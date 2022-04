Fed op oorlogspad, beter leest u maar even deze voorbeurs

Risk-off, want de Fed is héél haviks. De AEX indicatie is -1,3% na een draai op Wall Street door hoogstpersoonlijk Fed-voorzitter Jerome Powell. Zo meer. Druk dagje weer, want veel cijfers op het Damrak en inkoopmanagersindices op de wires.

Europese futures kreunen en steunen ruim -1% op eigen koersenbord

De Amerikaanse futures zakken ook weer na een heuse sell-off weer op Wall Street. Vooral tech was weer de sjaak met -2%

In Azië stijgt alleen China iets, de rest doet het rond -1%. Tencent staat -1,9% in Hong Kong

Bingo, de volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot +11,6% op 22,7

De dollar doet +0,1% op 1,085

De Duitse tienjaars rente dikt drie basispunten aan op 0,94% (wij op 1,20%) en de Amerikaanse doet het met plus één op 2,95%

Goud +0,2%, olie -1,5% en crypto min of meer vlak

Eerst dit, deze meneer was gisteren duidelijk - haviks! - en schrijf die 50 basispunten op 4 mei maar op, sommige banken denken zelfs al aan 75. En dan in juni nog eens 75. Inflatie is Public Enemy 1 voor de Fed en de bestrijding daarvan heeft voorrang. Pech gehad als economie en beurs daaronder gebukt gaan.

Powell says taming inflation 'absolutely essential,' and 50 basis point hike 'on the table' for May https://t.co/EZtPHmPU8y — CNBC (@CNBC) April 21, 2022

En de markt weet dat het menens is. De Amerikaanse tienjaars rente (paars) schurkte gisteren op een haar na tegen 3% aan. Hier samen met de Duitse die weer 1% ruikt, want ook de ECB lijkt richting verkrapping te schuiven gelet op de de quotes deze week uit Frankfurt.



Met name risicovolle groei- en niet winstgevende aandelen kregen er gisteren weer van langs en naderen de bodems van deze winter. Hier ziet u de Nasdaq Internet Index - dat is grofweg de Nasdaq 100 minus Big Tech - en Catie Wood's Ark Innovation ETF. Die kregen gisteren beide rond 6% klop.



En dan gauw naar weer een reeks cijfers op het Damrak. Eerst de Q1's van Fugro, kom er maar in CEO Mark Heine:

We zien een hoge vraag vanuit klanten naar onze oplossingen voor de energietransitie, klimaatverandering en duurzame infrastructuur.

Om het simpel te houden, Fugro scoort op alle punten beter. De koers staat +73,6% dit jaar (!) en zeg maar in hoeverre die op dit resultaat is vooruitgelopen...



Hier de Q1's van Flow Traders, die ik nog moet bekijken. Het resultaat trekt in ieder geval flink aan:



Beter dan verwacht dat Beter Bed met haar Q1's.



Wereldhave houdt het lekker kort, maar stelt in haar Q1's wel de outlook 2022 naar boven bij, onder meer door indexering huurprijzen.



WDP levert ook met haar Q1's en scherpt haar doelstellingen voor de komende jaren aan:

Nieuws, advies, shorts en agenda

De agenda:

08:00 Flow Traders Q1-cijfers

08:00 Wereldhave Q1-cijfers

08:00 WDP Q1-cijfers

08:00 Beter Bed Q1-cijfers

08:00 Fugro Q1-cijfers

08:00 SAP Q1-cijfers

09:00 ABN Amro notering €0,61 ex-dividend

09:00 VK detailhandelsverkopen mrt +0,6% MoM

09:00 Vopak notering €1,25 ex-dividend

09:15 Frankrijk manufacturing PMI apr 55,0

09:15 Frankrijk services PMI apr 55,0

09:30 Duitsland manufacturing PMI apr 55,8

09:30 Duitsland services PMI apr 53,8

10:00 EU manufacturing PMI apr 56,0

10:00 EU services PMI apr 54,2

13:00 Kimberly Clark Q1-cijfers

15:45 VS manufacturing PMI apr 58,2

15:45 VS services PMI apr 58,0

En dan nog even dit

Draaien en keren dus:

U.S. stocks fell on Thursday as concerns about rising interest rates hijacked initial momentum from positive earnings https://t.co/ufTM7SeU7j pic.twitter.com/Cl6BE1lePO — Reuters Business (@ReutersBiz) April 22, 2022

Supply chain? Welke supply chain?

The strictest Covid-19 lockdown in China since the pandemic began has resulted in container goods sitting at Shanghai’s port for nearly two weeks, more than double previous wait times https://t.co/n1c4O7ZPgz — Bloomberg Markets (@markets) April 22, 2022

Een het risico slaat inderdaad neer bij... hóógrisico aandelen:

High-duration stocks get hammered as US yields surge. Goldman Sachs Non-Profitable Tech Index plunges 6% as US 10y yields >2.9%. pic.twitter.com/PkCArPEaE8 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 21, 2022

We wachten af:

Musk to explore potential tender offer for Twitter, has $46.5B in committed financing for potential deal https://t.co/ym1TLNOGyF — CNBC (@CNBC) April 21, 2022

Nog meer van deze meneer:

Elon Musk says Tesla's humanoid Optimus robot 'will be worth more than the car business' (via @CNBCMakeIt) https://t.co/hMqA8wTtph — CNBC (@CNBC) April 21, 2022

Zondag:

Veel plezier en succes vandaag.