Time to say goodbuy?

Is nu het moment om te kopen aangebroken of komt er een giga bearmarkt op ons af? De meningen lopen momenteel sterk uiteen. Gelijk aan de koersen van veel aandelen in de afgelopen maanden. Waar liggen de kansen en welke strategie kunt u nu hanteren om rendement te maken en ook risico’s af te dekken?

Op maandag 25 april om 19.30 uur geef ik tijdens een IEX webinar mijn visie op deze vragen.

Van Sell All to Goodbuy?

Een half jaar geleden organiseerde IEX mijn laatste webinar met de titel Sell All. Mijn inschatting was toen dat er een belangrijke top geplaatst zou worden in de aandelenmarkten. Het thema werd met de nodige scepsis ontvangen, Sell All is immers een extreme boodschap. Mijn stellige overtuiging was toen dat er sprake was van een climax op vele fronten.

Inmiddels zijn obligaties en veel aandelen flink gecorrigeerd. De vraag is nu of het tijd is om weer te kopen.

Die vraag wil ik graag beantwoorden maar dat is niet even simpel te doen. Inmiddels weet ik na 35 jaar beurservaring dat je het nooit zeker kunt weten en daarom hanteer ik al jaren een strategie die rekening houdt met extremen aan beide kanten. Helaas heb ik veel beleggers, die dat niet deden, zien sneuvelen op het slagveld in 2000-2003 en vervolgens tijdens de kredietcrisis.

Ontknoping

Mij bekruipt de laatste tijd het gevoel dat wij naar een ontknoping toewerken. Centrale banken lopen vast en de discrepantie tussen mandaat en beleid is schokkend. Met name de ECB duikt weg en hoopt dat het allemaal losloopt.

De diversiteit aan beleid bij de diverse centrale banken is opvallend en interessant. De verschillende economische machtsblokken hebben hun eigen problematiek, maar ook een gezamenlijk probleem. Hoe behoud je geloofwaardigheid en voorkom je ongelukken? Met een oplopende inflatie en een te hoge schuld is het waiting for an accident to happen.

Het blijft opmerkelijk dat er (nog) niet meer onrust is op de financiële markten. De vraag is of dit stilte voor de lang verwachte storm is of dat er toch nog een verlenging mogelijk is van de never ending bullmarkt.

Andere trendbeweging vereist aanpassing strategie

Beleggers dienen zich bewust te zijn dat een andere trendbeweging een aanpassing van de strategie vereist. Overigens is met name anders leren denken de uitdaging. Uit de eerder genoemde periode 2000-2010 weet ik dat de meest beleggers te laat in de gaten hebben dat er iets veranderd is en ook echt het roer omgooien. Het is ook niet eenvoudig om een succesvolle strategie van Buy the Dip te vervangen door een Sell the Rally-aanpak.

Na 12 jaar stijging zijn beleggers gewend en verslaafd geraakt aan rendement. Tijdig het feest verlaten is lastig; zeker wanneer het nog steeds gezellig is. Het dilemma is duidelijk, de oplossing niet vanzelfsprekend. De noodzaak om tijdig de strategie kritisch te bekijken is volgens mij groter dan ooit. Time to say goodbye wat mij betreft en dat is geen tikfout.

Over André Brouwers

André Brouwers is vijfvoudig winnaar van het Nederlands Beursdebat. Hij heeft meer dan 35 jaar ervaring als beurshandelaar, hedge fund manager en vermogensbeheerder en is oprichter van het Beleggingsinstituut. Dit onafhankelijke educatie- en informatie-instituut verzorgde inmiddels de opleiding en coaching van meer dan 25.000 beleggers en handelaren.