Vooral tech, er is weer zat om op te letten voorbeurs

De AEX-indicatie is +0,3% na een wisselend rondje Wall Street met plussende blue chips en dalende technologie onder aanvoering van Netflix.

Gelukkig hebben we Tesla nog en de Fed sluit een recessie niet uit. En er zijn weer heel veel cijfers op het Damrak.

De Europese en Amerikaanse futures kleuren een paar tienden groen

In Azië liggen de Chinese beurzen weer slecht rond -1,5%. Tencent doet zelfs -4,6% in Hong Kong, maar er is geen nieuws. De rest van het continent doet het met een paar tienden groen met de Nikkei 225 als uitschieter met +1,3%

De volatiliteit (CBOE VIX-index) sloot -4,9% op 20,3

De dollar ligt nu vlak op 1,084

De Duitse tienjaars rente daalt één basispunt naar 0,86% en de Amerikaanse stijgt er vier naar 2,89%

Goud -0,2%, olie boert een procentje hoger en crypto staat vrijwel vlak

ASMI kwam gisteren nabeurs door met Q1-cijfers en die zijn dik op orde, sterk orderboek. Wel levert de supply chain problemen op en het concern durft geen voorspelling voor de order intake aan. Dit is de outlook:

Supply chain conditions are expected to remain tight in the second quarter. For Q2 at constant currencies, we expect revenue of €540-570 million, in line with our previous forecast for a further sequential increase in Q2.

Based on the current visibility, we expect revenue in the second half of 2022 to be clearly higher than the level in the first half, to a certain extent depending on the pace of improvement in supply chain conditions.

Expectations are unchanged for the wafer fab equipment to increase by a mid to high teens percentage in 2022, a level which we are confident to outperform this year.



Beter dan verwacht: AkzoNobel meldt 12% omzetgroei over Q1, 17% gestegen kosten en 7% volumedaling, want we zijn uitgeschilderd na de lockdowns. In de tweede jaarhelft verwacht het bedrijf dat grondstoffen- en andere kosteninflatie geleidelijk afneemt. Het blijft de prijzen verhogen om te compenseren.



Basic-Fit heeft een trading update en maakt zijn status van groeiaandeel meer dan waar met indrukwekkende cijfers. Dat is nog niet alles, Neways meldt zich ook met cijfers en Sligro heeft de omzet over Q1.



Ook van gisteravond: Tesla leverde echt prachtige Q1-cijfers af, ondanks een reeks issues - vooral de supply chain en sterk stijgende grondstofkosten. Netflix sloot trouwens -35,1% (nabeurs nog eens -1,4%) en Alcoa deed After Hours -4,3% op de Q1's.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met Beige Book Fed (met het R-woord), gedoe bij Accell, Q1's Nestlé en cijfers Alumexx:

En dan nog even dit

Het CBS meldt 3,3% werkloosheid in maart:

Groot Bloomberg-verhaal:

Aldus de Fed, die een recessie niet uitsluit:

Voor de liefhebbers:

Chinese beurzen zijn ook al niet veel soeps:

Meer:

Pershing Square is hier lokaal genoteerd:

Bezorgen, het is me wat:

Vooruit:

Veel plezier en succes vandaag.