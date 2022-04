Na Meta krijgt Big Tech met Netflix nieuwe beuk. Waar is Big Tech 2.0?

The Big Five is niet meer, lang leve... ja, wat eigenlijk? De Big Five was Alphabet, Amazon, Apple, Netflix en Microsoft. Op 18 mei 2012 kwam Meta (Facebook) daarbij: Big Tech. De laatste is zowat gehalveerd sinds de top vorig jaar. Netflix ook en lijkt om 15:30 uur op opening Wall Street helemaal de bietenbrug op te gaan.

Zelfs Big tech is geen garantie op iets. #Meta (#Facebook) is in feite samen met #Netlix doormidden gehakt. We hebben voor deze twee #Tesla en #Nvidia terug gekregen als Big Tech https://t.co/fuOZsiN7Vl pic.twitter.com/W5bNbtOcyr — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 20, 2022

Dit zijn de herbelegde koersprestaties van Big Tech in ruime zin sinds 18 mei 2012, Tesla, Nvidia en zelfs Netflix springen er nog altijd uit.



Logaritmisch ziet het er overzichtelijker uit. Merk op dat Meta achterblijft op de Nasdaq 100 sinds de beursgang. Dat wordt een lauw feestje op 18 mei naar aanleiding van tien jaar beursnotering. Netflix is intussen nog maar $155 miljard waard en daar gaat straks nog een keer een kwart af, zoals het nu lijkt. Is dat nog Big Tech?



OK, daar zijn Tesla en Nvidia voor terug gekomen. Ach, wat maakt het uit wat Big Tech is, of wat voor naampje u het beestje maar geeft. Wat telt is dat deze fondsen arrivé zijn met halve monopolies, dividend en aandeleninkoop (Apple, Microsoft en Nvidia) en buy backs (Alphabet, Amazon en Meta). Netflix en Tesla doen niks.

Dat niet alleen, het zijn allemaal bedrijven die zeker twintig jaar oud zijn. Het wordt misschien wel een keer tijd voor nieuwe Big Tech. Ziet u al nieuwe namen opdoemen? Kan u rijk worden.