloop weer. Het volume van een positieve dag (indien de koers hoger sluit dan de dag ervoor) wordt bij de cumulatieve waarde van de indicator opgeteld en wordt bij een negatieve dag (indien de koers lager sluit dan de dag ervoor) van de waarde afgehaald.