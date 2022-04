Slotcall: Rentevrees houdt aan

De AEX (-1,6%) krijgt vandaag rake klappen en eigenlijk heeft het er geen moment in gezeten. Gisteravond eindigde Wall Street na havikse woorden van Fed-voorzitter Jerome Powell fors lager dus krijgen wij hiervoor vandaag de rekening gepresenteerd.

Powell hintte op een renteverhoging van 50 basispunten in mei dus zal het u niet verbazen dat technologie-aandelen de grootste klappen krijgen. De grootste bleeder is Adyen met een verlies van 3,7%. Cyclische fondsen zoals ArcelorMittal (-4,1%) en ING (-2,3%) moeten het ook ontgelden.

Binnen de AMX gaat ABN Amro (-8,0%) onderuit al gaat de Nederlandse grootbank €0,61 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd noteert het aandeel circa 4% lager. AMG (-8,1%) krijgt er ook aardig van langs.

Anderzijds zijn we dit soort uitslagen van de metaalspecialist wel gewend. Het bedrijf behoort immers tot de meest volatiele fondsen van het Damrak. Dit jaar staat de koers overigens nog altijd 25% hoger dus moeten de aandeelhouders tegen een stootje kunnen.

Vooruitblik Philips

Philips (-0,8%) sluit uiteindelijk licht in het rood nadat het vrijwel de gehele dag hoger noteerde. Maandagochtend komt de producent van medische apparaten naar buiten met zijn eerstekwartaalcijfers. De verwachtingen zijn niet al te hoog gespannen, zo rekent de markt op een omzetdaling van circa 8%.

Dit is allemaal het gevolg van de problemen rondom de ademhalingsapparatuur. Door de terugroepactie worden deze apparaten voorlopig niet meer verkocht en daardoor keldert de omzet van de connected care divisie naar verwachting met 23,5%.

Ik kijk als analist met interesse naar wat topman Frans van Houten zegt over de rest van 2022. Er bestaat een kans dat het bedrijf niet kan voldoen aan zijn eigen outlook. Mede vanwege de verstoringen omtrent de toeleveringsketen. Hier wordt Philips zwaarder door getroffen dan bijvoorbeeld branchegenoot Siemens Healthineers.

Flow Traders

Voor Flow Traders (+2,5%) zat in het eerste kwartaal vrijwel alles mee. De inflatie loopt in een rap tempo op, de rentes vliegen omhoog en Rusland startte een oorlog met Oekraïne. Allemaal ingrediënten voor de nodige volatiliteit op de financiële markten.

Met deze wapperende koersen weet de marketmaker wel raad, want onderaan de streep kwam er een winst per aandeel van €1,24 uit de bus. Dit is al meer dan dat het bedrijf in het gehele jaar 2019 verdiende. Positief is dat ook de marges in de VS aantrokken al is dit het gevolg van de gunstige marktomstandigheden.

De margedruk in de VS blijft de komende periode een heet hangijzer voor Flow Traders. De marges moeten namelijk omhoog. Toch vindt analist Martin Crum het een interessant aandeel. De reden waarom leest u in het onderstaande artikel.

Wereldhave

De eerstekwartaalcijfers van Wereldhave (-2,0%) worden lauwtjes ontvangen terwijl deze bepaald niet slecht zijn. De huurinkomsten daalden weliswaar met 10,7% tot €27,7 miljoen, maar dit is volledig het gevolg van de desinvesteringen die het winkelvastgoedfonds heeft gedaan.

Like for Like is er dankzij de gunstige vergelijkingsbasis en de oplopende inflatie sprake van een stijging van 17,9%. Verder is het positief dat de schuldgraad zakte van 41,0% tot 40,3%. Voor dit jaar rekent het management op een direct resultaat van €1,55 tot €1,65 per aandeel.

Momenteel noteert Wereldhave tegen 11 keer het verwachte directe resultaat en een dividendrendement van 6%. Of het aandeel daarmee koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De rentes blijven maar oplopen. Inmiddels noteert de Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier boven de 1,2%. De Amerikaanse rente loopt zelfs al richting de 3%.

Nederland: +4 basispunten (+1,21%)

Duitsland: +3 basispunten (+0,96%)

Italië: +8 basispunten (+2,62%)

Verenigd Koninkrijk: -4 basispunten (+1,98%)

Verenigde Staten: +1 basispunt (+2,93%)

De weeklijstjes

AEX deze week: -0,3%

AEX deze maand: -0,4%

AEX dit jaar: -10,2%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: -9,9%

Verdeeld beeld

De AEX (-0,3%) vloog deze week alle kanten op, maar per saldo sluit de hoofdindex op het niveau van vorige week vrijdag. De grootste bleeders zijn met afstand de Chinese beurzen. De Hang Seng index verliest 6,2%. Ook de Nasdaq (-2,5%) moet dankzij de beroerde abonneecijfers van Netflix terrein prijsgeven.

AEX

De chippers liggen goed dankzij de sterke outlook van ASML (+2,2%) en ASMI (+8,8%). Heineken (+5,6%) verhoogde de bierprijzen met 18%, maar toch dikten de volumes met 5% aan. Aegon (+2,4%) profiteert van de oplopende rentes en over Just Eat Takeaway (-7,7%) en Prosus (-7,0%) moeten we het maar even niet hebben.

AMX

De uitslagen binnen de AMX zijn relatief beperkt. Fagron (-4,9%) moet na een sterke jaarstart terrein prijsgeven en OCI (-6,1%) lijkt wat last te hebben van winstnemers. Basic-Fit (-0,4%) presteerde in het eerste kwartaal volgens verwachting en eindigt rondom het nulpunt. Arcadis (+2,1%) wordt daarentegen in de aanloop naar de eerstekwartaalcijfers van 4 mei gekocht.

ASCX

Ebusco (+9,9%) heeft de smaak aardig te pakken. Sinds de publicatie van de jaarcijfers is het sentiment rondom de bouwer van elektrische bussen volledig gedraaid. TomTom (+7,3%) maakt ook een aardige rebound, terwijl CM.com (-7,0%) in de shredder gaat.

De tradingupdate van het technologiebedrijf werd in eerste instantie nog positief ontvangen, maar het optimisme was van korte duur. ForFarmers (-12,6%) ging deze week €0,29 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd keldert het veevoedersbedrijf circa 5%.

Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen. Deze week schrijft Arend Jan de vooruitblik.